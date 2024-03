USV Grafendorf kämpft sich zum Punkt - nach 0:3 noch ein Unentschieden bei Groß Steinbach

Details Samstag, 16. März 2024 20:04

Union Gross Steinbach hatte den Sieg scheinbar schon so gut wie sicher, am Ende verblieb jedoch nur ein Punkt auf der Habenseite: 3:3 lautete das Resultat. Fünf Tore fielen noch vor der Pause. Im Hinspiel hatte der Gast einen Erfolg geholt und einen 4:2-Sieg zustande gebracht.

Nach einer Viertelstunde führte der Gastgeber mit 3:0

Leo Kovacic traf früh und machte mit seinem Doppelpack den Traumstart von Gross Steinbach perfekt (2./9.). Zunächst erzielte er die Führung mit einem präzisen Flachschuss, dann erhöhte er spektakulär auf 2:0.

Doppelpack von Kovacic - und was für eine Bude.. Er nimmt einen Eckball volley und versenkt die Murmel im Kreuzeck Neuhauser Julian, Ticker-Reporter

Michael Voit schraubte das Ergebnis in der 16. Minute nach einem Eckball mit dem 3:0 für die Heimmannschaft in die Höhe. Es sah alles nach einem deutlichen Heimssieg aus.

Daniel Kopper verkürzte aus der Distanz für USV Grafendorf später in der 28. Minute auf 1:3. Die Rechling - Truppe musste den Treffer von Boris Vidovic zum 2:3 per Elfmeter hinnehmen (36.). Ein Tor auf Seiten von Union Gross Steinbach machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus - der Aufsteiger und Gast war also wieder herangekommen. Das Spiel war ausgeglichen.

Ausgleich und Endstand unmittelbar nach Wiederbeginn

In der 46. Minute erzielte Fabian Konrad das 3:3 für Grafendorf.

20 Sekunden auf der Uhr, verheerender Ballverlust von Gr.Steinbach...Treffer dann aus 16 Metern flach ins Eck Neuhauser Julian, Ticker-Reporter

In der Folge kamen beide Teams zu einigen Gelegenheiten - so als Beispiel Leo Kovacic, der den Ball an Gästekeeper Hofer nicht vorbeibringen konnte.

Gedanklich hatte Gross Steinbach den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte USV KAGER Bau Grafendorf am Ende noch den Teilerfolg. In der Nachspielzeit erzielte der Gast dann sogar das vermeintliche 4:3, das jedoch wegen Foulspiels nicht gegeben wurde.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weietr

Groß Steinbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Defensivabteilung von Union Gross Steinbach knirscht es immer gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Die Defensive der Gastgeber musste bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 41-mal war dies der Fall. Zwei Siege, drei Remis und neun Niederlagen hat das Team momentan auf dem Konto. Union Gross Steinbach entschied kein einziges der letzten fünf Spiele für sich.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel USV Grafendorf in der Tabelle auf Platz vier. Grafendorf verbuchte insgesamt sieben Siege, drei Remis und vier Niederlagen. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der der Aufsteiger ungeschlagen ist.

Nächster Prüfstein für Gross Steinbach ist SV Gutenberg (Samstag, 16:00 Uhr). USV Grafendorf misst sich am selben Tag mit USV Pöllauberg (19:00 Uhr).

Gross Steinbach: Attila Soos, Philipp Welser, Richard Ertl, Max Pilz, Leo Kovacic, Kajetan Florkowski, Michael Voit, Jürgen Wilfling, Georg Voit (K), Luca Goldschmidt, Florian-Johannes Welser



Ersatzspieler: Manuel Maier, Moritz Käfer, Luca Markus Rechling, Bence Szabó, Oliver Paier, Claudio Azola



Trainer: Markus Rechling

USV KAGER Bau Grafendorf: Andreas Hofer, Bas Yannic Oomens, Adel Halilovic, Daniel Kopper, Patrick Glatz (K), Boris Vidovic, Markus Glatz, Maximilian Haas, Mathieu Glatz, Tobias Ringhofer, Fabian Konrad



Ersatzspieler: Saer Diop, Stefan Schöngrundner, Nikola Vidovic, Matthias Glatz, Benjamin Haas, Rainer Figl



Trainer: Franz Josef Fuchs Bericht Florian Kober Foto: Julian Neuhauser

Unterliga Ost: Union Gross Steinbach – USV KAGER Bau Grafendorf, 3:3 (3:2)

46 Fabian Konrad 3:3

36 Boris Vidovic 3:2

28 Daniel Kopper 3:1

16 Michael Voit 3:0

9 Leo Kovacic 2:0

2 Leo Kovacic 1:0

