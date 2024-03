USV Dechantskirchen läuft in Rohrbach in ein Debakel und verliert 0:7

Details Samstag, 16. März 2024 22:16

SV Schermann Erdbau Rohrbach erteilte USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen eine Lehrstunde und gewann mit 7:0. SV Rohrbach ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen USV Dechantskirchen einen klaren Erfolg. Das Hinspiel bei Dechantskirchen hatte Rohrbach auch schon mit 4:1 für sich entschieden.

Das Rohrbacher Team absolvierte zuletzt ein Trainingslager und ging mit viel Schwung in die Rückrunde

Zur Pause führte die Pfeifer - Truppe mit 4:0 - da war alles entschieden

Die Heimmannnschaft gilt bei vielen Fans der Liga als absoluter Favorit für den Aufstieg in die Oberliga. Mit diesem Auftrag betrat man den Rasen um die Rückrunde zu starten. Es dauerte auch nicht lange, ehe Gästekeeper Beheim das erste Mal hinter sich greifen musste.

Der Gastgeber ging durch Marco Wieser per Kopfball in der 15. Minute in Führung. Peter Schermann versenkte die Kugel nach Solo zum 2:0 für den Spitzenreiter (36.). Mit dem 3:0 durch Wieser schien die Partie bereits in der 39. Minute mit dem Heimteam einen sicheren Sieger zu haben.

Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Schermann nach einer Ecke seinen zweiten Treffer nachlegte (42.). Das überzeugende Auftreten von SV Rohrbach fand Ausdruck in einer klaren 4:0 Halbzeitführung.

Am Ende gab es eine echte Klatsche für die Gäste

SV Schermann Erdbau Rohrbach baute den Vorsprung in der 48. Minute aus.

Tor, Toor, Tooor für SV Schermann Erdbau Rohrbach zum 5:0 Nr.5 Marco Perkovic Axl_2009_15, Ticker-Reporter

Erneut traf SV Rohrbach durch Perkovic per Kopf und stellte den Spielstand damit auf 6:0 (58.).

Tor, Toor, Tooor für SV Schermann Erdbau Rohrbach zum 7:0 Nr.15 Marcel Storer Axl_2009_15, Ticker-Reporter

Mit dem Spielende fuhr SV Schermann Erdbau Rohrbach einen 7:0 Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen klar, dass gegen Rohrbach heute kein Kraut gewachsen war - das könnte vermutlich noch weiteren Gegnern im Frühjahr ähnlich ergehen.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Der Zu-null-Sieg lässt SV Rohrbach passable Chancen im Kampf um den Titel. Bei Rohrbach greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal 17 Gegentoren stellt man die beste Defensive der Unterliga Ost. Die Saison des Teams verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Rohrbach nun schon neun Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst drei Niederlagen setzte.

USV Dechantskirchen führt mit 20 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Die Gäste verbuchten insgesamt sechs Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen.

SV Rohrbach tritt kommenden Samstag, um 16:00 Uhr, bei FC Pinggau-Friedberg an. Bereits einen Tag vorher reist Dechantskirchen zu TuS Spitzer Engineering Vorau.

Stimme zum Spiel

Michael Halwachs - SV Rohrbach

"So ein Derbysieg ist schon was tolles. Kompliment an die Mannschaft, sie haben heute fast alle Vorgaben umgesetzt und sich ein Bierchen verdient. Allerdings gibt es auch für diesen Sieg nur drei Punkte.

Wir konzentrieren uns schon wieder auf das nächste Spiel."

SV-SCHERMANN Erdbau- Wirtschaft Rohrbach: Raphael Siedl (K), Marko Perkovic, Gasper Trdan, Florian Wukits, Christopher Feiner-Hammer, Peter Schermann, Fabian Peinthor, Kevin Zsifkovits, Daniel Reiterer, Enes Rujovic, Marco Wieser



Ersatzspieler: Gabor Sipos, Marcel Storer, Jan Rosenzopf, Fabian Kottuscheck, Roland Lechner, Kevin Jürgen Bonstingl



Trainer: Peter Pfeifer

Dechantskirchen: Matthias Beheim, Daniel Putz (K), Michael Kogler, Laurenz Schabauer, Kevin Edenhöfer, Georg Kogler, Sebastian Höller, Peter Jeitler, Lukas Zinggl, Franz Zinggl, Marco Glatz



Ersatzspieler: Bastian-Christoph Prenner, Jan Gruber, Patrick Hofer, Fabian Salmhofer, David Kirschenhofer



Trainer: Christian Weinig Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: SV Schermann Erdbau Rohrbach – USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen, 7:0 (4:0)

75 Marcel Storer 7:0

58 Marko Perkovic 6:0

48 Marko Perkovic 5:0

42 Peter Schermann 4:0

39 Marco Wieser 3:0

36 Peter Schermann 2:0

15 Marco Wieser 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.