Vier rote Karten - drei Tore - Dechantskirchen gewinnt in Grafendorf

Die Differenz von einem Treffer brachte USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen gegen USV KAGER Bau Grafendorf den Dreier. Das Match endete mit 2:1. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Das Hinspiel hatte USV Dechantskirchen mit 3:2 knapp für sich entschieden.

Langsamer Start und die Treffer am Ende der 1. Halbzeit

Die Gäste mussten auf Putz, Prenner, Jeitler und Kogler verzichten, die gesperrt oder verletzt waren. Beide Teams neutralisierten sich in der ersten halben Stunde weitgehenst und es dauerte einige Zeit bis das Spiel richtig an Fahrt aufnahm! In den letzten Minuten des ersten Durchgangs fielen dann auch endlich Tore vor den knapp 200 Zuschauern.

Ehe Referee Mujacic die Protagonisten zur Pause bat, traf Matthias Glatz zum 1:0 zugunsten von USV Grafendorf (41.). Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (42.) traf Patrick Oswald zum Ausgleich für Dechantskirchen. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen.

1:1 - Remis lautete das Zwischenresultat. Bis zu diesem Zeitpunkt sah man ein faires, umkämpftes Spiel ohne Verwarnungen durch den Referee.

Mit dem 2:1 sicherte Oswald dem USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (73.) - nach einem perfekten Zuspiel traf er erneut und schnürte somit einen Doppelpack.

Es folgt die Zeit der Platzverweise - vier glatte Rote in der Schlussphase

Zunächst wurde der Trainer der Heimmannschaft nach einer Unsportlichkeit vom Schiedsrichter von der Bank geschickt - glatte rote Karte und vorzeitiges Ende nach 75 Minuten. Wenige Minuten später kam es dann zu einer eifrigen Diskussion zwischen den Akteuren beider Teams. Man hatte die Nerven nicht mehr im Griff und das hatte fatale Folgen.

Nach Rudelbildung einige rote Karten Axl_2009_15, Ticker-Reporter

Boris Vidovic und Adel Halilovic brannten die Sicherungen durch und sie verpassten den Schlussakt. Für die Akteuer von Grafendorf war das Spiel nach Roten Karten in der 82. Minute vorzeitig beendet. Aber auch der Dechantskirchner Spieler Sebastian Höller fightete fleißig mit und wurde ebenso vom Platz gestellt.

Am Ende punktete USV Dechantskirchen dreifach beim Gastgeber in einem unkämpften Spiel, dass mit den vier Platzverweisen und sieben Verwarnungen am Ende sehr emotional wurde.

So steht es um die beiden Teams - so geht es demnächst weiter

Durch diese Niederlage fällt USV KAGER Bau Grafendorf in der Tabelle auf Platz sechs zurück. USV Grafendorf verbuchte insgesamt sieben Siege, drei Remis und sieben Niederlagen. Dem Aufsteiger bleibt aktuell das Pech treu, was die dritte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt.

Dechantskirchen holte drei ersehnte Punkte im Derby. Der Gast macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position fünf. Acht Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen derzeit auf dem Konto.

Am kommenden Samstag trifft USV KAGER Bau Grafendorf auf TuS Spitzer Engineering Vorau, USV Dechantskirchen spielt am selben Tag gegen SV Gutenberg.

Stimme zum Spiel

Christian Weinig - Trainer Dechantskirchen

"Das war ein heiß umkämpftes Derby. Negatives Highlight natürlich die große Rudelbildung - der Schiedsrichter hat mit seinen Platzverweisen konsequent durchgegriffen, auch die rote Karte für meinen Spieler war absolut in Ordnung. Er hat das alles gut gemacht und hatte viel zu tun.

Insgesamt sah ich leichte Vorteile für uns, knapp war der Sieg schon, aber nicht unverdient aus meiner Sicht. Die vielen Ausfälle sind eine Aufgabe für uns!"

Aufstellungen: USV KAGER Bau Grafendorf: Andreas Hofer, Stefan Schöngrundner, Nikola Vidovic, Matthias Glatz, Adel Halilovic, Daniel Kopper, Boris Vidovic, Markus Glatz, Mathieu Glatz, Tobias Ringhofer, Fabian Konrad (K)



Ersatzspieler: Saer Diop, Bas Yannic Oomens, Patrick Glatz, Michael Kopper, Bastian Konrad, Rainer Figl



Trainer: Franz Josef Fuchs

Dechantskirchen: Matthias Beheim, Michael Fabry, David Kirschenhofer, Laurenz Schabauer, Kevin Edenhöfer (K), Georg Kogler, Sebastian Höller, Patrick Oswald, Fabian Salmhofer, Lukas Zinggl, Franz Zinggl



Ersatzspieler: Marcel Kaltenbacher, Michael Kogler, Jan Gruber, Gabriel Maierhofer



Trainer: Christian Weinig Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: USV KAGER Bau Grafendorf – USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen, 1:2 (1:1)

73 Patrick Oswald 1:2

42 Patrick Oswald 1:1

41 Matthias Glatz 1:0

