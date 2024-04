Klare Niederlage für SV Gutenberg gegen USV BT-Group Pircha - 1:6 und düstere Aussichten

Details Sonntag, 07. April 2024 22:47

USV BT-Group Pircha zog SV Gutenberg das Fell über die Ohren: 1:6 lautete das bittere Resultat aus Sicht des Schlusslichts. Das Hinspiel hatte Pircha mit 2:0 für sich entschieden. Das Aufeinandertreffen an diesem Wochenende endete für die Gastgeber in einer herben Niederlage. Von Anfang an schien es, als hätten die Gäste das Spiel fest im Griff.

Der SV Pircha hat auch in dieser Saison immer wieder reichlich Gründe um zu jubeln!

Fünf Minuten gespielt und es klingelte das erste Mal

Schon in der 5. Minute erzielte Pircha das erste Tor durch einen Weitschuss, während die Hitze auf dem Platz den Spielern des SV Gutenberg sichtlich zu schaffen machte. Martin Kupfner traf zur frühen Führung.

Obwohl Pircha mit zahlreichen Weitschüssen gefährlich blieb, hielt sich der SV Gutenberg tapfer. Allerdings konnten sie in der ersten Halbzeit nicht verhindern, dass Pircha kurz vor dem Pausenpfiff auf 2:0 erhöhte, nachdem eine Ecke schnell ausgeführt wurde. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (45.) baute Sascha Petz die Führung von USV BT-Group Pircha aus.

Am Ende stand ein Debakel für den Tabellenletzten

In der zweiten Halbzeit verschärfte sich die Lage für Gutenberg weiter. Pircha dominierte das Spielgeschehen und erhöhte bereits in der 49. Minute auf 3:0.

Trotz einiger Bemühungen seitens des SV Gutenberg gelang es Pircha immer wieder, Tore zu erzielen. Doppelpack für USV Pircha: Nach seinem ersten Tor (50.) markierte Thomas Kollmann wenig später seinen zweiten Treffer (56.). USV BT-Group Pircha baute den Vorsprung in der 57. Minute aus. Nun stand es 0:5 aus Sicht der Hausherren.

Selbst als Gutenberg in der 59. Minute einen Ehrentreffer erzielte, antwortete Pircha noch einmal mit einem weiteren Treffer durch einen Elmeter, den Alexander Stössl sicher verwandelte.

Am Ende musste sich der SV Gutenberg mit einem klaren 1:6 geschlagen geben. Die Überlegenheit von Pircha war nicht zu leugnen, während der SVG weiterhin nach seiner Form sucht. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Mannschaft in den nächsten Spielen steigern kann.

Pircha überrannte Gutenberg förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

So steht es um die beiden Teams - so geht es demnächst weiter

Die Defizite in der Verteidigung sind bei SV Gutenberg klar erkennbar, sodass bereits 49 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Wann bekommt der Gastgeber die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen USV BT-Group Pircha gerät Gutenberg immer weiter in die Bredouille. Mit nur 21 Treffern stellt SV Gutenberg den harmlosesten Angriff der Unterliga Ost. Gutenberg musste sich nun schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da man insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Für Gutenberg sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen SV Gutenberg festigte USV Pircha den vierten Tabellenplatz. Die Angriffsreihe von Pircha lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 47 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Die Saison verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von neun Siegen, drei Remis und nur fünf Niederlagen klar belegt. USV Pircha erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Am kommenden Samstag tritt Gutenberg bei USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen an, während Pircha einen Tag zuvor USC Rogner Bad Blumau empfängt.

Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: SV Gutenberg – USV BT-Group Pircha, 1:6 (0:2)

85 Alexander Stoessl 1:6

59 Nick Eisner 1:5

57 Abdelaziz Darouich 0:5

56 Thomas Kollmann 0:4

50 Thomas Kollmann 0:3

45 Sascha Petz 0:2

5 Martin Kupfner 0:1

