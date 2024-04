Doppelhofer wird zum Doppelpacker - Pöllauberg besiegt St.Ruprecht mit 2:0

Details Samstag, 13. April 2024 16:33

Nichts zu holen gab es für St. Ruprecht bei Pöllauberg. Das Heimteam erfreute seine Fans mit einem 2:0. USV Pöllauberg erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Aufsteiger einen Dreier. Im Hinspiel im Herbst hatte sich kein Sieger gefunden. 1:1 hatte das Endergebnis gelautet.

Die Party geht ab...Pöllauberg ist die Mannschaft der Stunde!

Platzverweis kurz vor der Pause - die Gäste eine Halbzeit in Unterzahl

Die knapp 200 Zuschauer sahen zwei gleichwertige Teams. Ruprecht kam mit einer gewieften Defensivtaktik zum Auswärtsspiel, machte die Räume eng und spielte auf Konter. Nach gut zwanzig Minuten ging diese Spielweise fast auf und man war durch einen Tempogegenstoß gefährlich vor dem Tor von Keeper Kitting aufgetaucht. Zehn Minuten später vergab Raphael Terler die beste Möglichkeit für die Gastgeber im ersten Durchgang.

Pöllauberg wirkte nun etwas überlegen, scheiterte jedoch immer wieder an der stabilen Abwehr der Fiedler Truppe.

Kurz vor der Pause stellte Schiedsrichter Daniel Kreiner noch Christian Wolf mit Gelb-Rot nach wiederholtem Foulspiel vom Platz. Nun hatte die Heimmannschaft für den Rest der Begegnung einen Spieler mehr auf dem Feld. Nach den ersten 45 Minuten ging es für Pöllauberg und SC St. Ruprecht ohne Torerfolg in die Kabinen.

Doppelhofer wird zum Doppelpacker- Heimsieg !

Mit diesem Mann mehr auf dem Platz fiel es den Gastgebern nun leichter das Spiel aufzuziehen. Man fand einfach mehr Räume vor und man erarbeitete sich kleinere Chancen - wirklich zwingend war es trotzdem noch nicht.

Eine starke Leistung zeigte Rainer Doppelhofer, der sich mit einem Doppelpack für USV Pöllauberg beim Trainer empfahl (52./89.) - beide Tore fielen durch verwandelte Elfmeter. Während der gesamten Zeit stand St.Ruprecht kompakt, konnte jedoch nur wenig Torgefahr vor dem gegenerischen Gehäuse entfachen. In der Schlussphase hatte der junge Jonas Schantl die Möglichkeit auf 3:0 zu erhöhen, das wäre aber auch des Guten zu viel gewesen - gegen tapfer kämpfende Gäste, die lange in Unterzahl agierten. Am Ende verbuchte Pöllauberg gegen St. Ruprecht einen weiteren Sieg im Frühjahr.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Mit sieben Siegen weist die Bilanz von USV Pöllauberg genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich mittlerweile im Tabellenmittelfeld wieder. Mit vier Siegen in Folge ist Pöllauberg so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Fünf Siege, vier Remis und neun Niederlagen hat SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab derzeit auf dem Konto. Der Gast taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer kleine Krise entgegen. Jedoch zeigte man auch in Pöllauberg eine engagierte Leistung.

USV Pöllauberg setzte sich mit diesem Sieg von SC St. Ruprecht/R. ab und nimmt nun mit 25 Punkten den sechsten Rang ein, während St. Ruprecht weiterhin 19 Zähler auf dem Konto hat und den elften Tabellenplatz einnimmt.

Am nächsten Samstag reist Pöllauberg zu FC Pinggau-Friedberg, zeitgleich empfängt SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab zum Nachbarschaftsduell den USV BT-Group Pircha.

Stimme zum Spiel

Wolfgang Spörk - Trainer Pöllauberg

"Gut, dass man uns die Zeit gegeben hat, hier etwas aufzubauen. Wir haben jetzt ein tolles Frühjahr gespielt und es entsteht bei uns was. Es ist eine gute Mischung aus talentierten jungen Spielern und den Routiniers. Ich bin schon stolz darauf wie das nun alles funktioniert. Die Mannschaft versteht Räume zu nutzen und geduldig unser System zu spielen - Pöllauberg ist wieder da - vor zwei Monaten haben uns viele als mögliche Absteiger gesehen!"

Aufstellungen: Pöllauberg: Lukas Kitting, Robin Wiesenhofer, Mano Gabor Miskei, Lukas Kleinhappl, Rainer Doppelhofer (K), Lukas Vogl, Thomas Wiesenhofer, Michael Massing, Dominik Maierhofer, Raphael Terler, Venczel Zsolt Bence



Ersatzspieler: Markus Dornhofer, Alexander Mayrhofer, Martin Höfler, Jonas Schantl, Thomas Schloffer, Christian Jokesch



Trainer: Wolfgang Spörk

St. Ruprecht/R.: Markus Meier - Marco Rosenberger, Florian Derler, Christian Wolf, Xhoi Zhupani - Alexander Mauthner, Martin Weber, Stefan Feiertag, Daniel Schlemmer (K) - Mark Voit, Kevin Steiner



Ersatzspieler: Mateo Mikulcic, Mario Herbert Rosenfelder, Rene Nußbaumer, Rene Maitz, Kilian Hausleitner, Benjamin Tahiri



Trainer: Stefan Fiedler Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: USV Pöllauberg – SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab, 2:0 (0:0)

89 Rainer Doppelhofer 2:0

52 Rainer Doppelhofer 1:0

