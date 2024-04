Rohrbach läuft im Spitzenspiel gegen Pischelsdorf in ein Debakel

Details Samstag, 13. April 2024 20:10

In bester Verfassung zeigte sich der Tabellenführer nicht. SV Wirtschaft Pischelsdorf schickte SV Schermann Erdbau Rohrbach mit 6:2 vom Platz. Der knappe 2:1-Erfolg im Hinspiel hatte seinerzeit SV Rohrbach Glücksgefühle beschert. Zur Pause war die Partie noch ausgeglichen, nach dem Seitenwechsel wuchs die Waldl Truppe über sich hinaus.

Keeper Siedl hatte einen harten Arbeitstag und musste die Kugel immer wieder aus dem Netz holen

Zur Pause stand ein 2:2 - alles war offen

Die Heimmannschaft erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Gasper Trdan traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Wenige Minuten später hatten die Gäste dann schon eine große Möglichkeit zum Ausgleich nach einem Konter. Es folgten zwei weitere Chancen der Verfolger und dann passierte es:

Manuel Hacker war zur Stelle und markierte nach einem Corner das 1:1 von SV Pischelsdorf (17.). Nur kurze Zeit später hatte Goalgetter Schermann die Möglichkeit zur Führung, doch Keeper Marcel Vtic bewahrte sein Team vorerst vor dem Rückstand. Dann war es doch so weit: Moritz Teichert brachte Rohrbach nach 27 Minuten die 2:1-Führung. In der Folge hatte der Gastgeber eine weitere Möglichkeit und praktisch im Gegenzug fiel der Ausgleich.

Florim Gashi nutzte die Chance für Pischelsdorf und beförderte in der 36. Minute das Leder zum 2:2 ins Netz. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Mal Rohrbach besser, mal Pischelsdorf besser. Somit geht das 2:2 zur Halbzeitpause in Ordnung. Christoph Riedenbauer, Ticker-Reporter

In der 2. Halbzeit lief der Tabellenführer in ein Debakel

SV Wirtschaft Pischelsdorf drängte im Verlauf auf die Entscheidung – Bernd Tödling (47.) erzielte die Führung der Gäste. Nun wurde die Partie härter und es folgten vier gelbe Karten binnen zehn Minuten.

Dominik Kulmer (61.) und Jakob Hofer (67.) machten binnen drei Minuten dem SV Schermann Erdbau Rohrbach den Garaus - der Verfolger führte nun mit 5:2. Pischelsdorf dominierte nun das Spiel und die Heimmannschaft hatte keine Meter mehr gegen die großartig aufspielenden Gäste. Man mühte sich trotzdem, kam zu drei Chancen, aber es sollte in diesem Match wohl nicht sein.

Rohrbach Trainer Peter Pfeifer beobachtete nach der Pause den Lauf der Pischelsdorfer Mannschaft

Der Treffer von Tödling mit einem direkt verwandelten Corner in der 84. Minute schürte bei den Auswärtsfans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg - natürlich ist die Saison noch lange, aber das Team scheint richtig in Form zu sein. Letzten Endes holte SV Pischelsdorf gegen Rohrbach einen 6:2 Sieg und drei Zähler. Zu allem Überfluss musste Marko Perkovic von SV Rohrbach in der Nachspielzeit mit Gelb-Rot vom Platz.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

58 Tore – mehr Treffer als der Gast erzielte kein anderes Team der Unterliga Ost. SV Wirtschaft Pischelsdorf scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwölf Siege ein.

Am Freitag muss SV Schermann Erdbau Rohrbach bei SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal ran, zeitgleich wird SV Pischelsdorf von USV KAGER Bau Grafendorf in Empfang genommen.

SV-SCHERMANN Erdbau- Wirtschaft Rohrbach: Raphael Siedl (K), Marko Perkovic, Gasper Trdan, Moritz Teichert, Florian Wukits, Christopher Feiner-Hammer, Peter Schermann, Fabian Peinthor, Kevin Zsifkovits, Roland Lechner, Enes Rujovic



Ersatzspieler: Gabor Sipos, Marcel Storer, Jan Rosenzopf, Fabian Kottuscheck, Kevin Jürgen Bonstingl, Marco Wieser



Trainer: Peter Pfeifer

Pischelsdorf: Marcel Vtic, Istvan Sebok, Sebastian Güsser, Marco Purkarthofer, Dominik Kulmer, Bernd Tödling (K), Florim Gashi, Alexander Salmhofer, Jakob Hofer, Santino Schalk, Manuel Hacker



Ersatzspieler: Krisztian Kemes, Marco Hacker, Paul Rechling, Tobias Haubenhofer, Nik Pintaric, Filip Zupanic



Trainer: Christian Waldl Stimme zum Spiel Michael Halwachs - SV Rohrbach "Pischelsdorf hat heute verdient gewonnen. Das muss man anerkennen.

Jetzt gilt es, uns gegen das Spiel gegen Ilztal vorzubereiten." Christian Waldl - Trainer Pischelsdorf "Zwei starke Teams trafen aufeinander, wir haben uns nach zweimaligen Rückstand niemals aus der Ruhe bringen lassen und haben in der zweiten Halbzeit ein großartiges Spiel abgeliefert! Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, weil wir in dieser Woche mit Elias Schlenner einen Kreuzbandriss verkraften mussten und kurzfristig auch noch Manuel Artauf verletzungsbedingt ausfiel! Wir melden uns damit eindrucksvoll im Titelkampf zurück!" Bericht Florian Kober Fotos: Halwachs

Unterliga Ost: SV Schermann Erdbau Rohrbach – SV Wirtschaft Pischelsdorf, 2:6 (2:2)

84 Bernd Tödling 2:6

67 Jakob Hofer 2:5

61 Dominik Kulmer 2:4

47 Bernd Tödling 2:3

36 Florim Gashi 2:2

27 Moritz Teichert 2:1

17 Manuel Hacker 1:1

2 Gasper Trdan 1:0



