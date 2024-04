SV Pischelsdorf erlegt Grafendorf binnen zehn Minuten - 5:2 und 2.Tabellenplatz

Details Samstag, 20. April 2024 15:49

Durch ein 5:2 holte sich SV Pischelsdorf drei Punkte bei USV Grafendorf. An der Favoritenstellung ließ Pischelsdorf keine Zweifel aufkommen und trug gegen Grafendorf einen Sieg davon. Im Hinspiel hatte SV Wirtschaft Pischelsdorf keinerlei Probleme mit USV KAGER Bau Grafendorf gehabt und einen 6:0-Erfolg verbucht.

Pischelsdorf ist auf Aufstiegskurs - spannend wird es in den nächsten Wochen in sämtlichen Ligen in der Oststeiermark

Nach nicht einmal zwei Minuten führte der Favorit schon

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag SV Pischelsdorf bereits in Front. Bernd Tödling markierte in der zweiten Minute die Führung. Fabian Konrad versenkte den Ball in der 17. Minute im Netz mit einem platzierten Schuss zum 1:1 Ausgleich. Tödling schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte mit einem direkt verwandelten Freistoss seine Mannschaft auf die Siegerstraße (21.) - 2:1 stand es nun, drei Tore in den ersten zwanzig Minuten.

Alles lief nach Plan für die Gäste - aber Grafendorf bäumte sich auf, die Moral stimmt ja in diesem Team, nur die Erfolge lassen beim Aufsteiger momentan auf sich warten. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Mathieu Glatz in der 30. Minute, er konnte die Kugel lässig ins verwaiste Tor einschieben. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war - 2:2 in einem unterhaltsamen Spiel vor 150 Zuschauern.

Nach der Pause stehen die Keeper im Mittelpunkt

Zunächst musste der sichere Rückhalt der Grafendorfer, Keeper Andreas Hofer ausgewechselt werden. Für ihn kam Sear Diop in den Kasten der Gastgeber. Zwanzig Minuten später: Schiedsrichter Patrick Strini schickte Marcel Vtic von SV Wirtschaft Pischelsdorf mit glatt Rot vom Feld - Torchancenverhinderung nennt man so ein Foul in der Fachsprache.

Zehn Minuten - drei Tore, Grafendorf war erledigt

Mit drei Treffern von Jakob Hofer (66./88.) und Tödling (77.) per Elfmeter enteilte Pischelsdorf USV Grafendorf. Klassicher Fall von dem einen Team mit einem Erfolgslauf und einem anderen, das sich momentan schwer tut.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Die Rückrunde verlief für USV KAGER Bau Grafendorf bisher nicht besonders gut. In den sechs Spielen gewannen die Gastgeber noch kein einziges Mal. USV Grafendorf führt mit 24 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Sieben Siege, drei Remis und neun Niederlagen hat Grafendorf derzeit auf dem Konto.

Die Trendkurve von Pischelsdorf geht weiterhin nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang fünf, mittlerweile hat man Platz eins der Rückrundentabelle inne. Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der SV Wirtschaft Pischelsdorf auf den zweiten Rang kletterte. 63 Tore – mehr Treffer als SV Pischelsdorf erzielte kein anderes Team der Unterliga Ost. Mit dem Sieg baute SV Wirtschaft Pischelsdorf die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Pischelsdorf 13 Siege, ein Remis und kassierte erst fünf Niederlagen.

In Fahrt ist USV KAGER Bau Grafendorf aktuell beileibe nicht, was eine Bilanz von sieben sieglosen Spielen am Stück zweifelsfrei belegt. Bei SV Pischelsdorf dagegen läuft es mit momentan 40 Zählern wie am Schnürchen.

Am kommenden Samstag tritt USV Grafendorf bei SV Schermann Erdbau Rohrbach an, während Pischelsdorf einen Tag zuvor SV Gutenberg empfängt.

Aufstellungen: USV KAGER Bau Grafendorf: Andreas Hofer, Bas Yannic Oomens, Nikola Vidovic, Raphael Gschiel, Daniel Kopper, Patrick Glatz (K), Markus Glatz, Maximilian Haas, Mathieu Glatz, Tobias Ringhofer, Fabian Konrad



Ersatzspieler: Saer Diop, Michael Kopper, Daniel Schwengerer, Eric Kandlhofer, Bastian Konrad, Rainer Figl



Trainer: Franz Josef Fuchs

Pischelsdorf: Marcel Vtic, Istvan Sebok, Sebastian Güsser, Marco Purkarthofer, Dominik Kulmer, Bernd Tödling (K), Florim Gashi, Alexander Salmhofer, Jakob Hofer, Santino Schalk, Filip Zupanic



Ersatzspieler: Krisztian Kemes, Marco Hacker, Nik Pintaric, Paul Rechling, Tobias Haubenhofer, Niklas Köck



Trainer: Mag. Christian Waldl

Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: USV KAGER Bau Grafendorf – SV Wirtschaft Pischelsdorf, 2:5 (2:2)

88 Jakob Hofer 2:5

77 Bernd Tödling 2:4

66 Jakob Hofer 2:3

30 Mathieu Glatz 2:2

21 Bernd Tödling 1:2

17 Fabian Konrad 1:1

2 Bernd Tödling 0:1

