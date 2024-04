Pinggau-Friedberg stoppt Erfolgslauf von Pöllauberg

Details Montag, 22. April 2024 16:41

Pinggau-Friedberg erreichte einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen Pöllauberg. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Pinggau-Friedberg als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Der knappe 3:2-Erfolg im Hinspiel hatte seinerzeit USV Pöllauberg Glücksgefühle beschert.

Man feierte mittlerweile den achten Sieg in dieser Saison und stoppte nun Pöllauberg - Foto vom Saisonbeginn

Knappe Führung für die Gastgeber zur Pause

Die Heimmannschaft, selbst in guter Form ging konzentriert gegen Pöllauberg - man wusste, dass die Spörk Truppe im Frühjahr in Form gekommen war. FC Pinggau-Friedberg erwischte einen Blitzstart ins Spiel - Manuel Dorner traf in der ersten Minute zur frühen Führung. Traumstart für die Gastgeber vor über 300 Zuschauern.

Laszlo Szabolcs Gemes beförderte das Leder zum 1:1 von Pöllauberg in die Maschen (23.) - man hatte sich mittlerweile in dieses Spiel gebissen.

Florian Schreiner stellte die Weichen für Pinggau-Friedberg auf Sieg, als er in Minute 35 nach einem Corner per Kopf mit dem 2:1 zur Stelle war. Zur Pause behielt die Heimmannschaft die Nase knapp vorn.

Wenige Minuten nach der Pause war die Messe gelesen

Mit einem schnellen Doppelpack (51./55.) zum 4:1 schockte Lukas Höller USV Pöllauberg. Die erfolgreiche Frühjahrsbilanz der Gäste hatte nun einen Dämpfer bekommen.

Tor, Toor, Tooor für FC Pinggau-Friedberg zum 4:1 Lukas Höller, schöne Vorlage durch Roth Patrick Wieser Jonny, Ticker-Reporter

Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter gewann Pinggau´gegen Pöllauberg. Schiedsrichter Binak hatte sechs gelbe Karten gezeigt, die Partie wurde intensiv geführt. Hart aber nicht unsportlich.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Durch die drei Punkte gegen USV Pöllauberg verbesserte sich FC Pinggau-Friedberg auf Platz sechs. Acht Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat das Team derzeit auf dem Konto. Man ist seit vier Spielen unbezwungen.

Nachdem Pöllauberg die Hinserie auf Platz zwölf abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle belegt der Gast aktuell den fünften Rang. Durch diese Niederlage fällt USV Pöllauberg in der Tabelle auf Platz neun zurück. Sieben Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat Pöllauberg momentan auf dem Konto.

FC Pinggau-Friedberg tritt am Freitag, den 26.04.2024, um 19:30 Uhr, bei USV BT-Group Pircha an. Einen Tag später (19:00 Uhr) empfängt USV Pöllauberg SC Profi Max Burgau.

"Nach den letzten erfolgreichen Wochen musste unser Siegeszug gezwungenermaßen in Pinggau/Friedberg einen Halt einlegen." - Aussendung USV Pöllauberg

Aufstellungen: Pinggau-Friedberg: Adam Schmidmajer, Manuel Dorner (K), Istvan Roth, Babikir Babikir, Gergö Gulyas, Stefan Graf, Florian Schreiner, Lukas Höller, Patrick Dorfstetter, Daniel Kaltenbacher, Alexander Schmutzer

Ersatzspieler: Daniel Prenner, Amir Babikir, David Nagl, Florian Glatzl, Paul Andreas Simon, Angelo Luef

Trainer: Ing. Wolfgang Lechner

Pöllauberg: Lukas Kitting, Robin Wiesenhofer, Mano Gabor Miskei, Lukas Kleinhappl, Rainer Doppelhofer (K), Laszlo Szabolcs Gemes, Lukas Vogl, Michael Massing, Dominik Maierhofer, Raphael Terler, Venczel Zsolt Bence

Ersatzspieler: Markus Dornhofer, Philipp Almbauer, Martin Höfler, Jonas Schantl, Thomas Schloffer, Christian Jokesch

Trainer: Wolfgang Spörk Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: FC Pinggau-Friedberg – USV Pöllauberg, 4:1 (2:1)

55 Lukas Höller 4:1

51 Lukas Höller 3:1

35 Florian Schreiner 2:1

23 Laszlo Szabolcs Gemes 1:1

1 Manuel Dorner 1:0

