Deutlicher Erfolg gegen USC Bad Blumau - Vorau wieder in der Spur

Details Samstag, 27. April 2024 19:40

Tus Vorau erreichte einen deutlichen 5:2-Erfolg gegen USC Bad Blumau. Vorau ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Bad Blumau einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatte USC Rogner Bad Blumau knapp die Nase mit 2:1 vorn gehabt. Nun sah man ein wahres Torfestival in der Oststeiermark.

5:2 am Ende und drei Punkte - Freude bei der jungen Heimmannschaft

Der Torreigen begann nach sieben Minuten - Posch traf zur Führung

Die junge Heimmannschaft ging egagiert in die Begegnung und wollte unbedingt vor knapp 200 Zuschauern weitere drei Punkte holen. Für das erste Tor sorgte Jonas Posch. In der siebten Minute traf der Spieler von TuS Spitzer Engineering Vorau ins Schwarze. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Norbert Bager bereits wenig später besorgte (11.).

Tobias Kolb stellte die Weichen für Tus Vorau auf Sieg, als er in Minute 17 mit dem 2:1 nach einer tollen Kombination zur Stelle war. Es ging munter rauf und runter - Blumau versteckte sich nicht und die Partie war offen.

Noch vor der Halbzeit legte Posch seinen zweiten Treffer nach (42.) - so stand es 3:1 für die Hausherren. Mit der Führung für Vorau ging es in die Kabine.

Nach der Pause hatte Vorau das Spiel im Griff - am Ende heißt es 5:2

Christian Schneeberger baute den Vorsprung der Heimmannschaft in der 69. Minute aus - 4:1 und die Messe war geledsen. Das 2:4 von USC Bad Blumau stellte Tobias Eduard Maier sicher (84.). Aldin Dizdarevic vollendete zum siebten Tagestreffer in der 87. Spielminute - das war der 5:2 Endstand. Schiedsrichter Cetin Serdar zeigte insgesamt acht gelbe Karten - es war umkämpft, jedoch nie unfair.

Ein starker Auftritt ermöglichte TuS Spitzer Engineering Vorau am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen Bad Blumau.

Stimme zum Spiel

Rainer Romirer - Kapitän Vorau

"Gerade zu Beginn war es ein offenes Spiel wo es hin und her ging. Unsere beste Phase im Spiel wurde dann mit dem 2:1 und 3:1 belohnt. Besonders das 2:1 ist hervorzuheben, das war wirklich super herausgespielt.

In der zweiten Halbzeit haben wir die Partie relativ trocken nach Hause gespielt. Ein riesiges Kompliment an den ganzen Verein und besonders an unser junges Team - uns hat der schlechte Rückrundenstart nicht ganz kalt gelassen. Mit der Übernahme von Stefan Haas als Trainer kam wieder frischer Wind und vor allem die Idee von mutigerem Fußball zurück. Die Leistungen der letzten 3 Runden sprechen für sich."

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Tus Vorau machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang sieben. Vorau musste schon 49 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Man bessert seine eher Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt neun Siege, ein Unentschieden und zehn Pleiten. Durch den klaren Erfolg über USC Rogner Bad Blumau ist Tus Vorau weiter im Aufwind.

In der Defensivabteilung von USC Bad Blumau knirscht es gewaltig, weshalb die Gäste weiter im Schlamassel stecken. Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur sieben Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten von Bad Blumau alles andere als positiv. USC Rogner Bad Blumau ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Nächster Prüfstein für Vorau ist SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab (Samstag, 17:00 Uhr). USC Bad Blumau misst sich am selben Tag mit SV Wirtschaft Pischelsdorf (18:00 Uhr).

Aufstellungen: TuS SPITZER ENGINEERING VORAU: Daniel Koller, Michael Scherbichler, Christian Schneeberger, Jonas Posch, Jannik Haas, Mate Kozma-Bognar, Rainer Romirer (K), Markus Kolb, Tobias Kolb, Jan Luca Hofer, Mark Megyesi

Ersatzspieler: Sebastian Rainer Lang, Aldin Dizdarevic, Thomas Ebner, Kilian Markus Schöngrundner, Johannes Stachl, Joachim Feiner

Trainer: Wolfgang Haspl, Stefan Haas

Bad Blumau: Patrick Erhart, Jakob Janser, Blaz Verhovsek, Jan Reisinger, Felix Jörger, Patrick Schellnast, Wolfgang Rauer (K), Norbert Bager, Christian Taucher, Sebastian Rauer, Sebastian Paar

Ersatzspieler: Armin Koller, Tobias Eduard Maier, Lukas König, Tobias Lechner, Jürgen Neuherz

Trainer: Philipp Schmallegger Bericht Florian Kober Fotos mit TUS Vorau

Unterliga Ost: TuS Spitzer Engineering Vorau – USC Rogner Bad Blumau, 5:2 (3:1)

87 Aldin Dizdarevic 5:2

84 Tobias Eduard Maier 4:2

69 Christian Schneeberger 4:1

42 Jonas Posch 3:1

17 Tobias Kolb 2:1

11 Norbert Bager 1:1

7 Jonas Posch 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.