Nach zwei Niederlagen: Rohrbach gewinnt gegen Grafendorf

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die SV Schermann Erdbau Rohrbach mit 2:1 gegen USV KAGER Bau Grafendorf für sich entschied. Vollends überzeugen konnte SV Rohrbach dabei jedoch nicht. Das Hinspiel bei USV Grafendorf hatte Rohrbach schlussendlich mit 5:2 gewonnen.

Torlos geht es in die Kabinen - Rohrbach bemüht aber keine Treffer

Nach sieben Minuten kam der Gastgeber zu einer guten Möglichkeit durch einen Freistoß, es folgten ein Torschuß von Fabian Kottuscheck und Markus Feiner konnte einen Kopfball nicht gefährlich genug setzen. So liefen die ersten zwanzig Minuten. Rohrbach war bemüht nach den zwei Niederlagen in den letzten Runden drei Punkte zu holen. Die Gäste spileten mit einer kontrollierten Abwehr und versuchten ihr Glück im Konter.

Nach einer halben Stunde scheiterte Feiner - Augenblicke vor dem Pausenpfiff dann plötzlich eine Möglichkeit für Grafendorf:

Erster Torschuss von Grafendorf durch Kopper aber er trifft den Gegenspieler Christoph Riedenbauer, Ticker-Reporter

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Am Ende macht Enes Rujovic den Unterschied

SV Schermann Erdbau Rohrbach ging durch Peter Schermann in der 53. Minute in Führung, der Torjäger traf mit einem verwandelten Elfmeter zum 1:0 des Aufstiegsaspiranten. Es folgte ein weiterer Freistoß für die Gastgeber, der aber auch nicht verwandelt werden konnte.

Nikola Vidovic beförderte das Leder zum 1:1 von Grafendorf in die Maschen (68.) - diesmal per Elfmeter auf der anderen Seite. Grafendorf zeigte eine mutige Leistung und machte es dem Favoriten schwer.

Der Treffer von Enes Rujovic zum Endstand erweckte die Hoffnung, dass SV Rohrbach im kommenden Jahr eine Etage höher spielt (75.).

Tor, Toor, Tooor für SV Schermann Erdbau Rohrbach zum 2:1 Rujovic mit einem Traumtor zur verdienten Führung Christoph Riedenbauer, Ticker-Reporter

Nur Augenblicke später scheiterte der eingewechselte Rainer Figl am Rohrbach Keeper Siedl.

In den 90 Minuten war der Gastgeber im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als USV KAGER Bau Grafendorf und fuhr somit einen 2:1-Sieg ein und ist weiterhin im Kampf um den Aufstieg dabei.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Rohrbach bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem dritten Platz. Mit 50 geschossenen Toren gehört das Team offensiv zur Crème de la Crème der Unterliga Ost. Mit dem Sieg baute Rohrbach die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte SV Rohrbach 13 Siege, zwei Remis und kassierte erst fünf Niederlagen.

USV Grafendorf ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal einen Punkt fuhren die Gäste bisher ein. Trotz der Niederlage belegt Grafendorf weiterhin den zehnten Tabellenplatz. Sieben Siege, drei Remis und zehn Niederlagen hat der Aufsteiger momentan auf dem Konto. USV Grafendorf hat das Pech weiterhin gepachtet. In diesem Spiel setzte es bereits die sechste Pleite am Stück.

SV Schermann Erdbau Rohrbach tritt kommenden Samstag, um 16:00 Uhr, bei Union Gross Steinbach an. Bereits einen Tag vorher reist Grafendorf zu SV Gutenberg.

Stimme zum Spiel

Michael Halwachs - Sportlicher Leiter Rohrbach

"Das war ein wirklich schwieriges Spiell für unsere Mannschaft gegen einen Gegner, der in der Defensive hervorragend auf dem Platz stand. Letztedlich war das aus meiner Sicht ein verdienter Sieg - die drei Punkte bleiben bei uns!"

Aufstellungen: SV-SCHERMANN Erdbau- Wirtschaft Rohrbach: Raphael Siedl (K), Marko Perkovic, Gasper Trdan, Moritz Teichert, Christopher Feiner-Hammer, Peter Schermann, Jan Rosenzopf, Kevin Zsifkovits, Fabian Kottuscheck, Enes Rujovic, Marco Wieser

Ersatzspieler: Florian Wukits, Marcel Storer, Fabian Peinthor, Roland Lechner, Kevin Jürgen Bonstingl

Trainer: Peter Pfeifer

USV KAGER Bau Grafendorf: Andreas Hofer, Bas Yannic Oomens, Nikola Vidovic, Matthias Glatz, Daniel Kopper, Patrick Glatz (K), Markus Glatz, Maximilian Haas, Mathieu Glatz, Tobias Ringhofer, Fabian Konrad

Ersatzspieler: Saer Diop, Michael Kopper, Daniel Schwengerer, Stefan Schöngrundner, Benjamin Haas, Rainer Figl

Trainer: Franz Josef Fuchs Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: SV Schermann Erdbau Rohrbach – USV KAGER Bau Grafendorf, 2:1 (0:0)

75 Enes Rujovic 2:1

68 Nikola Vidovic 1:1

53 Peter Schermann 1:0

