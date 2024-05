5:1! Tabellenführer fegt USV Pöllauberg vom Platz

Details Samstag, 04. Mai 2024 00:05

Nach einer beeindruckenden Vorstellung sicherte sich der SVU RB Klausner Kühltransporte Ilztal einen klaren 5:1-Sieg gegen den USV Pöllauberg. Der 2024 noch ungeschlagene Tabellenführer der Unterliga Ost untermauerte am Freitagabend seine bärenstarke Form und festigte mit dem siebenten Sieg im achten Rückrundenspiel den Platz an der Sonne.

Erste Hälfte: Ilztal legt stark vor

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei beide Teams früh im Spiel zu Chancen kamen. Pöllauberg zeigte sich in der ersten Minute mit einem Schuss im Strafraum, der jedoch sein Ziel verfehlte. Ilztal antwortete schnell mit eigenen Offensivbemühungen, darunter eine frühe Chance durch David Kulmer, dessen Schuss knapp am Tor vorbeikullerte. Nach zahlreichen weiteren Chancen für die heimischen erzielte Kulmer in der 32. Minute das 1:0. Rene Flatschacher setze zuvor Marco Schmallegger perfekt in Szene. Nur eine Minute später erhöhte Kulmer erneut und brachte Ilztal mit einem Schuss unter die Latte auf ein komfortables 2:0. Kurz vor der Halbzeitpause erweiterte Marco Klamminger mit einem spektakulären Tor die Führung auf 3:1, nachdem Pöllauberg durch Raphael Terler noch auf 2:1 verkürzen konnte.

Zweite Hälfte: Ilztal setzt seinen Lauf fort

Nach der Pause blieb Ilztal die dominierende Mannschaft. Trotz eines motivierten Starts der Gäste in die zweite Hälfte, konnte der Ligaprimus mit einem Kopfballtreffer von Schmallegger auf 4:1 erhöhen. Die Heimmannschaft ließ nicht nach und erzielte durch Klamminger das 5:1, welches das Endergebnis besiegelte. Ilztal konnte abermals durch eine gute, geschlossene Mannschaftsleistung überzeugen. Insbesondere die Leistungen von Klamminger und Kulmer, die beide einen Doppelpack schnürten, sowie Schmallegger mit seinem Kopfballtor stachen heraus.

In den Schlussminuten hatten die Heimischen weitere Chancen, das Ergebnis noch höher zu gestalten, scheiterten jedoch knapp oder fanden in Gästegoalie Lukas Kitting ihren Meister. Dennoch konnte Ilztal einen hochverdienten 5:1-Sieg feiern und damit seine Position an der Tabellenspitze festigen. Für Pöllauberg war an diesem abend nichts zu holen, obwohl man gerade zu Beginn gut mitgehalten hat.

Unterliga Ost: SVU Ilztal : Pöllauberg - 5:1 (3:1)

57 Marco Klamminger 5:1

55 Marco Schmallegger 4:1

44 Marco Klamminger 3:1

41 Raphael Terler 2:1

33 David Kulmer 2:0

32 David Kulmer 1:0



Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Julian Höfler erstellt.

