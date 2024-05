SV Rohrbach sichert sich souveränen Auswärtssieg gegen Union Gross Steinbach

Details Samstag, 04. Mai 2024 21:41

In einer intensiven Begegnung am Samstagnachmittag hat SV Schermann Erdbau Rohrbach einen klaren 4:1-Sieg gegen Union Gross Steinbach eingefahren. Die Gäste zeigten von Beginn an eine dominante Leistung und ließen Gross Steinbach kaum Raum zur Entfaltung. Bereits in der ersten Halbzeit setzten sie mit zwei Toren ein deutliches Zeichen. Trotz eines Aufbäumens der Heimmannschaft in der zweiten Hälfte, konnte Gross Steinbach die Partie nicht mehr zu ihren Gunsten drehen, und SV Rohrbach baute seine Führung weiter aus.

Peter Schermann traf erneut doppelt - der Stürmer hält mittlerweile bei 20 Toren in der Liga

Früher Führungstreffer setzt den Ton - der Matchplan der Gastgeber war schnell dahin

Die Gäste aus Rohrbach legten einen Blitzstart hin, als Marco Wieser bereits in der 6. Minute den Ball im Netz von Gross Steinbach versenkte und somit das frühe 0:1 erzielte. Moritz Teichert hatte sich auf der Seite durchgesetzt, seine Flanke fand den Torschützen und der traf per Kopf.

Dieser Treffer gab den Ton für die erste Halbzeit an, in der SV Rohrbach weiterhin den Druck erhöhte. Gross Steinbach fand kaum eine Antwort auf die offensive Spielweise der Gäste, was in der 35. Minute zu einem weiteren Tor durch Peter Schermann führte: Christopher Feiner-Hammer schickte mit einem perfekten Pass den Torschützen und der schob die Kugel lässig an Keeper Soos vorbei.

Mit einem komfortablen 0:2 Vorsprung für SV Rohrbach ging es in die Halbzeitpause.

Gross Steinbach kommt kurz ins Spiel, verliert am Ende deutlich

Nach dem Seitenwechsel zeigte Gross Steinbach mehr Initiative und versuchte, den Rückstand aufzuholen. Ihre Bemühungen wurden in der 64. Minute belohnt, als Kajetan Florkowski das 1:2 erzielte und damit Hoffnung für die Heimmannschaft weckte. Dieses Tor schien Gross Steinbach Auftrieb zu geben, doch SV Rohrbach behielt die Kontrolle über das Spiel.

Trotz eines kurzen Moments der Unsicherheit, fiel nach kurzer Zeit das vorentscheidende Tor in dieser Begegnung.

Großsteinbach fängt sich wieder! Wollen sie noch gewinnen? mcD, Ticker-Reporter

In der 69. Minute dämpfte Christopher Feiner-Hammer die aufkeimenden Hoffnungen von Gross Steinbach, indem er das 1:3 für SV Rohrbach mit einem perfekten Schuss ins Eck markierte. Dieses Tor zeigte die Entschlossenheit der Gäste, den Sieg nach Hause zu bringen.

In der 83. Minute setzte Peter Schermann mit seinem zweiten Treffer des Tages den Schlusspunkt und besiegelte den 1:4 Endstand für SV Rohrbach - wieder hatte Feiner-Hammer seinen Mitspieler angespielt.

Trotz mehrerer Wechsel auf beiden Seiten, um frischen Wind ins Spiel zu bringen, blieb das Ergebnis unverändert bis zum Schlusspfiff.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

SV Rohrbach demonstrierte mit diesem Auswärtssieg eindrucksvoll seine Stärke und ließ Gross Steinbach trotz eines kurzlebigen Aufbäumens keine Chance, das Blatt zu wenden. Mit diesem Ergebnis festigt SV Rohrbach seine Position, im Aufstiegskampf, während Gross Steinbach auf dem vorletzten Platz platziert ist.

Groß Steinbach hat mitlerweile 59 Tore und 13 Niederlagen hinnehmen müssen. Rohrbach steht auf dem dritten Platz und hält bei 14 Saisonsiegen. Großsteinbach reist in der nächsten Woche nach Pöllauberg, Rohrbach empfängt das Tabellenschlußlicht SV Gutenberg.

Stimme zum Spiel

Peter Pfeifer - Trainer Rohrbach

"Gratulation an die ganze Mannschaft wie sie sich nach den zwei Niederlagen wieder zurückgemeldet hat. Trotz einiger Ausfälle war es ein hochverdienter Sieg, welcher mit mehr Entschlossenheit vor dem Tor, noch höher hätte ausfallen können."

Aufstellungen:

Gross Steinbach: Attila Soos, Philipp Welser, Richard Ertl, Max Pilz, Leo Kovacic, Kajetan Florkowski, Michael Voit, Jürgen Wilfling, Claudio Azola, Georg Voit (K), Florian-Johannes Welser

Ersatzspieler: Manuel Maier, Moritz Käfer, Matthias Josef Voit, Oliver Paier, Luca Goldschmidt

Trainer: Markus Rechling

SV-SCHERMANN Erdbau- Wirtschaft Rohrbach: Raphael Siedl (K), Marko Perkovic, Gasper Trdan, Moritz Teichert, Christopher Feiner-Hammer, Peter Schermann, Marcel Storer, Kevin Zsifkovits, Enes Rujović, Kevin Jürgen Bonstingl, Marco Wieser

Ersatzspieler: Gabor Sipos, Peter Pfeifer, Wolfgang Maierhofer, Jan Rosenzopf, Mario Schieder, Lukas Gleichweit

Trainer: Peter Pfeifer

Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: Gr. Steinbach : Rohrbach - 1:4 (0:2)

83 Peter Schermann 1:4

69 Christopher Feiner-Hammer 1:3

64 Kajetan Florkowski 1:2

35 Peter Schermann 0:2

6 Marco Wieser 0:1

