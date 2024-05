Pischelsdorf triumphiert mit klarem Sieg über Bad Blumau - Oberliga im Blickfeld

Details Sonntag, 05. Mai 2024 16:39

Am Samstagabend sahen die 170 Zuschauer eine unterhaltsame Begegnung zwischen dem USC Rogner Bad Blumau und dem SV Wirtschaft Pischelsdorf, die mit einem deutlichen Sieg für die Gäste endete. Trotz eines vielversprechenden Starts und einem zwischenzeitlichen Ausgleich konnte der USC Bad Blumau dem Druck der Gäste nicht standhalten und musste sich schlussendlich mit 1:5 geschlagen geben. Besonders in der zweiten Halbzeit zeigte der Aufstiegsapirant, dass man auch in Unterzahl noch tore schießen kann.

Den nächsten Sieg eingefahren - es spitzt sich auf einen tollen Dreikampf in der Unterliga Ost zu

3:1 Führung für SV Pischelsdorf zur Pause und dann in Unterzahl

Die Partie begann mit hohem Tempo, und es dauerte nicht lange, bis der erste Treffer fiel. Bereits in der 21. Minute konnte Filip Zupanic die SV Pischelsdorf mit 0:1 in Führung bringen. Dieser frühe Rückstand wirkte jedoch eher als Motivation für den USC Bad Blumau, der nicht lange auf eine Antwort warten ließ. In der 26. Minute gelang Wolfgang Rauer der verdiente Ausgleichstreffer zum 1:1. Doch die Freude währte nicht lange, denn Jakob Hofer von der SV Pischelsdorf zeigte mit zwei schnellen Toren in der 32. und 36. Minute seine Klasse und brachte seine Mannschaft mit einem Doppelschlag mit 3:1 in Führung. Diese zwei Treffer zeigten deutlich die Effizienz der Gäste im Abschluss.

Der bereits verwarnte Nik Pintaric beging dann kurz vor der Pause ein weiteres Foulspiel und wurde von Schiedsrichter Sahbegovic somit frühzeitig zum Duschen geschickt. Trotz des Zwischenstands hatte der USC Bad Blumau durchaus seine Momente, darunter ein Lattentreffer mit dem Freistoß kurz vor der Halbzeitpause nach dem Platzverweis, der das Potential für eine spannendere zweite Hälfte andeutete. Letzlich kam es jedoch anders.

SV Pischelsdorf setzt in der zweiten Hälfte nach

Nach dem Seitenwechsel und trotz personeller Veränderungen und der Unterzahl beim SV Pischelsdorf behielt das Gästeteam seine Dominanz bei. Pischelsdorf erwies sich als das stärkere Team und baute die Führung weiter aus. Paul Rechling erhöhte in der 78. Minute auf 1:4, bevor Tobias Haubenhofer in der 88. Minute den Schlusspunkt zum 1:5 setzte. Diese Tore unterstrichen die Überlegenheit der SV Pischelsdorf, die den Gastgebern in der zweiten Hälfte kaum eine Chance ließen.

DerGast bewies eine effektive Chancenverwertung und ließ sich auch durch die gelb-rote Karte nicht aus dem Konzept bringen. Mit diesem Sieg untermauert Pischelsdorf die Ambitionen im Aufstiegskampf und hinterlässt beim USC Bad Blumau die Erkenntnis, dass es momentan noch viel zu tun gibt, um in zukünftigen Begegnungen bestehen zu können.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Bad Blumau hält aktuell bei sieben Saisonsiegen und man ist im unteren Mittelfeld platziert. Man kann mit der Planung für die neue Saison beginnen. Pischelsdorf matcht sich in den nächsten Wochen mit Ilztal und Rohrbach um den Aufstieg in die Oberliga. Momentan ist man einen Punkt hinter dem Tabellenführer.

Pischelsdorf empfängt am Freitag um 19:00 den Aufsteiger St.Rupprecht. Bad Blumau tritt auswärts am gleichen Tag um 19:30 in Grafendorf an.

Stimme zum Spiel

Christian Waldl - Trainer Pischelsdorf

"Das war ein turbulentes Spiel, aufgrund des frühen Ausschlusses! Meine Mannschaft hat die Umstellungen und Dezimierung wunderbar umgesetzt, hat hinten nichts zugelassen und konnte vorne immer wieder Nadelstiche setzen! Insgesamt ein verdienter Sieg, der beweist, dass wir weiterhin die Meisterschaft spannend gestalten wollen!"

Aufstellungen:

Bad Blumau: Patrick Erhart, Jakob Janser, Blaz Verhovsek, Jan Reisinger, Patrick Schellnast, Wolfgang Rauer (K), Tobias Eduard Maier, Florian Lueger, Norbert Bager, Christian Taucher, Sebastian Rauer

Ersatzspieler: Armin Koller, Felix Jörger, Lukas König, Tobias Lechner, Sebastian Paar

Trainer: Philipp Schmallegger

Pischelsdorf: Marcel Vtic, Istvan Sebok, Marco Purkarthofer, Dominik Kulmer, Bernd Tödling (K), Alexander Salmhofer, Jakob Hofer, Santino Schalk, Manuel Hacker, Nik Pintaric, Filip Zupanic

Ersatzspieler: Krisztian Kemes, Marco Hacker, Florim Gashi, Paul Rechling, Tobias Haubenhofer, Niklas Köck

Trainer: Christian Waldl

Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: Bad Blumau : Pischelsdorf - 1:5 (1:3)

88 Tobias Haubenhofer 1:5

78 Paul Rechling 1:4

36 Jakob Hofer 1:3

32 Jakob Hofer 1:2

26 Wolfgang Rauer 1:1

21 Filip Zupanic 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.