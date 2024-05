Grafendorf liegt 0:2 zurück und holt einen Punkt gegen Bad Blumau

Details Samstag, 11. Mai 2024 17:05

In einer letztlich ausgeglichenen Begegnung in der 22. Runde in der Unterliga Ost (STMK) teilten sich USV Grafendorf und USC Bad Blumau die Punkte in einem 2:2 Unentschieden. Die 120 Zuschauer sahen eine Achterbahn der Emotionen, Tore und spannende Momente, die das Spiel bis zur letzten Minute offenhielten. Nach weniger als einer halben Stunde führte der Gast mit 2:0 - die beiden Tabellennachbarn schenkten sich nichts und zeigten eine kämpferisch gute Leistung.

Der Aufsteiger aus Grafendorf holte in dieser Saison bisher sieben Siege und sollte die Klasse halten

Früher Vorsprung für USC Bad Blumau - der Gast führte mit 2:0 in Grafendorf

Das Spiel begann mit starken Gästen, die dem Aufsteiger einige Probleme bereiteten. Bereits in der 18. Minute brachte Wolfgang Rauer sein Team mit einem spektakulären Volley zum 1:0 in Führung. Die Abwehr von USV Grafendorf schien in diesen ersten Minuten überfordert, und Bad Blumau nutzte dies konsequent aus. Nur neun Minuten später, in der 27. Minute, erzielte Kevin Schalk das 0:2, und die Gäste sahen sich auf einem komfortablen Vorsprung.

Die Situation schien zunächst kritisch für die Hausherren, deren Verteidigung Schwächen offenbarte und die in den ersten Minuten des Spiels kaum ins Spiel fanden.

USV Grafendorf kämpft sich zurück - Anschlusstreffer noch vor der Pause

Der USV Grafendorf ließ sich jedoch nicht entmutigen und startete eine Aufholjagd. In der 32. Minute erzielte Rainer Figl den Anschlusstreffer zum 1:2, was dem Spiel neue Spannung verlieh. Der Treffer gab Grafendorf sichtlich Auftrieb, und die Mannschaft begann, mehr Druck aufzubauen.

Nach 90 Minuten trennt man sich mit jeweils einem Punkt

Die zweite Halbzeit begann, und die Hausherren setzten ihre Bemühungen fort, den Ausgleich zu erzielen. Bad Blumau hatte in der 55. Minute die Möglichkeit alles klar zu machen, man brachte den Ball jedoch nicht ins Tor. Trotz einiger Schwierigkeiten im Spielaufbau und verpasster Chancen, gelang es Nikola Vidovic schließlich in der 69. Minute, den lang ersehnten Ausgleich zum 2:2 zu erzielen - Vidovic behielt beim Elfmeter die Nerven und schob die Kugel an Keeper Erhart vorbei zum neuen Spielstand.

Sein Tor sorgte für Jubel unter den Fans von Grafendorf, die nun wieder Hoffnung schöpften.

Die letzten Minuten des Spiels wurden zunehmend hektischer. Beide Teams suchten nach der Möglichkeit, das Spiel für sich zu entscheiden, und die Spannung stieg. Die Emotionen kochten hoch, und das Spiel wurde zunehmend härter. Trotz aller Bemühungen blieb es jedoch beim 2:2, und das Spiel endete mit einem Unentschieden, das beide Seiten akzeptieren mussten.

Das Remis zeigt einmal mehr, wie unberechenbar und spannend der Fußball in der Unterliga Ost sein kann. Grafendorf reist nächste Woche nach St. Ruprecht, Bad Blumau empfängt den SV Gutenberg. Beides sind Spiele gegen Tabellenkinder aus der Liga, die man unbedingt gewinnen sollte um endgültig gerettet zu sein.

Aufstellungen:

USV GRAFENDORF: Andreas Hofer, Bas Yannic Oomens, Nikola Vidovic, Adel Halilovic, Daniel Kopper, Markus Glatz, Daniel Schwengerer, Stefan Schöngrundner, Mathieu Glatz, Fabian Konrad (K), Rainer Figl

Ersatzspieler: Saer Diop, Michael Kopper, Raphael Gschiel, Patrick Glatz, Bastian Konrad, Tobias Ringhofer

Trainer: Franz Josef Fuchs

BAD BLUMAU: Patrick Erhart, Kevin Schalk, Jakob Janser, Blaz Verhovsek, Jan Reisinger, Patrick Schellnast, Wolfgang Rauer (K), Tobias Eduard Maier, Florian Lueger, Norbert Bager, Christian Taucher

Ersatzspieler: Armin Koller, Felix Jörger, Lukas König, Tobias Lechner, Sebastian Paar

Trainer: Philipp Schmallegger

Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: Grafendorf : Bad Blumau - 2:2 (1:2)

69 Nikola Vidovic 2:2

32 Rainer Figl 1:2

27 Kevin Schalk 0:2

18 Wolfgang Rauer 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.