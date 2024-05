Pinggau - Friedberg gewinnt in Vorau und klettert auf den 4.Tabellenplatz

Details Samstag, 11. Mai 2024 19:31

Im Rahmen der 22. Runde der Unterliga Ost trafen die Teams von TuS Spitzer Engineering Vorau und FC Pinggau-Friedberg aufeinander. Während die erste Halbzeit torlos blieb, zeigte Pinggau-Friedberg in der zweiten Hälfte eine effiziente Leistung und sicherte sich mit einem 2:0-Sieg wichtige Punkte für die Tabelle.

Pinggau - Friedberg hat immer wieder Gründe zum Feiern - man spielt eine starke Saison

Ein kämpferischer Beginn und eine torlose erste Halbzeit - beide Teams mit Chancen

Die Partie begann vor 100 Zuschauern und beide Mannschaften zeigten sich von Beginn an kämpferisch, wobei Tus Vorau direkt in den ersten Minuten eine gefährliche Aktion verbuchte, die jedoch knapp das Tor verfehlte. Pinggau-Friedberg antwortete auf die Offensivbemühungen der Heimmannschaft mit eigenen Chancen. In der 16. Minute verpasste Istvan Roth nur knapp die Führung, ein Hinweis auf das anhaltende Engagement der Gäste.

Die Spannung hielt auch nach der Pause an. Tus Vorau unternahm in der 41. Minute einen vielversprechenden Konter, der jedoch über das Tor ging. Trotz mehrerer Chancen auf beiden Seiten blieb die erste Halbzeit ohne Tore, was die Spannung für die zweite Hälfte erhöhte.

Nach der Pause macht der Gast alles klar und klettert auf den 4. Tabellenplatz

Die Spannung hielt auch nach der Pause an. Erneut musste die Mannschaft von Pinggau-Friedberg in der Defensive stark arbeiten, um die Angriffe von Vorau abzuwehren, wobei der Ball in der 49. Minute erneut nicht den Weg ins Netz fand.

Nachdem das Spiel lange offen blieb, fiel in der 56. Minute das ersehnte erste Tor für Pinggau-Friedberg. Daniel Kaltenbacher nutzte eine perfekt getimte Flanke von Istvan Roth, um den Ball am Vorauer Torwart Lang vorbei ins Netz zu schieben, was den Gästen die Führung brachte.

Die Vorauer Bemühungen, den Ausgleich zu erzielen, blieben unbelohnt, und die Gäste verteidigten ihren Vorsprung geschickt.

Die letztlich entscheidende Szene des Spiels ereignete sich kurz vor dem Schlusspfiff. In der 90. Minute erzielte Istvan Roth nach einer weiteren hervorragenden Vorarbeit durch eine Flanke ein spektakuläres Tor ins lange Kreuzeck. Dieses spektakuläre Tor besiegelte den 2:0-Endstand für Pinggau-Friedberg und sicherte den wichtigen Sieg für die Gäste.

Tor, Toor, Tooor für FC Pinggau-Friedberg zum 0:2 nr 7 isti, dreht die Kugel ins lange Kreuzeck nach einer Flanke von Zugi. Traumtor! PauliSimon, Ticker-Reporter

Das Spiel endete nach und mit dem Schlusspfiff bestätigte sich der 2:0 -Sieg für Pinggau-Friedberg, der ihnen hilft, den vierten Tabellenplatz zu erlangen. Die Leistung beider Teams war geprägt von intensiven Phasen und viel Kampfgeist, doch die effizientere Chancenverwertung der Gäste war an diesem Tag der Schlüssel zum Erfolg.

Bericht Florian Kober

Aufstellungen:

TuS VORAU: Sebastian Rainer Lang, Aldin Dizdarevic, Michael Scherbichler, Christian Schneeberger, Jonas Posch, Jannik Haas, Mate Kozma-Bognar, Rainer Romirer (K), Tobias Kolb, Jan Luca Hofer, Mark Megyesi

Ersatzspieler: Daniel Koller, Thomas Ebner, Kilian Markus Schöngrundner, Johannes Stachl, Raphael Heiling

Trainer: Wolfgang Haspl

PINGGAU - FRIEDBERG: Adam Schmidmajer, Babikir Babikir, Manuel Dorner (K), Sebastian Benthe, Istvan Roth, Gergö Gulyas, Stefan Graf, Florian Schreiner, Lukas Höller, Alexander Zugschwert, Alexander Schmutzer

Ersatzspieler: Daniel Prenner, Amir Babikir, David Nagl, Omer Babikir, Angelo Luef, Daniel Kaltenbacher

Trainer: Wolfgang Lechner

Unterliga Ost: Vorau : Pinggau-F. - 0:2 (0:0)

90 Istvan Roth 0:2

56 Daniel Kaltenbacher 0:1

