Dechantskirchen erkämpft sich gegen Burgau ein 1:1 in letzter Minute

In einem packenden Spiel der Unterliga Ost gelang es dem USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen, in den Schlussminuten ein 1:1-Unentschieden gegen den SC Profi Max Burgau zu erzielen. Das Match, das in der 22. Runde ausgetragen wurde, bot Spannung bis zur letzten Sekunde, als Matthias Kaltenbacher den Ausgleichstreffer erzielte und seinem Team einen wichtigen Punkt sicherte.

Dechantskirchen spielt eine solide Saison und konnte bisher zehn Siege bejubeln

Beide Teams mit Möglichkeiten - zur Pause steht es aber 0:0

Der Startpfiff erklang, und beide Teams zeigten sofort, dass sie gewillt waren, die volle Punktezahl zu erzielen. Dechantskirchen begann stark und erarbeitete sich bereits in der 7. Minute die erste große Chance, als eine scharfe Flanke nur knapp sein Ziel verfehlte. Trotz anfänglicher Dominanz und einigen vielversprechenden Aktionen, wie in der 27. Minute, als ein Vollspannschuss nur das Außennetz traf, gelang es den Hausherren nicht, ihre Überlegenheit in Zählbares umzumünzen.

Die Gäste aus Burgau hielten dagegen und kamen nach einer knappen halbe Stunde zu ihrer ersten nennenswerten Gelegenheit, doch auch sie verfehlten das Ziel nur knapp.

Heikle Situation im 16er der Dechantskirchner, aber Schiedsrichter behält die Übersicht und lässt weiterlaufen.. Burgau jetzt den Tick besser Michael Heger, Ticker-Reporter

Der erste Durchgang endete torlos, doch das Spielgeschehen ließ auf eine spannende zweite Hälfte hoffen.

Spannung bis zum letzten Pfiff - der Ausgleich durch einen Joker

Burgau hingegen nutzte seine erste Chance nach der Pause effizienter: In der 46. Minute erzielte Janik Laschet nach einer brillanten Vorlage das 0:1 und brachte die Gäste in Führung. In der Folge traf der Gastgeber nach einem Corner die Latte.

Eckball - Kopfball - Kreuzlatte Michael Heger, Ticker-Reporter

Die Partie verflachte etwas in ihrer Intensität. Die Trainer brachten frische Kräfte und Trainer Weinig bewieß eine gute Hand: Als alles nach einem Sieg für die Burgauer aussah, sorgte der frisch eingewechselte Matthias Kaltenbacher in der 94. Minute für den umjubelten Ausgleich. Der Joker nutzte seine Chance gekonnt und ließ dem gegnerischen Torhüter keine Abwehrmöglichkeit. Dieses späte Tor rettete nicht nur einen Punkt für Dechantskirchen, sondern sorgte auch für große Emotionen unter den über 200 Zuschauern.

Es blieb beim 1:1-Unentschieden. Dechantskirchen und Burgau teilten sich die Punkte in einem Spiel, das bis zum letzten Pfiff spannend blieb und die Fans beider Mannschaften mit gemischten Gefühlen zurückließ.

Für Dechantskirchen war es ein Beweis für ihren Kampfgeist, und Burgau zeigte, dass sie auch auswärts punkten können.

Aufstellungen:

DECHANTSKIRCHEN: Matthias Beheim, Daniel Putz (K), Michael Kogler, Michael Fabry, Laurenz Schabauer, Kevin Edenhöfer, Jürgen Prenner, Sebastian Höller, Patrick Oswald, Lukas Zinggl, Franz Zinggl

Ersatzspieler: Marcel Kaltenbacher, Andreas Kogler, Matthias Kaltenbacher, Fabian Salmhofer, Marco Glatz

Trainer: Christian Weinig

SC BURGAU: Alex Zsifkovits - Matthias Kummer (K), Cosmin-Adrian Luput, David Kummer - Janik Laschet, Sebastian Schalk, Bruno Piskac, Erik Taucher, Lukas Kummer, Mateo Supljika, Ben Taucher -

Ersatzspieler: Maximilian Paugger, Dominik Krammer

Trainer: Christoph Pomper

Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: Dechantskirchen : SC Burgau - 1:1 (0:0)

93 Matthias Kaltenbacher 1:1

46 Janik Laschet 0:1

