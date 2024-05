Rohrbach dominiert mit 6:2 gegen Gutenberg - Aufstieg weiterhin möglich

Details Sonntag, 12. Mai 2024 21:09

Im einseitigen Match der 22. Runde der Unterliga Ost zeigte SV Schermann Erdbau Rohrbach eine beeindruckende Leistung gegen SV Gutenberg. Mit einem fulminanten 6:2 Endstand bestätigte SV Rohrbach seine Überlegenheit auf dem Spielfeld. Schon in der ersten Halbzeit legten die Hausherren den Grundstein für ihren Erfolg und gingen mit einem 4:1 in die Pause. Man ist weiterhin in Richtung Oberliga orientiert und im Dreikampf mit Ilztal und Pischelsdorf. Für Gutenberg sieht es hingegen düster aus.

Ein Torreigen eröffnet von Rohrbach - Storer erzielt das 1:0 - 4:1 zur Pause

Bereits in der 11. Minute eröffnete Marcel Storer das Torfestival für SV Rohrbach mit einem treffsicheren Schuss nach einer hervorragenden Vorlage von Moritz Teichert. SV Gutenberg antwortete schnell und glich in der 16. Minute durch einen Elfmeter von Elias Jud aus. Doch die Freude der Gäste währte nicht lange. Nur eine Minute später erzielte Peter Schermann das 2:1 für Rohrbach, indem er geschickt einen langen Ball annahm und verwandelte. Dieses Tor zeigte Schermanns Fähigkeit, entscheidende Tore zu schießen, und markierte sein 21. Saisontor.

Freistoß von Rohrbach geht knapp am Tor vorbei Christoph Riedenbauer, Ticker-Reporter

Die Dominanz von SV Rohrbach setzte sich fort, als Marko Perkovic in der 38. Minute nach einem Freistoß von Rujovic das 3:1 erzielte. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Christopher Feiner-Hammer den Vorsprung auf 4:1, indem er einen Steilpass von Lechner nach einer Vorarbeit von Schermann gekonnt im Netz unterbrachte.

Weiter Tore im zweiten Durchgang - am Ende geht Gutenberg mit 2:6 unter

Nach der Halbzeit verlor SV Gutenberg nicht den Mut und kämpfte weiter. In der 78. Minute erzielte Elias Jud, der schon den Elfmeter verwandelt hatte, sein zweites Tor des Spiels und brachte den Stand auf 5:2. Doch Rohrbach war nicht aufzuhalten. Christopher Feiner-Hammer, der bereits früher im Spiel getroffen hatte, setzte in der 82. Minute mit seinem dritten Tor des Tages den Schlusspunkt zum 6:2.

Die Schlussminuten des Spiels verstrichen ohne weitere Tore, und SV Rohrbach sicherte sich mit einem beeindruckenden 6:2-Sieg drei wichtige Punkte. Der Endstand spiegelt die effektive Offensive und die solide Verteidigung der Heimmannschaft wider, die den Gegner in entscheidenden Momenten wieder einmal zu dominieren wusste.

Das Spiel endete mit einem klaren Sieg für SV Schermann Erdbau Rohrbach.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Der deutliche Sieg unterstreicht einmal mehr die Ambitionen von SV Rohrbach in der laufenden Saison der Unterliga Ost - man ist weiterhin voll im Rennen um den Aufstieg in die Oberliga. Nächste Woche reist man zur erstarkten Mannschaft aus Pöllauberg.

Die Situation für den SV Gutenberg wird Woche für Woche schwieriger. Man ist mit fünf Punkten Rückstand das Schlusslicht in der Tabelle. Nächste Woche empfängt man USV Pircha.

Aufstellungen:

SV-SCHERMANN Erdbau- Wirtschaft Rohrbach: Raphael Siedl (K), Marko Perkovic, Gasper Trdan, Moritz Teichert, Florian Wukits, Christopher Feiner-Hammer, Peter Schermann, Marcel Storer, Fabian Peinthor, Roland Lechner, Enes Rujović

Ersatzspieler: Gabor Sipos, Jan Rosenzopf, Kevin Zsifkovits, Fabian Kottuscheck, Kevin Jürgen Bonstingl, Marco Wieser

Trainer: Peter Pfeifer

SV Gutenberg: Andreas Ottacher, Daniel Wolf, Tobias Wiener, Thomas Thier, Elias Jud, Florian Wagner, Julian Reiter, Fabian Mußbacher, Michael Gehring, Lukas Oberlojer, Kilian Harrer (K)

Ersatzspieler: Daniel Marc Pfeifer, Simon Harrer, Jürgen Gottlieb, Jonas Siegl, Lorenz Brander, Dominic Reisenbichler

Trainer: Jürgen Gottlieb

Unterliga Ost: Rohrbach : Gutenberg - 6:2 (4:1)

82 Christopher Feiner-Hammer 6:2

78 Elias Jud 5:2

63 Christopher Feiner-Hammer 5:1

43 Christopher Feiner-Hammer 4:1

38 Marko Perkovic 3:1

17 Peter Schermann 2:1

16 Elias Jud 1:1

11 Marcel Storer 1:0

