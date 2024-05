USC Bad Blumau feiert Heimsieg gegen SV Gutenberg - Situation der Gäste immer schwieriger

Details Samstag, 18. Mai 2024 15:15

Im Rahmen der 23. Runde der Unterliga Ost trafen USC Rogner Bad Blumau und SV Gutenberg aufeinander. In einer spannenden Begegnung setzte sich das Heimteam, USC Bad Blumau, mit 2:0 durch. Besonders in der zweiten Halbzeit zeigte die Mannschaft eine starke Leistung und sicherte sich damit den verdienten Sieg.

Bad Blumau hatte sich für die Saison viel vorgenommen - die Spielzeit war dann voller Höhen und Tiefen

Erste Halbzeit: Ein Spiel der verpassten Chancen - es ging torlos in die Kabinen

Das Spiel begann mit einem energischen Anpfiff und USC Bad Blumau zeigte von Beginn an eine dominante Präsenz auf dem Feld. Trotz der starken Offensive gelang es den Gastgebern zunächst nicht, die Abwehr von SV Gutenberg zu durchbrechen. Die Gäste fanden nach etwa 20 Minuten besser ins Spiel und konnten einige gute Torchancen kreieren, die jedoch ungenutzt blieben. Der erste Durchgang war geprägt von einem intensiven Schlagabtausch, wobei beide Teams die Möglichkeit hatten, in Führung zu gehen. Doch bis zur Halbzeitpause blieb das Spiel torlos, was die Spannung für die zweite Hälfte nur weiter erhöhte.

USC Bad Blumau dreht auf und entscheidet das Spiel

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag durch USC Bad Blumau. Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff, genau in der 51. Minute, gelang es Sebastian Rauer, die Führung für die Heimmannschaft zu erzielen. Nach einer gekonnten Einzelleistung schob er den Ball am Torhüter von SV Gutenberg vorbei und netzte zum 1:0 ein. Die Fans von Bad Blumau jubelten und das Tor gab ihrem Team sichtlich Auftrieb. SV Gutenberg versuchte zu reagieren, fand aber nicht die richtigen Mittel, um die gut organisierte Abwehr der Hausherren zu überwinden.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 68. Minute. Wolfgang Rauer erhöhte auf 2:0 für USC Bad Blumau, nachdem er eine perfekte Vorlage verwertete und den Ball präzise im Netz unterbrachte. Dieses Tor zog den Gästen endgültig den Zahn und USC Bad Blumau kontrollierte das Spiel bis zum Schlusspfiff. Trotz einiger Wechsel in den Reihen der Hausherren blieb das Team stabil und ließ keine nennenswerten weiteren Chancen des Gegners zu.

Das Spiel endete mit einem 2:0 Heimsieg für USC Rogner Bad Blumau. Dieser Sieg unterstreicht die Möglichkeiten der Mannschaft in der laufenden Saison, die nicht immer in der Spielzeit abgerufen wurden.

Die zweite Halbzeit zeigte, was das Team unter Druck zu leisten imstande ist - Gutenberg kann hingegen nur noch ein Wunder vor dem Gang in die Gebietsliga bewahren.

Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: Bad Blumau : Gutenberg - 2:0 (0:0)

68 Wolfgang Rauer 2:0

51 Sebastian Rauer 1:0

