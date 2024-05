SV Pischelsdorf ringt Pinggau-Friedberg nieder - viel Kampf und ein intensives Duell

Details Samstag, 18. Mai 2024 17:23

Am Freitagabend empfing in der 23. Runde der Unterliga Ost der FC Pinggau-Friedberg die Spitzenmannschaft SV Pischelsdorf und man bot den Zuschauern ein intensives Fußballspiel. Trotz früher Führung und Überzahl konnte Pinggau-Friedberg das Blatt nicht wenden und musste sich letztlich mit 1:2 geschlagen geben. Die Partie war geprägt von einem frühen Platzverweis, einer starken Heimmannchaft entscheidenden Momenten, die der Favorit setzte.

Auswärtssieg mit zehn Mann über 70 Minuten!

Früher Schock für die Gastgeber und eine Rote Karte für die Gäste

Bereits in der 5. Minute gingen die Gäste durch Paul Rechling in Führung, was den Heimfans kaum Zeit ließ, sich auf das bevorstehende Spiel einzustellen. Pinggau-Friedberg schien durch das frühe Gegentor geschockt, fand aber langsam ins Spiel und startete mehrere Angriffe, um den Ausgleich zu erzielen. Die Situation für den Aufstiegsaspiranten komplizierter, als SV Pischelsdorf in der 21. Minute einen herben Rückschlag erlitt.

Alexander Salmhofer sah die rote Karte wegen einer Notbremse, was Pischelsdorf auf zehn Mann reduzierte.

Der Ausgleich liegt in der Luft. Rafael Diabel, Ticker-Reporter

Trotz numerischer Unterlegenheit und zunehmendem Druck von Pinggau-Friedberg hielt Pischelsdorf stand und man erhöhte sogar, als Bernd Tödling in der 42. Minute nach einer Ecke das 0:2 markierte und die effiziente Chancenverwertung unter Beweis stellte.

Zweite Halbzeit: Traumtor und späte Hoffnung

Es dauerte bis in die Endphase des Spiels: in der 79. Minute wurde ihre Mühe belohnt, als Angelo Luef einen Freistoß spektakulär im Netz der Gäste versenkte und damit auf 1:2 verkürzte. Dieses Tor belebte die Hoffnungen der Heimmannschaft und ihrer Anhänger, das Spiel vielleicht doch noch zu drehen.

Die Schlussphase des Spiels war geprägt von intensiven Bemühungen Pinggau-Friedbergs, den Ausgleich zu erzielen, was zu einigen brenzligen Situationen vor dem Tor von Pischelsdorf führte. Trotz der Überzahl und einem letzten Freistoß in der 88. Minute, der knapp das Ziel verfehlte, konnte Pinggau-Friedberg den Ausgleich nicht mehr erzielen.

Nächster gefährlicher Freistoß Rafael Diabel, Ticker-Reporter

Das Spiel endete schließlich mit einem knappen 1:2-Sieg für SV Pischelsdorf, das trotz Unterzahl einen kühlen Kopf bewahrte und drei wichtige Punkte auswärts mitnahm. Für Pinggau-Friedberg war es eine bittere Niederlage - die Punkte nahm der Gast mit!

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Pischelsdorf ist weiterhin auf dem 2. Tabellenplatz in der Unterliga Ost. Man gewann bisher 17 Spiele in der Saison und hat alle Möglichkeiten den Aufstieg zu erreichen. Pinggau Friedberg steht auf dem 4. Platz und kann für die nächste Saison planen. Das Team reist nächste Woche nach Grafendorf. Pischelsdorf empfängt die Gäste aus Burgau.

Aufstellungen:

Pinggau-Friedberg: Adam Schmidmajer, Babikir Babikir, Manuel Dorner (K), Sebastian Benthe, Istvan Roth, Gergö Gulyas, Stefan Graf, Florian Schreiner, Lukas Höller, Daniel Kaltenbacher, Alexander Schmutzer

Ersatzspieler: Daniel Prenner, David Nagl, Omer Babikir, Ben Mayrhofer, Paul Andreas Simon, Angelo Luef

Trainer: Ing. Wolfgang Lechner

Pischelsdorf: Marcel Vtic, Istvan Sebok, Sebastian Güsser, Marco Purkarthofer, Dominik Kulmer, Bernd Tödling (K), Alexander Salmhofer, Santino Schalk, Paul Rechling, Manuel Hacker, Filip Zupanic

Ersatzspieler: Krisztian Kemes, Marco Hacker, Florim Gashi, Nik Pintaric, Tobias Haubenhofer, Niklas Köck

Trainer: Mag. Christian Waldl

Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: Pinggau-F. : Pischelsdorf - 1:2 (0:2)

79 Angelo Luef 1:2

42 Bernd Tödling 0:2

5 Paul Rechling 0:1

