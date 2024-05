Spektakel in Pöllauberg: Heimelf dominiert gegen Rohrbach mit 4:1

Details Samstag, 18. Mai 2024 19:02

Ein Fußballfest erlebten die Zuschauer beim Spiel zwischen USV Pöllauberg und SV Schermann Erdbau Rohrbach in der 23. Runde der Unterliga Ost. Mit einem beeindruckenden 4:1 setzten sich die Gastgeber durch und zeigten dabei eine überzeugende Leistung auf heimischem Rasen. Schon früh im Spiel zeichnete sich ab, dass Pöllauberg das Spielgeschehen dominieren würde. Für die Gäste bedeutet dies einen großen Rückschlag im Kampf um den Aufstieg.

Vier Tore - da wurde reichlich Bier gespendet!

Frühe Führung und kontrolliertes Spiel - dann verkürzte Rohrbach

Bereits in der vierten Minute eröffnete Jonas Schantl den Torreigen für Pöllauberg, indem er eine präzise Flanke von Maierhofer per Kopf verwertete - so führte die Heimelf schnell mit 1:0. Die frühe Führung gab den Gastgebern sichtlich Selbstvertrauen, und sie kontrollierten den Ball sowie das Tempo des Spiels. Rohrbach wurde nun aktiver, trotzdem konnte Pöllauberg in der 31. Minute durch Lukas Kleinhappl nachlegen, der mit einem scharfen Schuss ins linke Eck sein 100. Karrieretor markierte, nachdem ein Handelfmeter für Pöllauberg gepfiffen wurde.

Kurz vor der Halbzeitpause kam jedoch Spannung auf, als SV Rohrbach wieder einmal durch Peter Schermann, der einen Foulelfmeter souverän verwandelte, auf 2:1 verkürzen konnte. Doch die Freude der Gäste währte nicht lange, da Pöllauberg unmittelbar nach der Halbzeit durch Rainer Doppelhofer die Führung ausbaute. Doppelhofers spektakulärer Weitschuss in der 50. Minute ließ dem Torwart der Gäste keine Chance und markierte das 3:1.

Entscheidung für Pöllauberg - Rohrbach fährt ohne Punkte nach Hause

Trotz einiger Versuche von Rohrbach, ins Spiel zurückzufinden, und einer 3-fachen Chance für Pöllauberg in der 86. Minute, bei der Schloffer den Ball eroberte und sowohl Doppelhofer als auch Gemes ihre Versuche verpassten, blieb es bei der Dominanz der Heimmannschaft.

Der Schlusspunkt wurde durch Laszlo Szabolcs Gemes gesetzt, der in der 88. Minute nach einem Elfmeter den Endstand von 4:1 sicherstellte. Mit diesem Tor unterstrich Pöllauberg seine Überlegenheit und beendete das Spiel hochverdient als Sieger.

Das Spiel endete nach vier Minuten Nachspielzeit mit einem klaren Sieg für USV Pöllauberg. Mit diesem Sieg festigt Pöllauberg seine Position in der Tabelle und zeigt, dass sie seit dem Herbst große Fortschritte gemacht haben. Der SV Rohrbach empfängt nächste Woche Bad Blumau, Pöllauberg reist nach Gleisdorf zum SV Pircha.

Stimme zum Spiel

Wolfgang Spörk - Trainer Pöllauberg

"Das Spiel war von Anfang an auf unserer Seite und der Sieg ist insgesamt gesehen auch verdient. Wir waren in allen Manschaftsteilen sehr kompakt. Was Zweikampf, Taktik und die spielerische Qualität betrifft, bin ich heute auf die Jungs sehr stolz. Der Gegner war auch stark, meine Mannschaft hat als Team funktioniert - das ist aktuell unsere Stärke!"

Aufstellungen:

Pöllauberg: Lukas Kitting, Robin Wiesenhofer, Mano Gabor Miskei, Lukas Kleinhappl, Rainer Doppelhofer (K), Thomas Wiesenhofer, Michael Massing, Dominik Maierhofer, Jonas Schantl, Raphael Terler, Venczel Zsolt Bence

Ersatzspieler: Julian Scherf, Laszlo Szabolcs Gemes, Lukas Vogl, Philipp Almbauer, Martin Höfler, Thomas Schloffer

Trainer: Wolfgang Spörk

SV-SCHERMANN Erdbau- Wirtschaft Rohrbach: Raphael Siedl (K), Marko Perkovic, Gasper Trdan, Moritz Teichert, Florian Wukits, Christopher Feiner-Hammer, Peter Schermann, Marcel Storer, Fabian Peinthor, Kevin Zsifkovits, Enes Rujović

Ersatzspieler: Gabor Sipos, Wolfgang Maierhofer, Mario Schieder, Roland Lechner, Kevin Jürgen Bonstingl

Trainer: Peter Pfeifer

Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: Pöllauberg : Rohrbach - 4:1 (2:1)

88 Laszlo Szabolcs Gemes 4:1

50 Rainer Doppelhofer 3:1

44 Peter Schermann 2:1

31 Lukas Kleinhappl 2:0

4 Jonas Schantl 1:0

