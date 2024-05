TuS Vorau triumphiert über SC Profi Max Burgau - 3:1 im Duell der Mittelständler

Details Samstag, 18. Mai 2024 21:40

In einem Match der 23. Runde in der Unterliga Ost zeigte TuS Spitzer Engineering Vorau eine überzeugende Leistung und besiegte SC Profi Max Burgau mit 3:1. Die Gastmannschaft demonstrierte ihre Überlegenheit durch präzise Abschlüsse und strategische Spielzüge, während die Hausherren trotz eines späten Tores den Rückstand nicht aufholen konnten. Bemüht war Burgau jedoch über die gesamte Spielzeit.

Vorau ist mittlerweile auf dem 5. Platz der Liga angekommen

Erste Halbzeit: Vorau legt vor - Posch trifft zur Führung der Gäste

Das Spiel begann recht ruhig, besonders viel passierte zunächst auf dem Platz nicht. SC Profi Max Burgau suchte nach Wegen, um ins Spiel zu finden, doch die Defensive von Vorau hielt stand, unterstützt von herausragenden Paraden des Torwarts, insbesondere bei einem abgefälschten Schuss in der 11. Minute. Jonas Posch eröffnete in der 34. Minute den Torreigen mit einem spektakulären Fernschuss aus 30 Metern, der präzise im rechten unteren Eck des Tores landete. Trotz einiger Vorstöße von Burgau gelang es ihnen nicht, den Ausgleich zu erzielen, und die Mannschaft ging mit einem Rückstand in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Tore und Hoffnung

Nach der Pause intensivierte Burgau ihre Angriffe, doch es war erneut Vorau, die in der 47. Minute durch Jan Luca Hofer, mit einem scharfen Schuss ins Netz, ihren Vorsprung auf 2:0 ausbauten.

100er Vorau… Nummer 22 die Schuhbänder sind offen!!!! Michael Heger, Ticker-Reporter

Der Druck von Burgau war lange unbelohnt, doch in der 81. Minute keimte Hoffnung auf, als Bruno Piskac nach einer kroatischen Kombination den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von einer intensiven Offensive von Burgau, die verzweifelt versuchten, den Ausgleich zu erzielen - man traf die Latte, aber nicht das Tor.

Ihre Bemühungen wurden jedoch endgültig in der 97. Minute zunichte gemacht, als Aldin Dizdarevic nach einem Assist von Eber den entscheidenden Treffer zum 1:3 für Vorau erzielte. Dieses Tor besiegelte den Sieg für Tus Vorau und sorgte für ausgelassene Freude unter den mitgereisten Fans.

Das Spiel endete schließlich mit einem 3:1 für die Gäste von Tus Vorau. SC Profi Max Burgau hatte trotz des Rückstandes mutig gekämpft, konnte aber die effiziente Spielweise und Chancenverwertung von Vorau nicht überwinden.

Die Unterliga Ost bleibt damit weiterhin spannend, und beide Teams haben in den kommenden Spielen viel zu beweisen. Für Tus Vorau war dieser Sieg ein wichtiger Schritt, um sich in der oberen Tabellenhälfte zu behaupten, während Burgau nunmehr von den Gästen in der Tabelle überholt wurde.

Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: SC Burgau : Vorau - 1:3 (0:1)

97 Aldin Dizdarevic 1:3

81 Bruno Piskac 1:2

47 Jan Luca Hofer 0:2

34 Jonas Posch 0:1

