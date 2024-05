Grafendorf gleicht in letzter Minute in St. Ruprecht aus

Details Samstag, 18. Mai 2024 22:02

Am Samstagnachmittag lieferten sich der SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab und der USV KAGER Bau Grafendorf ein ausgeglichenes Spiel, das den Endstand erst in der letzten Minute brachte. Nach einem torlosen ersten Durchgang und einer hart umkämpften zweiten Hälfte endete das Spiel in der Unterliga Ost schließlich mit einem 1:1-Unentschieden. Die entscheidenden Tore fielen dabei in der zweiten Spielhälfte durch Sebastian Bloder und Fabian Konrad.

Grafendorf beschenkte seinen Obmann Andreas Glatz mit einem Punkt in St.Ruprecht

Starker Beginn der Gäste - zur Pause stand ein torloses Unentschieden

Der Anpfiff zur Partie erfolgte pünktlich und es dauerte nicht lange, bis die Gäste aus Grafendorf ihre Ambitionen klar machten. Bereits in der vierten Minute verzeichnete Fabian Konrad einen spektakulären Schuss, der das Aluminium traf. Dieser frühe Versuch setzte ein klares Zeichen, dass USV Grafendorf das Spielgeschehen in der Anfangsphase dominierte. Trotz einiger Chancen gelang es jedoch keiner der Mannschaften, in der ersten Halbzeit einen Treffer zu erzielen, und so ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit bringt die Entscheidung - aber erst ganz am Ende

Die zweite Hälfte begann mit einem ähnlichen Bild, wobei beide Teams nach der entscheidenden Lücke in der Abwehr des Gegners suchten. Der Durchbruch kam schließlich in der 64. Minute, als Sebastian Bloder für den SC St. Ruprecht/R. erfolgreich war. Nach einer ausgeklügelten Spielkombination erzielte er das 1:0 und brachte das Heimteam in Führung. Dieses Tor schien das Spiel zunächst zu Gunsten von St. Ruprecht zu entscheiden. Die Heimmannschaft braucht weiterhin Punkte im Kampf um den Verbleib in der Klasse.

Doch die Gäste aus Grafendorf ließen sich nicht entmutigen und kämpften weiter um jeden Ball. Ihre Bemühungen wurden schließlich in der dramatischen 90. Minute belohnt. Fabian Konrad, der schon früh im Spiel auffällig war, wurde zum Held für USV Grafendorf, indem er den entscheidenden Treffer zum 1:1-Ausgleich erzielte. Dieses späte Tor sicherte den Gästen einen wichtigen Punkt und sorgte für Jubel bei den mitgereisten Fans.

Die verbleibende Zeit sowie die Nachspielzeit brachten keine weiteren Tore, und so endete das aufregende Spiel mit einem gerechten 1:1-Unentschieden. Beide Teams zeigten eine kämpferische Leistung, wobei die Torschützen Sebastian Bloder und Fabian Konrad als Schlüsselfiguren Zeichen setzten konnten.

Dieses Ergebnis spiegelt die hart umkämpfte Natur der Unterliga Ost wider, wo jedes Spiel unberechenbar ist und jede Mannschaft die Chance hat, an einem guten Tag Punkte zu holen.

Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: St. Ruprecht : Grafendorf - 1:1 (0:0)

90 Fabian Konrad 1:1

64 Sebastian Bloder 1:0

