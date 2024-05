USV Pircha verliert nach Pausenführung in Groß Steinbach

Details Samstag, 18. Mai 2024 22:33

Im torreichen Match in der 23. Runde der Unterliga Ost trafen Union Gross Steinbach und USV BT-Group Pircha aufeinander. Was anfangs nach einem möglichen Auswärtssieg aussah, wendete sich spektakulär nach der Halbzeit. Der Endstand von 4:2 zugunsten der Heimmannschaft spiegelt ein Spiel voller Wendungen und spannender Momente wider.

Erste Halbzeit: USV Pircha dominiert - der Gast führt knapp mit 1:0

Die Partie begann dynamisch. Schon in der 9. Minute erzielte Abdelaziz Darouich das erste Tor für die Gäste von USV Pircha. Trotz weiterer Versuche, darunter ein abgefälschter Schuss von Gross Steinbach in der 31. Minute, der nur knapp das Ziel verfehlte, konnte das Heimteam in der ersten Halbzeit keinen Ausgleich erzielen.

Freistoß in die Mauer von Pircha Christian Eggenreich, Ticker-Reporter

Pircha kam zu einer weiteren guten Möglichkeit, doch das alles änderte nichts am Halbzeitstand von 0:1 zugunsten von Pircha.

Zweite Halbzeit: Gross Steinbach schlägt zurück - am Ende steht ein 4:2 Sieg

Nach der Pause änderte sich das Blatt. Union Gross Steinbach kam mit erneuertem Elan aus der Kabine. Der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten: Kajetan Florkowski traf in der 52. Minute zum 1:1. Das Momentum schien nun klar auf der Seite der Gastgeber. Georg Voit brachte die Heimmannschaft in der 62. Minute erstmals in Führung, indem er das 2:1 markierte. Die Freude der Heimfans war jedoch kurzlebig, denn Thomas Kollmann glich in der 81. Minute für USV Pircha aus.

Die letzten Minuten des Spiels waren von hoher Spannung geprägt. Oliver Paier erzielte in der 87. Minute das entscheidende 3:2 für Gross Steinbach. Die Gäste, die bereits in der 47. Minute David Hofer durch eine Gelb-Rote Karte verloren hatten, waren sichtlich geschockt. Leo Kovacic setzte nur wenige Minuten später noch einen drauf und erhöhte auf 4:2. Diese schnelle Doppelschlag-Szenerie ließ das Publikum jubeln und besiegelte den Erfolg für Gross Steinbach.

Das Spiel endete nach einer dreiminütigen Nachspielzeit mit einem 4:2 für die Heimmannschaft. Das beeindruckende Comeback von Union Gross Steinbach in der zweiten Halbzeit beweist einmal mehr die Unberechenbarkeit in der Unterliga Ost. Für den Gastgeber könnten diese drei Punkte in der Endabrechnung bezüglich Abstieg oder Relegation noch sehr wichtig werden.

Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: Gr. Steinbach : Pircha - 4:2 (0:1)

92 Oliver Paier 4:2

87 Leo Kovacic 3:2

81 Thomas Kollmann 2:2

62 Georg Voit 2:1

52 Kajetan Florkowski 1:1

9 Abdelaziz Darouich 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.