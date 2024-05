Tor in der 92. Minute: Gross Steinbach siegt knapp in Dechantskirchen - wichtige Punkte im Tabellenkeller

Details Samstag, 25. Mai 2024 16:59

In einem äüßerst knappen Duell der Unterliga Ost standen sich USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen und Union Gross Steinbach gegenüber. Das Spiel, das in der 24. Runde ausgetragen wurde, bot den Zuschauern intensive 97 Minuten voller Emotionen und Wendungen. Letztendlich konnte sich Gross Steinbach knapp mit 2:1 durchsetzen, obwohl die Partie bis in die Nachspielzeit offen blieb.

15 gelbe Karten und zwei Platzverweise sahen die knapp 200 Zuschauer

Frühe Führung für die Gäste - Pilz trifft nach fünf Minuten

Bereits in der 6. Minute ging Gross Steinbach in Führung. Max Pilz nutzte eine Unachtsamkeit der Dechantskirchener Abwehr nach einem Eckball aus und traf zum 0:1. Er stand ganz allein an der zweiten Stange und ließ dem Torwart keine Chance. Dieses frühe Tor setzte die Heimmannschaft unter Druck, die daraufhin versuchte, das Spiel zu ihren Gunsten zu wenden. In der 14. Minute hatte Dechantskirchen die Möglichkeit zum Ausgleich, doch der Torhüter von Gross Steinbach konnte die tolle Chance von Fabry parieren.

Das Spiel blieb über weite Strecken ausgeglichen, wobei beide Teams hart kämpften, um die Kontrolle zu übernehmen. Dechantskirchen machte Druck, konnte aber die solide Defensive von Gross Steinbach nicht durchbrechen. Die erste Halbzeit endete mit einem knappen Vorsprung für die Gäste.

Dechantskirchen kämpft zurück, doch Gross Steinbach behält die Oberhand

In der zweiten Halbzeit intensivierte Dechantskirchen ihre Angriffe. Die Heimmannschaft zeigte große Entschlossenheit und es zahlte sich schließlich aus. In der 80. Minute erzielte Sebastian Höller den verdienten Ausgleich für Dechantskirchen. Höller zeigte sich im Strafraum wachsam und nutzte eine Unachtsamkeit in der Defensive von Gross Steinbach zum 1:1. Da war der Gastgeber schon mit einem Mann weniger auf dem Platz, denn Jürgen Prenner diskutierte mit Schiedsrichter Macher und der schickte ihn vorzeitig zum Duschen.

Die Freude über den Ausgleich bei den Heimfans währte jedoch nicht lange. In der 92. Minute, als das Spiel auf ein Unentschieden hinauszulaufen schien, schlug Gross Steinbach erneut zu. Georg Voit traf in einer umstrittenen Situation zum 1:2 für die Gäste. Dieses fiel kurz nach einem Foulspiel, nach dem Daniel Putz von Dechantskirchen in der 88. Minute die zweite Gelb-Rote Karte in diesem Spiel sah.

Trotz intensiver Bemühungen von Dechantskirchen in den letzten Minuten, den Ausgleich zu erzielen, hielt Gross Steinbach den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff. Das Spiel endete mit einem Sieg für Gross Steinbach, die damit wichtige Punkte in der Meisterschaft sammelten, während Dechantskirchen eine bittere Heimniederlage hinnehmen musste - dies nach zwei Platzverweisen und 15 (!) gelben Karten.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Das Match war geprägt von Leidenschaft und Kampfgeist beider Teams, wobei die dramatischen letzten Minuten den Ausgang bestimmten. Gross Steinbach verließ den Platz als glücklicher Sieger, während Dechantskirchen trotz einer starken Leistung ohne Punkte blieb. Den Gästen wird das nicht wichtig sein, für sie zählen drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Gross Steinbach empfängt nächste Woche TuS Vorau, Dechantskirchen reist nach Pöllauberg.

Aufstellungen:

Dechantskirchen: Marcel Kaltenbacher, Daniel Putz (K), Andreas Kogler, Michael Fabry, Laurenz Schabauer, Kevin Edenhöfer, Georg Kogler, Jürgen Prenner, Sebastian Höller, Peter Jeitler, Franz Zinggl

Ersatzspieler: Matthias Beheim, Gregor Ringhofer, Patrick Oswald, Patrick Hofer, Lukas Zinggl

Trainer: Christian Weinig

Gross Steinbach: Attila Soos, Richard Ertl, Max Pilz, Leo Kovacic, Kajetan Florkowski, Michael Voit, Oliver Paier, Jürgen Wilfling, Georg Voit (K), Luca Goldschmidt, Florian-Johannes Welser

Ersatzspieler: Illya Yarema, Michael Klinger, Matthias Josef Voit, Moritz Käfer, Claudio Azola, Philipp Welser

Trainer: Markus Rechling

Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: Dechantskirchen : Gr. Steinbach - 1:2 (0:1)

92 Georg Voit 1:2

80 Sebastian Höller 1:1

6 Max Pilz 0:1

