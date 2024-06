Burgau und Grafendorf trennen sich bei einem Offensivspektakel mit 2:2

Details Samstag, 01. Juni 2024 19:12

Am Samstagnachmittag trennten sich der SC Profi Max Burgau und der USV Grafendorf mit einem 2:2-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten auf dem Platz große Entschlossenheit und boten den 200 Zuschauern eine aufregende Begegnung. Von einem frühen Führungstreffer bis hin zu einem dramatischen späten Ausgleich bot dieses Spiel alles, was das Fußballherz begehrt.

Der Aufsteiger hat die Klasse gehalten, kam nie in Abstiegsgefahr

Burgau legt mit einem unglaublichen Tempo vor - Grafendorf kommt erst langsam ins Spiel

Der SC Profi Max Burgau startete stark in die Partie und konnte bereits in der 14. Minute in Führung gehen. Bas Yannic Oomens fing einen Pass ab und setzte zum Lauf aufs Tor an. Verteidiger Bas Yannic Oomens von Grafendorf rutschte unglücklich mit dem Ball ins eigene Netz, wodurch Burgau die 1:0-Führung übernahm. Die Gastgeber waren weiterhin die spielbestimmende Mannschaft, Grafendorf lief praktisch nur hinterher. Nach einer halben Stunde hätte der Gastgeber durchwegs mit 3:0 führen können, vielleicht sogar müssen. In der 23. Minute hatte Bruno Piskac für Burgau eine gute Gelegenheit, sein Schuss streifte jedoch nur die Latte. Grafendorf antwortete mit einem Freistoß von Halilovic, der ebenfalls die Latte traf, was den nun spannenden Charakter der Partie unterstrich.

Aber Grafendorf ließ sich nicht entmutigen, kam besser ins Spiel und erzielte den Ausgleich. Nach einem Eckball fand Daniel Schwengerer sich völlig frei im Fünfmeterraum wieder und köpfte den Ball zum 1:1 ins Tor - dies in der 33.Minute.

Das Spiel war nun offen, und beide Teams hatten ihre Chancen. Kurz vor der Halbzeit übernahm Grafendorf die Kontrolle, konnte jedoch trotz einiger Chancen die Führung nicht übernehmen. Zur Pause stand es somit 1:1.

Spannung bis zur letzten Minute - es blieb beim 2:2

Nach der Halbzeit kam Burgau erneut stark aus der Kabine und konnte in der 55. Minute die Führung wiederherstellen. Lukas Kummer zeigte sich eiskalt vor dem Tor und vollendete nach einem schnellen Einwurf von Piskac zum 2:1. Doch die Partie blieb weiterhin spannend. In der 61. Minute traf Grafendorf erneut Aluminium. Das Glück schien an diesem Tag nicht auf ihrer Seite zu sein.

Das änderte sich jedoch in der 73. Minute, als Nikola Vidovic einen Elfmeter sicher verwandelte und damit den erneuten Ausgleich zum 2:2 erzielte. Der Schiedsrichter hatte auf den Punkt gezeigt, nachdem ein Spieler von Burgau ein Foul begangen hatte. Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Zweikämpfen und einer gelb-roten Karte für Christoph Pomper von Burgau in der 78. Minute, was die Heimmannschaft natürlich schwächte.

Grafendorf drängte auf den Siegtreffer und hatte in der 89. Minute eine weitere große Chance, doch der Schuss von Kapitän Konrad ging direkt auf Torhüter Sivic. Schließlich beendete der Schiedsrichter das Spiel in der 94. Minute mit einem 2:2-Endstand.

Das Unentschieden war letztlich ein verdientes Ergebnis, das die Leistungen beider Teams widerspiegelt.

Stimme zum Spiel

Robert Pretterhofer - USV Grafendorf

"Burgau hat ja in der ersten halben Stunde einige Chancen ausgelassen, da haben wir echt Glück gehabt. Mit der Zeit kam unser Team immer besser ins Spiel, wenn das 5:5 ausgeht, ist das auch okay. Wir sind sehr stark in die Meisterschaft im Sommer gestartet, die Rückrunde war dann durchwachsen. Wir ziehen daraus unsere Schlüsse und planen schon für die nächste Saison!"

Aufstellung:

SC ProfiMax Burgau: Tarik Sivic - Matthias Kummer (K), Cosmin-Adrian Luput, Maximilian Paugger, Franjo Pintaric - Janik Laschet, Bruno Piskac, Sebastian Schalk, Erik Taucher, Lukas Kummer, Mateo Supljika -

Ersatzspieler: Dominik Hirt, Istvan Balla, Sebastian Fritz

Trainer: Christoph Pomper

USV KAGER Bau Grafendorf: Andreas Hofer, Bas Yannic Oomens, Nikola Vidovic, Daniel Schwengerer, Stefan Schöngrundner, Adel Halilovic, Daniel Kopper, Markus Glatz, Maximilian Haas, Fabian Konrad (K), Rainer Figl

Ersatzspieler: Michael Kopper, Patrick Glatz, Eric Kandlhofer, Benjamin Haas, Mathieu Glatz, Tobias Ringhofer

Trainer: Franz Josef Fuchs

Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: SC Burgau : Grafendorf - 2:2 (1:1)

73 Nikola Vidovic 2:2

55 Lukas Kummer 2:1

33 Daniel Schwengerer 1:1

14 Eigentor durch Bas Yannic Oomens 1:0

Details

