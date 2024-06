SV Pischelsdorf ist Meister - Sieg vor 1250 Zuschauern beim SV Ilztal!

Details Samstag, 01. Juni 2024 20:55

In einem wahren Spektakel setzte sich der SV Pischelsdorf in der 25. Runde der Unterliga Ost gegen den SVU Kühltransporte Ilztal mit 2:1 durch. Die Partie, die von zahlreichen Torchancen und spannenden Momenten geprägt war, entschied sich in der letzten Viertelstunde, als Pischelsdorf die entscheidenden Treffer erzielte und sich somit den Sieg sicherte. Die bedeutet zugleich den Meistertitel für die Gäste und den Aufstieg in die Oberliga

Der Meister in der Unterliga Ost 2023/24 heißt SV Pischelsdorf

Ein ausgeglichener Beginn und die Pausenführung für Ilztal - Schmallegger in der Nachspielzeit

Es war angerichtet, die mit Abstand besten Teams der Liga trafen am Samstagabend aufeinander. Ilztal verlor sein letztes Spiel beim Hinspiel. Die Waldl Truppe aus Pischelsdorf ist der Seriensieger seit Monaten. Es war Volksfeststimmung bei diesem Duell in der Oststeiermark, unglaubliche 1250 Zuschauer feuerten ihre Teams an. Beide gingen von Beginn an mit dem absoluten Siegeswillen in die Partie.

Das Spiel begann dann auch mit einer offensiven Herangehensweise beider Teams, wobei besonders der SV Pischelsdorf in den Anfangsminuten die Kontrolle übernahm. In der ersten Viertelstunde war es die Gastmannschaft, die spielbestimmend agierte und sich einige Chancen erarbeitete. Doch auch Ilztal ließ sich nicht lumpen und konnte in der 33. Minute nach einem Eckball eine erste richtig gute Möglichkeit verzeichnen. Nur vier Minuten später hatten sie dann eine weitere vielversprechende Chance, die jedoch ungenutzt blieb.

Ilztal mit einer guten Chance, für ein Tor, daraus wurde aber nichts. Reportsipp, Ticker-Reporter

In der 40. Minute wurde eine gute Chance der Pischelsdorfer aufgrund einer Abseitsstellung vom Schiedsrichter zurückgepfiffen. Kurz vor der Halbzeitpause war es dann der SVU Ilztal, der durch Marco Schmallegger die Führung erzielte. In der 45. Minute traf Schmallegger nach einer vielversprechenden Aktion und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause. Mit diesem Zwischenstand war die Entscheidung um den Titel vertagt.

Hochdramatische 2. Halbzeit - beide Teams spielen auf höchstem Niveau

Die zweite Halbzeit begann mit einer Großchance für den SV Pischelsdorf in der 49. Minute, die jedoch nicht zum Torerfolg führte. In den darauffolgenden Minuten drückten die Gäste weiter auf den Ausgleich und hatten zahlreiche Möglichkeiten. In der 62. Minute bot sich ihnen eine weitere Möglichkeit, die jedoch abermals ungenutzt blieb. Die Gemüter auf beiden Seiten kochten allmählich hoch, man merkte, dass es hier um alles ging.

Die Gemüter laufen auf beiden Seiten über. Reportsipp, Ticker-Reporter

In der 74. Minute kam es dann zum Ausgleich für Pischelsdorf. Nach einer intensiven Drangphase gelang es dem Team, den Ball im Netz zu versenken und somit den Spielstand auf 1:1 zu stellen. Dieser Treffer brachte sie auch zurück an die Tabellenspitze. Pischelsdorf blieb weiterhin am Drücker und erspielte sich in der 83. Minute eine weitere Chance, die jedoch knapp neben dem Tor landete. Die Gäste dominierten nun das Spielgeschehen und drängten auf den Führungstreffer. Trotzdem waren die Gastgeber zu jeder Zeit fähig in Führung zu gehen.

In den letzten Minuten der Partie zeigten sich die Bemühungen der Gäste weiterhin ungebrochen - jetzt war vor dieser riesigen Kulisse die Spannung kaum noch auszuhalten.

Florim Gashi macht sich in der 93. Minute unsterblich für den SV Pischelsdorf

In der 93. Minute fiel dann der entscheidende Treffer: Der SV Pischelsdorf traf durch Florim Gashi zum 2:1 und sicherte sich damit den Sieg in letzter Sekunde - nur elf Minuten zuvor wurde er eingewechselt.

Nur eine Minute später endete das Spiel mit diesem Ergebnis, und Pischelsdorf konnte sich über einen hart erkämpften Sieg freuen.

Mit dem Sieg konnte Pischelsdorf nicht nur die drei Punkte mit nach Hause nehmen, sondern auch den Meistertitel einfahren. Im Sommer startet man in der Oberliga. Es ist vollbracht!

Aufstellungen:

Ilztal: Robert Wenig, David Kulmer (K), Heiko Hölzl, Jonas-Valentin Schnur, Marco Schmallegger, Jens Hölzl, Rene Flatschacher, Lukas Pertl, Marco Klamminger, Stefan Fritz, Nicola Kolenz

Ersatzspieler: Bernhard Koller, Haris Causevic, Stefan Romen, Dominik Jakob, Benjamin Spreitzhofer, Markus Lipp

Trainer: Marcus Bruckner

Pischelsdorf: Marcel Vtic, Istvan Sebok, Sebastian Güsser, Marco Purkarthofer, Dominik Kulmer, Bernd Tödling (K), Alexander Salmhofer, Jakob Hofer, Santino Schalk, Manuel Hacker, Filip Zupanic

Ersatzspieler: Krisztian Kemes, Florim Gashi, Nik Pintaric, Paul Rechling, Tobias Haubenhofer, Manuel Artauf

Trainer: Christian Waldl

Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: SVU Ilztal : Pischelsdorf - 1:2 (1:0)

93 Florim Gashi 1:2

75 Manuel Hacker 1:1

47 Marco Schmallegger 1:0

