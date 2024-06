USC Bad Blumau siegt souverän gegen SC St. Ruprecht mit 3:0 - Florian Krenn verabschiedet

Details Samstag, 01. Juni 2024 21:48

In der 25. Runde der Unterliga Ost trafen der SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab und der USC Rogner Bad Blumau aufeinander. Die Gäste aus Bad Blumau zeigten von Beginn an eine starke Leistung und konnten sich am Ende deutlich mit 3:0 durchsetzen. Schon in der ersten Halbzeit legten sie den Grundstein für den Sieg, während die Heimmannschaft trotz guter Ansätze keine Tore erzielen konnte. Die Fiedler Truppe wollte eigentlich drei Punkte holen um sich um sich mit einer möglichen Relegation nicht mehr beschäftigen zu müssen.

Blumau zeigte sich kompakt und ging nach einer halben Stunde in Führung

Das Spiel begann mit dem Anpfiff in der ersten Minute und beide Teams gingen sofort engagiert zur Sache. Bereits in der sechsten Minute konnte Maier nach einer brenzligen Situation in der Defensive hervorragend klären. Dies zeigte, dass die Gastgeber zunächst durchaus in der Lage waren, den Angriffen der Gäste standzuhalten.

Nach 24 Minuten gab es den ersten nennenswerten Angriff der Heimmannschaft, doch trotz eines guten Versuchs konnten sie keinen Treffer erzielen. Die Gäste aus Bad Blumau blieben jedoch weiter am Drücker und wurden in der 38. Minute belohnt. Ein präziser Angriff führte zum 1:0 für USC Bad Blumau durch Felix Jörger.

Die Gastgeber versuchten, schnell zu reagieren und hatten kurz vor der Halbzeitpause in der 42. Minute eine vielversprechende Chance, die jedoch ungenutzt blieb. Stattdessen schlug USC Bad Blumau erneut zu und erhöhte durch ein weiteres Tor in der 45. Minute auf 2:0 - Torschütze Norbert Bager. Mit diesem Zwischenstand ging es in die Halbzeitpause.

St. Ruprecht kämpft, Blumau trifft erneut - St.Ruprecht bekommt eine 0:3 Packung

Nach dem Seitenwechsel versuchte SC St. Ruprecht wieder ins Spiel zu finden, doch die Abwehr der Gäste stand sicher und ließ kaum Chancen zu. Das Spiel war geprägt von engagierten Zweikämpfen und gelegentlichen Angriffen beider Mannschaften, ohne dass sich am Spielstand etwas änderte.

In der 90. Minute folgte dann ein emotionaler Moment für die Heimmannschaft: Florian Krenn verließ den Platz und beendete seine Karriere. Der Spieler wurde von seinen Mitspielern und den Fans gefeiert und als Vorbild gewürdigt.

Nur kurze Zeit später setzte USC Bad Blumau den Schlusspunkt der Partie. In der Nachspielzeit erzielten sie in der 93. Minute das 3:0 und machten damit den Auswärtssieg perfekt.

Nach insgesamt 95 Minuten beendete der Schiedsrichter das Spiel, und USC Bad Blumau konnte einen verdienten 3:0-Erfolg feiern. Die Mannschaft aus Bad Blumau zeigte eine konzentrierte Leistung und nutzte ihre Chancen konsequent, während SC St. Ruprecht trotz guter Ansätze und kämpferischer Einstellung ohne Torerfolg blieb.

Aufstellungen:

St. Ruprecht/R.: Markus Meier - Marco Rosenberger, Xhoi Zhupani, Florian Krenn (K) - Alexander Mauthner, Stefan Feiertag, Rene Maitz, Daniel Schlemmer - Mark Voit, Sebastian Bloder, Kevin Steiner

Ersatzspieler: Daniel Goldgruber, Mario Herbert Rosenfelder, Martin Weber, Florian Derler, Cölestin Moosbacher, Kilian Hausleitner

Trainer: Stefan Fiedler

Bad Blumau: Armin Koller, Kevin Schalk, Blaz Verhovsek, Jan Reisinger, Felix Jörger, Patrick Schellnast, Tobias Eduard Maier, Florian Lueger, Norbert Bager, Christian Taucher, Sebastian Rauer (K)

Ersatzspieler: Patrick Erhart, Wolfgang Rauer, Lukas König, Tobias Lechner, Sebastian Paar

Trainer: Philipp Schmallegger

Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: St. Ruprecht : Bad Blumau - 0:3 (0:2)

93 Sebastian Rauer 0:3

44 Norbert Bager 0:2

32 Felix Jörger 0:1

