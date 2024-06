FC Pinggau-Friedberg überrollt den SV Gutenberg mit 5:0 - Neustart in der Gebietsliga

Details Samstag, 01. Juni 2024 22:14

Der FC Pinggau-Friedberg zeigte in der 25. Runde der Unterliga Ost eine herausragende Leistung und besiegte den SV Gutenberg mit einem eindrucksvollen 5:0. Bereits zur Halbzeit lag die Heimmannschaft mit 3:0 in Führung und ließ dem Gegner keine Chance. Fünf verschiedene Torschützen: Istvan Roth, Stefan Graf, Gergö Gulyas, Manuel Dorner und Amir Babikir trafen und sicherten den deutlichen Sieg.

Man kann auf eine tolle Saison in der Unterliga Ost zurückblicken

Pinggau-Friedberg wollte den 4. Tabellenplatz absichern

Schon in der 21. Minute erzielte Istvan Roth das erste Tor für die Gastgeber, was die Weichen früh auf Sieg stellte. Nur drei Minuten später erhöhte Stefan Graf auf 2:0, was den Druck auf die Gäste weiter erhöhte.

In der 39. Minute zeigte sich die Offensivkraft der Pinggau-Friedberg erneut, als Gergö Gulyas zum 3:0 traf. Damit ging die Heimmannschaft mit einer komfortablen Führung in die Halbzeitpause. Die erste Hälfte war geprägt von der Dominanz des FC Pinggau-Friedberg, die den Gästen keine nennenswerten Chancen ließen.

Fortgesetzte Dominanz in der zweiten Halbzeit - am Ende gibt es ein Debakel für den Absteiger

Kaum hatte die zweite Halbzeit begonnen, setzte Manuel Dorner in der 47. Minute ein weiteres Zeichen und erhöhte auf 4:0 für die Gastgeber. Der SV Gutenberg konnte dem Ansturm der Heimmannschaft nichts entgegensetzen und war weitgehend mit Defensivaufgaben beschäftigt.

In der 63. Minute setzte Amir Babikir den Schlusspunkt mit dem Tor zum 5:0, was die überlegene Leistung der Heimmannschaft unterstrich. In der Folgezeit kam es noch zu einigen erwähnenswerten Szenen: So hatte der FC Pinggau-Friedberg in der 74. Minute eine große Chance durch Lukas Höller, der jedoch nur die Stange traf. Eine Minute später gab es erneut eine Top-Chance für das Team, als Roth beinahe einen weiteren Treffer erzielte.

Die letzten Minuten des Spiels waren von der sicheren Führung der Gastgeber geprägt, sodass sie das Spiel ruhig zu Ende bringen konnten. Der SV Gutenberg hatte keine Möglichkeit mehr, den Spielverlauf zu ändern, und musste sich der Übermacht der Gastgeber beugen. Schließlich endete die Partie nach 90 Minuten mit einem klaren 5:0-Sieg für den FC Pinggau-Friedberg.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Der Gast steht als Fixabsteiger fest und wird mit dem neuen Trainer Klug in der nächsten Saison einen Neuaufbau in der Gebietsliga Ost starten. Pinggau - Friedberg ist der erste Verfolger des Spitzentrios in der Liga und wird im Herbst die Tabellenspitze angreifen. Das Potenzial dazu hat die Mannschaft.

Gutenberg verabschiedet sich nächste Woche mit einem Heimspiel gegen Burgau. Pinggau - Friedberg tritt die Reise nach Bad Blumau an.

Aufstellungen:

Pinggau-Friedberg: Adam Schmidmajer, Babikir Babikir, Manuel Dorner (K), Sebastian Benthe, Istvan Roth, Gergö Gulyas, Stefan Graf, Florian Schreiner, Lukas Höller, Alexander Zugschwert, Alexander Schmutzer

Ersatzspieler: Amir Babikir, David Nagl, Ben Mayrhofer, Paul Andreas Simon, Angelo Luef, Jakob Zingl

Trainer: Wolfgang Lechner

SV Gutenberg: Daniel Marc Pfeifer, Daniel Wolf, Romeo Elias Krassnigg, Tobias Wiener, Fabian Bauer, Lukas Oberlojer, Florian Hutter, Elias Jud, Florian Wagner, Fabian Mußbacher, Kilian Harrer (K)

Ersatzspieler: Andreas Ottacher, Simon Harrer, Jürgen Gottlieb, Nick Eisner, Michael Gehring, Dominic Reisenbichler

Trainer: Erich Klug

Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: Pinggau-F. : Gutenberg - 5:0 (3:0)

63 Amir Babikir 5:0

47 Manuel Dorner 4:0

39 Gergö Gulyas 3:0

24 Stefan Graf 2:0

21 Istvan Roth 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.