USV Pircha triumphiert über SC Burgau in einem spannenden 4:2-Heimspiel

In einem torreichen Match der Unterliga Ost setzte sich der USV BT-Group Pircha am Ende mit 4:2 gegen den SC Profi Max Burgau durch. Das Spiel begann mit einem offenen Schlagabtausch und hielt die über 250 Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem. Beide Teams zeigten eine beeindruckende Leistung, aber Pircha konnte in der zweiten Halbzeit die entscheidenden Akzente setzen.

Pascal Muratha mit dem ersten Tor der ULO-Saison 2024/25

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei beide Mannschaften frühzeitig versuchten, die Oberhand zu gewinnen. Schon nach einer Viertelstunde war klar, dass es eine Begegnung auf Augenhöhe sein würde, da das Spielgeschehen hin und her wogte. Burgau hatte nun eine gute Möglichkeit, die erste Chance des Spiels hatte der Gastgeber schon nach fünf Minuten.

Und es war der USV Pircha, der den ersten Treffer der Unterliga Ost-Saison landete. In der 26. Minute erzielte Nuezugang Pascal Muratha das 1:0 für die Gastgeber. Nur zwei Minuten später konnte Thomas Kollmann einen Fehler im Aufbau von Burgau nutzen und den Spielstand auf 2:0 erhöhen. Die Fans von Pircha jubelten, aber die Antwort von Burgau ließ nicht lange auf sich warten.

In der 33. Minute war es Janik Laschet, der nach einer Ecke von Krammer den Ball per Kopf ins Netz beförderte und auf 2:1 verkürzte. Die Gäste erhöhten den Druck und kamen in der 41. und 42. Minute zu zwei gefährlichen Situationen, die aber beide Male von Pirchas Torwart Sitar mit sensationellen Paraden entschärft wurden. Doch kurz vor der Halbzeit, in der 43. Minute, erhielt Burgau einen Elfmeter, den Maximilian Paugger sicher verwandelte, sodass es mit einem 2:2 in die Pause ging.

Entscheidende zweite Halbzeit - Pircha setzt sich durch

Nach der Halbzeitpause kamen beide Teams motiviert zurück auf das Spielfeld, aber es war Pircha, das in der 61. Minute erneut in Führung ging. Thomas Kollmann traf zum zweiten Mal und stellte den Spielstand auf 3:2. Das Spiel blieb spannend, da Burgau weiterhin versuchte, den Ausgleich zu erzielen, aber es fehlte an der nötigen Durchschlagskraft.

Die letzten Minuten der regulären Spielzeit waren intensiv, und Pircha suchte nach einer Gelegenheit, das Spiel endgültig zu entscheiden. In der 90. Minute war es dann soweit: Abdelaziz Darouich nutzte eine Chance und erzielte das 4:2, was die Entscheidung brachte. Mit diesem Tor war klar, dass die Gastgeber die drei Punkte sichern würden.

Die Nachspielzeit von fünf Minuten änderte nichts mehr am Ergebnis. In der 95. Minute ertönte der Schlusspfiff, und der USV BT-Group Pircha konnte sich über einen verdienten 4:2-Sieg freuen.

Mit diesem spannenden und hart erkämpften Sieg in der ersten Runde der Unterliga Ost zeigt der USV Pircha, dass mit ihnen in dieser Saison zu rechnen ist. Auch wenn Burgau zeitweise gut mithalten konnte, fehlte am Ende die nötige Effizienz vor dem Tor, um das Spiel noch zu drehen.

Pircha spielt nächste Woche in Groß Steinbach, Burgau empfängt den SV Johann/Haide.

Aufstellungen:

USV BT-GROUP Pircha: David Sitar - Jan Peter Rodler, Christian Almer, David Hofer (K) - Manuel Kamper, Alexander Stößl, Teo Razpotnik, Florian Maurer - Pascal Muratha, Abdelaziz Darouich, Thomas Kollmann

Ersatzspieler: Lukas Monetti, Albunit Berbatovci, Sascha Petz, Matic Pusnik, Angelo Skof, Paul Sattler

Trainer: Mario Paar

- SC ProfiMax Burgau: Tarik Sivic - Cosmin-Adrian Luput, Maximilian Paugger, Tobias Kirisits - Martin Schalk, Janik Laschet, Bruno Piskac, Mateo Supljika - Mario Krammer, Lukas Kummer (K), Daniel Fekete

Ersatzspieler: Pascal Weinzettl, Franjo Pintaric, Dominik Krammer, Ben Taucher

Trainer: Mario Krammer Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: Pircha : SC Burgau - 4:2 (2:2)

92 Abdelaziz Darouich 4:2

61 Thomas Kollmann 3:2

43 Maximilian Paugger 2:2

33 Janik Laschet 2:1

28 Thomas Kollmann 2:0

26 Pascal Muratha 1:0

