SV Rohrbach überrollt mit 4:0-Sieg Union Gross Steinbach - der Titelfavorit ist schon in Form

In einem einseitigen Duell der Unterliga Ost konnte sich der SV Rohrbach mit einem beeindruckenden 4:0-Auswärtssieg gegen Union Gross Steinbach durchsetzen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit drehten die Gäste in der zweiten Halbzeit richtig auf und ließen den Hausherren keine Chance. Christopher Feiner-Hammer war dabei mit zwei Treffern maßgeblich am Erfolg beteiligt.

Torflaute in der ersten Halbzeit - noch hielt die Abwehr um Keeper Soos

Die Partie zwischen Union Gross Steinbach und dem SV Rohrbach begann ruhig, wobei beide Mannschaften zunächst ihre Abwehrreihen stärkten und auf Fehler des Gegners lauerten. Trotz einiger vielversprechender Ansätze konnten weder die Gastgeber noch die Gäste in der ersten Halbzeit das gegnerische Tor ernsthaft in Gefahr bringen. Die Defensiven beider Teams standen gut, und so wurden die 150 Zuschauer nach den ersten 45 Minuten ohne Tore von Schiedsrichter Dolliner in die Halbzeitpause entlassen.

Es war ein intensives Ringen im Mittelfeld, wobei keine der beiden Mannschaften die Oberhand gewinnen konnte. Der SV Rohrbach zeigte jedoch bereits in den ersten 45 Minuten eine leichte Überlegenheit, was Ballbesitz und Spielkontrolle anging. Trotzdem fehlte die letzte Durchschlagskraft, und so endete die erste Halbzeit mit einem 0:0-Unentschieden.

Rohrbach dreht auf

Nach dem Seitenwechsel zeigte der SV Rohrbach von Beginn an mehr Entschlossenheit und wurde bereits in der 48. Minute dafür belohnt. Christopher Feiner-Hammer traf zum 1:0 für die Gäste und setzte damit den ersten wichtigen Akzent der Partie. Dieses Tor schien wie ein Weckruf für die Rohrbacher zu wirken, die von nun an das Spielgeschehen klar dominierten. Von vielen als Meister-Kandidat gehandelt, zeigte der Gast nun, warum viele Fans der Ostliga diese Meinung vetreten.

Die Gastgeber aus Gross Steinbach hatten Mühe, sich gegen die immer druckvoller agierenden Gäste zu behaupten. In der 66. Minute war es erneut Christopher Feiner-Hammer, der den Ball im Netz unterbrachte und auf 2:0 für den SV Rohrbach erhöhte. Die Abwehr von Gross Steinbach fand kein Mittel gegen die Angriffe der Gäste, die nun klar die Oberhand gewannen.

In der 73. Minute sorgte Marco Wieser mit einem weiteren Treffer für die Vorentscheidung. Sein Tor zum 3:0 ließ bei den Anhängern von Gross Steinbach die Hoffnung auf eine Wende endgültig schwinden. Die Hausherren versuchten, sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen, doch die Offensivbemühungen blieben meist in der gut organisierten Abwehr der Gäste hängen.

Den Schlusspunkt setzte Gasper Trdan in der 90. Minute. Mit seinem Treffer zum 4:0 besiegelte er den deutlichen Auswärtserfolg des SV Rohrbach und sorgte für ausgelassene Jubelszenen bei den Pfeifer-Schützlingen. Mit diesem souveränen Sieg startet der SV Rohrbach erfolgreich in die neue Saison der Unterliga Ost.

Union Gross Steinbach hingegen wird sich nach dieser klaren Niederlage steigern müssen, um in den kommenden Spielen bessere Ergebnisse zu erzielen. Der Unterschied zwischen beiden Teams war vor allem in der zweiten Halbzeit deutlich zu erkennen, und die Rohrbacher zeigten eindrucksvoll, warum sie als eines der stärksten Teams der Liga gelten.

Der Schlusspfiff ertönte nach insgesamt 93 Minuten, und der SV Rohrbach durfte sich über drei verdiente Punkte freuen. Mit diesem Auswärtssieg setzten sie ein erstes Ausrufezeichen und bewiesen ihre Ambitionen für die laufende Saison.

Nächste Woche spielt Rohrbach in Greinbach - die Gastgeber empfangen den USV Pircha. Beide Partien sind schwere Aufgaben.

Aufstellungen:

Gross Steinbach: Attila Soos, Illya Yarema, Luca Markus Rechling, Richard Ertl, Andras Molnar, Leo Kovacic, Kajetan Florkowski, Georg Maier, Georg Voit (K), Luca Goldschmidt, Florian-Johannes Welser

Ersatzspieler: Emir Reisenhofer, Jonas Schaun, Michael Voit, Sebastian Ramminger, Claudio Azola

Trainer: Markus Rechling

- SV-SCHERMANN Erdbau- Wirtschaft Rohrbach: Raphael Siedl (K), Martin Rodler, Gasper Trdan, Christopher Feiner-Hammer, Peter Schermann, Philipp Josef Lechner, Fabian Peinthor, Kevin Zsifkovits, Nico Resch, Roland Lechner, Enes Rujović

Ersatzspieler: Gabor Sipos, Felix Glatz, Mario Schieder, Daniel Primas, Thomas Viktor Zingl, Marco Wieser

Trainer: Peter Pfeifer Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: Gr. Steinbach : Rohrbach - 0:4 (0:0)

92 Gasper Trdan 0:4

73 Marco Wieser 0:3

66 Christopher Feiner-Hammer 0:2

48 Christopher Feiner-Hammer 0:1

