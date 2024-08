Grafendorf schickt zum Auftakt den USC Bad Blumau mit 5:0 nach Hause - Konrad mit Doppelpack

Details Samstag, 17. August 2024 20:55

In einem einseitigen Spiel setzte sich der USV Grafendorf mit einem deutlichen 5:0 gegen den USC Bad Blumau durch. Bereits in der ersten Runde der Unterliga Ost (STMK) zeigte das Team von Grafendorf seine Überlegenheit und ließ dem Gast aus Bad Blumau keine Chance. Mit vier unterschiedlichen Torschützen und einer starken Defensive, die keine Gegentreffer zuließ, lieferte Grafendorf eine beeindruckende Vorstellung ab.

Gelungener Start für die Gastgeber am Samstagnachmittag - danach wurde gefeiert

Grafendorf legt in der ersten Halbzeit den Grundstein - 2:0 zur Pause für die Erhart-Truppe

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo und schon früh zeichnete sich ab, dass Grafendorf die dominierende Mannschaft sein würde. In der 22. Minute wurde der Spielverlauf durch zahlreiche Torchancen auf beiden Seiten geprägt, allerdings ohne zählbaren Erfolg.

Der erste entscheidende Moment ereignete sich in der 33. Minute, als Fabian Konrad die Heimmannschaft mit einem präzisen Schuss in Führung brachte. Nur vier Minuten später erhöhte Konrad erneut und stellte auf 2:0 für den USV Grafendorf.

Während der gesamten ersten Halbzeit zeigte sich der USC Bad Blumau kämpferisch, konnte jedoch nur wenige zwingenden Torchancen herausspielen. So ging es mit einer 2:0 Führung für die Grafendorfer in die Kabinen.

Grafendorf lässt in der zweiten Halbzeit nichts anbrennen - Endstand 5:0

In der zweiten Halbzeit setzte Grafendorf seine dominante Spielweise fort. Ein weiterer Schock für das Team aus Bad Blumau kam in der 54. Minute, als Wolfgang Rauer aufgrund einer Gelb-Roten Karte das Spielfeld verlassen musste. Bereits verwarnt erlaubte er sich eine weitere Unsportlichkeit und Schiedsrichter Kudic schickte den Kapitän der Gäste vorzeitig zum Duschen.

Mit einem Spieler weniger auf dem Platz war es für den USC Bad Blumau noch schwieriger, zurück ins Spiel zu finden.

Adel Halilovic erhöhte in der 73. Minute auf 3:0, was das Spiel praktisch entschied. Nur vier Minuten später trug sich auch Patrick Glatz in die Torschützenliste ein und baute die Führung auf 4:0 aus. Der USC Bad Blumau hatte dem nichts mehr entgegenzusetzen und musste sich mit einer Defensivleistung begnügen, die jedoch nicht verhindern konnte, dass Rainer Figl in der 90. Minute den Schlusspunkt setzte und zum 5:0-Endstand traf.

Grafendorf zeigte in diesem Spiel eine herausragende Teamleistung und ließ dem Gegner keine Chance. Mit schnellen Kombinationen und einer sicheren Defensive kontrollierten sie das Spielgeschehen über die gesamte Spieldauer. Der USC Bad Blumau hingegen hatte einen rabenschwarzen Tag und konnte sowohl in der Offensive als auch in der Defensive nicht überzeugen.

Das Spiel endete schließlich nach zwei Minuten Nachspielzeit mit einem klaren 5:0-Sieg für den USV Grafendorf. Dieser Erfolg gibt dem Team aus Grafendorf sicherlich einen großen Motivationsschub für die kommenden Aufgaben in der Saison, am nächsten Wochenende reist man zum schweren Auswärtsspiel nach Pöllauberg.

Bad Blumau empfängt den Aufsteiger FCOF aus Birkfeld.

Stimme zum Spiel

Michael Erhart - Trainer Grafendorf

"Der Auftakt zuhause ist für uns immer etwas Besonderes, und heute hat wirklich alles gestimmt. Die harte Arbeit in der Sommerpause hat sich ausgezahlt – das, was wir uns im Training vorgenommen haben, konnten wir auf dem Platz umsetzen. Der 5:0-Sieg ist ein großartiger Start in die Saison, aber wir bleiben mit beiden Beinen auf dem Boden.

Am Ende sind es trotzdem nur drei Punkte, auch wenn so ein klares Ergebnis natürlich gut für die Moral ist. Es zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Trotzdem dürfen wir uns nicht darauf ausruhen. Wir werden in den nächsten Tagen weiter intensiv arbeiten, unsere Hausaufgaben machen und uns auf das nächste Spiel in Pöllauberg vorbereiten. Es ist wichtig, dass wir den Schwung aus diesem Spiel mitnehmen, aber auch konzentriert bleiben und uns Schritt für Schritt weiterentwickeln."

Aufstellungen:

USV KAGER Bau Grafendorf: Andreas Hofer, Jan-Peter Schöngrundner, Daniel Kopper, Markus Glatz, Maximilian Haas, Mathieu Glatz, Tobias Ringhofer, Fabian Konrad (K), Rainer Figl, Michael Kölbl, Adel Halilovic

Ersatzspieler: Saer Diop, Bas Yannic Oomens, Michael Kopper, Philipp Wiedner, Daniel Schwengerer, Patrick Glatz

Trainer: Mag. Michael Erhart

- Bad Blumau: Patrick Erhart, Tobias Lechner, Blaz Verhovsek, Jan Reisinger, Felix Jörger, Patrick Schellnast, Wolfgang Rauer (K), Lukas König, Sebastian Rauer, Marcel Himmler, Sebastian Paar

Ersatzspieler: Armin Koller, Stefan Gamperl, Kevin Zettel, Daniel Erkinger

Trainer: Philipp Schmallegger Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: Grafendorf : Bad Blumau - 5:0 (2:0)

90 Rainer Figl 5:0

77 Patrick Glatz 4:0

73 Adel Halilovic 3:0

37 Fabian Konrad 2:0

33 Fabian Konrad 1:0

