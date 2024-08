Remis zwischen SC St. Ruprecht und USV Pöllauberg - Ausgleich in der Nachspielzeit

Details Samstag, 17. August 2024 22:04

Im Auftaktspiel der neuen Saison der Unterliga Ost traf der SC St. Ruprecht/R. in seiner heimischen Apfelkistenarena auf den USV Pöllauberg. Vor einer erwartungsvollen Kulisse entwickelte sich ein umkämpftes Spiel, das mit einem 1:1-Unentschieden endete. Beide Teams hatten zahlreiche Chancen, doch am Ende reichte es für keine der beiden Mannschaften zum Sieg.

Bloder bringt SC St. Ruprecht in Führung - 1:0 beim Halbzeitpfiff

Das Spiel begann mit einem intensiven Schlagabtausch zwischen beiden Teams. Bereits in der 25. Minute hatte der SC St. Ruprecht/R. die erste große Gelegenheit. Kevin Steiner setzte einen kraftvollen Schuss ab, der jedoch nur die Latte traf.

Riesenchance für den SCR, doch Steiner trifft nur die Latte Thomas Flechl, Ticker-Reporter

Nur eine Minute später, in der 26. Minute, gelang den Gastgebern dann die verdiente Führung. Sebastian Bloder setzte zu einem Solo an, ließ mehrere Verteidiger aussteigen und erzielte das 1:0 für den SC St. Ruprecht.

Dies setzte den USV Pöllauberg erheblich unter Druck, der nun gezwungen war, offensiver zu agieren.

Nach dem Tor blieb SC St. Ruprecht/R. weiterhin am Drücker und versuchte, die Führung auszubauen. Die Gäste aus Pöllauberg hatten Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und konnten sich nur selten aus der Umklammerung befreien. Die beste Chance auf das zweite Tor für die Gastgeber hatte Daniel Schlemmer in der 81. Minute. Sein Schuss wurde jedoch vom Torwart der Gäste stark pariert, sodass es weiterhin bei der knappen Führung blieb.

Riesenchance für Schlemmer, doch der Torwart der Pöllauberger hält stark Thomas Flechl, Ticker-Reporter

Später Ausgleich durch Kornél Khiesz - die Partie endet 1:1

In der Schlussphase der Partie erhöhte USV Pöllauberg den Druck und drängte auf den Ausgleich. Der SC St. Ruprecht/R. verteidigte jedoch geschickt und ließ nur wenige klare Torchancen zu. Als der Schiedsrichter die Nachspielzeit von vier Minuten anzeigte, schien es so, als könnten die Gastgeber den knappen Vorsprung über die Zeit retten.

Doch in der 90. Minute schlug USV Pöllauberg dann doch noch zu. Kornél Khiesz, einer der auffälligsten Spieler der Gäste, nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr von St. Ruprecht und erzielte den Ausgleich zum 1:1. Die Freude bei den Gästen war riesig, während die Spieler der Heimmannschaft sichtlich enttäuscht über den späten Gegentreffer waren.

Nach weiteren spannenden Minuten in der Nachspielzeit endete das Spiel schließlich mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Mannschaften hatten sich nichts geschenkt und sorgten für einen unterhaltsamen Auftakt in die neue Saison. Insbesondere die beiden Torschützen, Sebastian Bloder und Kornél Khiesz, ragten in diesem umkämpften Match heraus.

Mit diesem Remis sammeln sowohl der SC St. Ruprecht/R. als auch der USV Pöllauberg jeweils einen Punkt und können auf eine spannende Saison in der Unterliga Ost blicken. In den kommenden Wochen werden beide Teams sicherlich weiter hart arbeiten, um ihre Ziele zu erreichen und möglichst viele Punkte zu sammeln. Der Anfang ist gemacht.

Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: St. Ruprecht : Pöllauberg - 1:1 (1:0)

94 Kornél Khiesz 1:1

26 Sebastian Bloder 1:0

