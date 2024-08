"Wir nehmen diese Punkte demütig an!" - Birkfelder holen drei Punkte gegen Greinbach

Details Sonntag, 18. August 2024 16:02

In einem spannenden Aufeinandertreffen der Unterliga Ost gelang es dem FC Oberes Feistritztal, den Tus Greinbach mit einem 2:1-Sieg zu bezwingen. Die Partie bot den Zuschauern ein intensives Duell, in dem beide Mannschaften ihre Chancen nutzten und bis zur letzten Minute kämpften. Am Ende behielt der FC Oberes Feistritztal die Oberhand und sicherte sich die ersten drei Punkte der Saison.

Unerwartete drei Punkte bleiben in Birkfeld!

FC Oberes Feistritztal übernimmt die Führung - 1:0 zur Pause

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo, und beide Mannschaften suchten frühzeitig den Weg nach vorne. Der FC Oberes Feistritztal zeigte sich von Beginn an engagiert und setzte die Defensive von Tus Greinbach unter Druck. Der Gast war jedoch zu jeder Zeit gefährlich, was auch zu erwarten war - man ist eine Spitzenmannschaft in dieser Liga.

In der 36. Minute zahlte sich dieser Einsatz aus. Stefan Tödling vom FC Oberes Feistritztal traf zum 1:0 nach einem Corner und sorgte für großen Jubel bei den heimischen Fans. Der Führungstreffer verlieh dem Team zusätzliches Selbstvertrauen und sie kontrollierten das Spielgeschehen fortan.

Tus Greinbach versuchte, auf den Rückstand zu reagieren und setzte auf schnelle Angriffe. Doch die Abwehrreihe des FC Oberes Feistritztal stand sicher und ließ nur wenige gefährliche Chancen zu. Die erste Halbzeit endete somit mit einer knappen Führung für die Heimmannschaft.

Spannung in der zweiten Halbzeit - Kampf um jeden Ball und gutes Tempo

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der FC Oberes Feistritztal den Druck auf den Gegner. In der 60. Minute gelang ihnen ein weiterer Treffer, als Gregor Doppelreiter nach einer trainierten Kombination zum 2:0 traf. Dieser Treffer schien eine Vorentscheidung zu sein, doch Tus Greinbach gab sich noch nicht geschlagen. Sie zeigten Moral und kämpften sich zurück ins Spiel - die Gäste drückten nun massiv auf den Anschlusstreffer.

In der 70. Minute war es schließlich Florian Fuchs, der für den Tus Greinbach den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte. Dieser Treffer brachte neue Spannung in die Partie und die Gäste schöpften Hoffnung auf einen möglichen Ausgleich. Der FC Oberes Feistritztal verteidigte nun leidenschaftlich und versuchte, die knappe Führung über die Zeit zu bringen.

Am Ende bleiben die Punkte in Birkfeld

Die Schlussphase des Spiels war geprägt von intensiven Zweikämpfen und einigen gefährlichen Situationen für die Gastgeber. Tus Greinbach warf alles nach vorne, um den Ausgleich zu erzwingen, doch die Defensive des FC Oberes Feistritztal hielt stand. In den letzten Minuten der regulären Spielzeit und der anschließenden fünfminütigen Nachspielzeit gab es keine weiteren Treffer, und der Schiedsrichter beendete das Spiel schließlich nach 95 Minuten.

Mit diesem hart erkämpften Sieg startet der FC Oberes Feistritztal erfolgreich in die neue Saison der Unterliga Ost. Die Mannschaft zeigte eine starke Leistung und bewies, dass sie in der Lage ist, auch gegen starke Gegner zu bestehen. Für Tus Greinbach hingegen gilt es, die positiven Ansätze mitzunehmen und sich auf die kommenden Aufgaben zu konzentrieren - beide Teams sind auf jeden Fall eine Bereicherung für die Unterliga Ost.

Greinbach empfängt in der nächsten Runde SV Rohrbach zu einem echten Schmankerl in der Liga - die Birkfelder treffen auswärts auf Bad Blumau.

Stimme zum Spiel

Roland Wurm - Sportlicher Leiter Oberes Feistritztal

„Wir sind sehr zufrieden mit unserer Leistung. Wir haben gezeigt, dass wir effizient spielen können und aus wenigen Chancen das Maximum herausholen. Greinbach ist für mich, neben Rohrbach, einer der Top-Meisterkandidaten dieser Saison.

Man muss ehrlich sein: Wir waren sehr fleißig, aber wir hatten auch das nötige Quäntchen Glück auf unserer Seite. Es ist ein großartiges Gefühl, gegen einen so starken Gegner wie Greinbach zu gewinnen, und wir sind unglaublich froh, dass wir nach dem Abstieg und der Rückkehr wieder in dieser Liga spielen.

Nach dem 1:2 hat Greinbach enormen Druck aufgebaut und uns klar gezeigt, dass sie eine wirklich beeindruckende Mannschaft sind. Umso demütiger nehmen wir diese drei Punkte an, denn es ist absolut nicht selbstverständlich, gegen ein solches Team zu punkten.

Auch wenn Blumau in ihrem Spiel verloren hat, dürfen wir sie auf keinen Fall unterschätzen. Das kommende Spiel gegen sie wird definitiv eine große Herausforderung.

Der Sieg war ein schöner Auftakt für uns, aber wir sind uns bewusst, dass man solche Spiele nicht immer gewinnt. Es lief einfach für uns, aber wir müssen hart weiterarbeiten, um in dieser Liga erfolgreich zu sein.“

Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: Oberes Feistritztal : Greinbach - 2:1 (1:0)

70 Florian Fuchs 2:1

60 Gregor Doppelreiter 2:0

36 Stefan Tödling 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.