FC Pinggau-Friedberg mit einem 2:0 im Auftaktspiel gegen TuS Vorau

Der FC Pinggau-Friedberg sicherte sich den Sieg im ersten Spiel der Unterliga Ost gegen TuS Spitzer Engineering Vorau. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte ein Treffer von Alexander Zugschwert den Gastgebern die Führung, die schließlich durch Daniel Kaltenbacher in den letzten Minuten des Spiels besiegelt wurde. Das Spiel endete mit einem 2:0 für Pinggau-Friedberg.

Eine ereignislose erste Halbzeit - keine Tore beim Gang in die Kabine

Das Match begann mit viel Engagement von beiden Teams, jedoch blieben klare Torchancen zunächst aus. Der TuS Vorau zeigte sich zwar bemüht, doch es fehlte an Präzision und Durchschlagskraft. So verzeichneten sie in der 43. Minute einen Freistoß, der jedoch nicht zu einem Tor führte. Ein schöner Passversuch der Gäste landete schließlich im Abseits (45.).

Pinggau-Friedberg verteidigte solide, doch auch ihnen gelang es nicht, nennenswerte Chancen herauszuspielen. Kurz vor der Halbzeit gab es noch eine gute Möglichkeit für Vorau, doch diese wurde von der Verteidigung der Gastgeber erfolgreich abgewehrt (45.). Mit einem ernüchternden 0:0 ging es in die Pause, und die Zuschauer hofften auf mehr Aktionen im zweiten Durchgang.

Die Entscheidung fällt in der zweiten Hälfte

Die zweite Halbzeit begann ähnlich ruhig, doch die Gastgeber nahmen zunehmend das Heft in die Hand. In der 52. Minute sorgte ein starker Angriff von Vorau für Aufsehen, der jedoch über das Tor geköpft wurde. Danach gelang es Pinggau-Friedberg, mehr Druck auszuüben, was schließlich zu einer Ecke in der 64. Minute führte, die für Gefahr sorgte.

Das erste Tor der Begegnung durcg Zugschwert

Die 70. Minute markierte dann den Wendepunkt des Spiels. Alexander Zugschwert nutzte einen Fehler der Vorauer Abwehr und brachte den FC Pinggau-Friedberg mit einem präzisen Schuss aus 20 Metern in Führung. Dieser Treffer schien die Gäste zu demoralisieren, während die Gastgeber weiter angriffen.

Eine weitere Ecke in der 80. Minute sorgte für eine gute Chance für Pinggau-Friedberg, die jedoch ungenutzt blieb. Die Vorauer verteidigten weiterhin tapfer, konnten aber kaum eigene Angriffe initiieren, um den Ausgleich zu erzielen. Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von hektischen Aktionen beider Teams, wobei Pinggau-Friedberg die Kontrolle behielt.

Schließlich gelang es Daniel Kaltenbacher in der 90. Minute, den Sack zuzumachen. Ein gut platzierter Schuss von ihm erhöhte den Spielstand auf 2:0, was gleichzeitig das Endergebnis darstellte. Der Sieg für den FC Pinggau-Friedberg war besiegelt, und die Zuschauer feierten ihre Mannschaft.

Das Spiel endete nach sechs Minuten Nachspielzeit, und der FC Pinggau-Friedberg konnte sich über einen gelungenen Saisonauftakt freuen. TuS Vorau muss hingegen die Niederlage schnell abschütteln und sich auf die kommenden Spiele konzentrieren.

Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: Pinggau-F. : Vorau - 2:0 (0:0)

95 Daniel Kaltenbacher 2:0

70 Alexander Zugschwert 1:0

