St. Johann/Haide siegt knapp gegen Dechantskirchen - Rückkehr in die Unterliga nach sechs Jahren

Der SV Teubl St. Johann/Haide feierte in der ersten Runde der Unterliga Ost einen knappen 2:1-Heimsieg gegen den USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen. In einem intensiven und umkämpften Spiel gelang es den Hausherren, einen frühen Rückstand zu drehen und somit einen perfekten Start in die neue Saison hinzulegen. Beide Mannschaften zeigten großen Einsatz und boten den über 200 Zuschauern ein spannendes Fußballspiel.

Nach sechs Jahren ist St.Johann wieder in der Unterliga - die Vorbereitung darauf war von Disziplin und guter Laune geprägt.

Erste Halbzeit: Dechantskirchen mit Führung - 1:0 für die Gäste

Bereits in der Anfangsphase machten die Gäste aus Dechantskirchen Druck und hatten in der 12. Minute ihre erste große Chance, die jedoch von St. Johanns Torwart Ferstl vereitelt wurde. Die Gastgeber kamen besser ins Spiel und verzeichneten durch Kneißl in der 18. Minute eine Großchance, die jedoch knapp am Tor vorbeiging.

St. Johann/Haide intensivierte die Bemühungen, konnte aber zunächst kein Tor erzielen. Beide Teams hatten nun eine Reihe von Gelegenheiten, so scheiterte Putz mit einem Kopfball.

Und wieder St. Johann: Hegyesi zieht aus knapp 16m ab, aber Kaltenbacher mit einer Glanzparade. Daniel Altmann, Ticker-Reporter

Die Gäste nutzten ihre Gelegenheiten besser und gingen kurz vor der Halbzeitpause in Führung. In der 44. Minute traf Patrick Hofer mit einem Schuss vom 16er zum 0:1 für Dechantskirchen. Dieser Treffer brachte die Gäste in eine komfortable Position, und so gingen sie mit einer knappen Führung in die Pause.

Zweite Halbzeit: St. Johann dreht das Spiel

Die zweite Halbzeit begann mit einer druckvollen Phase der Heimmannschaft. Bereits in der 54. Minute gelang der Ausgleich: Nach einem Freistoß von Baliko köpfte Kapitän Thomas Schützenhöfer den Ball ins lange Eck zum 1:1. St. Johann/Haide ließ nicht locker und drängte weiter auf den Führungstreffer. In der 56. Minute hatte Hegyesi eine Riesenchance, die jedoch vom Dechantskirchner Verteidiger und Torwart Kaltenbacher vereitelt wurde.

Der Druck der Gastgeber zahlte sich schließlich in der 67. Minute aus. Zsolt Hegyesi traf nach einer Flanke von Balla ins rechte Eck und brachte St. Johann/Haide mit 2:1 in Führung. Die Heimmannschaft war nun klar spielbestimmend und ließ weitere Chancen folgen, die jedoch ungenutzt blieben.

In der Schlussphase des Spiels wurde es noch einmal spannend. Die Gäste aus Dechantskirchen drängten auf den Ausgleich und hatten in der 74. Minute Pech, als Oswald nur die Latte traf. Die Schlussminuten waren geprägt von intensiven Angriffen der Gäste, die in der 84. Minute erneut die Latte trafen und eine Doppelchance hatten, die von St. Johanns Verteidiger Freitag auf der Linie geklärt wurde. Kurz darauf musste Tamas Baliko von St. Johann/Haide nach einer Gelb-Roten Karte das Feld verlassen, was die Spannung weiter erhöhte.

Spannende Schlussphase, jetzt werden Gäste munter und versuchen St. Johann einzuschnürren Daniel Altmann, Ticker-Reporter

In den letzten Minuten des Spiels verteidigte der Gastgeber mit großem Einsatz und konnte den knappen Vorsprung über die Zeit bringen. Der Schlusspfiff besiegelte schließlich den 2:1-Sieg der Hausherren, die damit einen gelungenen Start in die neue Saison feierten. Der Expertentipp von Marcel Gmeiner, der ein 2:1 für St. Johann vorhergesagt hatte, sollte sich letztlich als richtig erweisen.

St. Johann/Haide zeigte in diesem ersten Unterliga-Match nach sechs Jahren Abwesenheit eine kämpferische Leistung und konnte sich am Ende über drei wichtige Punkte freuen. Die Gäste aus Dechantskirchen mussten sich trotz eines starken Spiels geschlagen geben und werden in den kommenden Partien sicherlich alles daran setzen, wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren.

Stimme zum Spiel

Trainer Ewald Frey - St.Johann

"Nach sechs Jahren sind wir endlich zurück in der Unterliga – und haben das erste Spiel gleich mit einem Sieg gekrönt. Dieser Erfolg ist das Ergebnis von über zwölf Monaten harter, disziplinierter Arbeit, die wir als Mannschaft gemeinsam geleistet haben. Wir haben uns Schritt für Schritt auf dieses Ziel vorbereitet, und nun können wir stolz sagen: Wir haben die Qualität, die es braucht. Auch wenn wir in der ersten Halbzeit noch etwas nervös waren, konnten wir das in der zweiten Hälfte ablegen und unser Potenzial voll ausschöpfen.

Im Sommer haben wir hart trainiert, aber auch dafür gesorgt, dass der Spaß nicht zu kurz kommt. Aktivitäten wie Besuche im Freibad und andere Veranstaltungen haben unser Team noch enger zusammengeschweißt – schließlich darf sich nicht immer alles nur um Fußball drehen. An dieser Stelle möchten wir uns auch bei unseren Gönnern und Sponsoren bedanken, die uns auf diesem Weg unterstützt haben und ohne die dieser Erfolg nicht möglich gewesen wäre.

Wir sind stolz, dass St. Johann wieder da ist, und freuen uns auf die Herausforderungen in der Unterliga!"

Aufstellungen:

SV Teubl St.Johann/Haide: Elias Ferstl, Thomas Schützenhöfer (K), Kevin Gremsl, Zsolt Csaba Hegyesi, Jonas Kneissl, Michael Polzhofer, Tamas Baliko, Jaka Kuhar, Alexander Freitag, Paul Sommer, Adam Balla

Ersatzspieler: Christoph Goger, Marcel Mogg, Thomas Reisinger, Tobias Fuchs, Thomas Handler, Tobias Freitag

Trainer: Ewald Frey

Dechantskirchen: Marcel Kaltenbacher, Daniel Putz (K), Andreas Kogler, Michael Kogler, Michael Fabry, Raphael Franz Hammer, Laurenz Schabauer, Kevin Edenhöfer, Patrick Oswald, Patrick Hofer, Lukas Zinggl

Ersatzspieler: Marcel Gruber, Richard Putz, Julian Pfeffer, Sebastian Höller, Fabian Salmhofer

Trainer: Christian Weinig Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: St. Johann/H. : Dechantskirchen - 2:1 (0:1)

67 Zsolt Csaba Hegyesi 2:1

54 Thomas Schützenhöfer 1:1

44 Patrick Hofer 0:1

