Knapper Auswärtssieg: FC Oberes Feistritztal behält in Bad Blumau die Oberhand

In einer packenden Partie der Unterliga Ost sicherte sich der FC Oberes Feistritztal mit einem 2:1-Auswärtssieg gegen den USC Bad Blumau drei wichtige Punkte. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte, in der die Gäste mit 1:0 in Führung gingen, drehte das Spiel in der zweiten Halbzeit auf, bevor die Entscheidung zugunsten des FC fiel.

Krapfenbauer bringt Gäste in Front

Das Spiel begann mit einer eher ruhigen Anfangsphase, in der beide Teams sich zunächst abtasteten. Nach 10 Minuten ohne nennenswerte Chancen gab es in der 13. Minute die erste Großchance für die Hausherren, die jedoch ungenutzt blieb. Die Gäste kamen ab der 15. Minute besser ins Spiel und hatten ihre erste Riesenchance durch einen Freistoß von Tödling, den Doppelreiter jedoch nicht verwerten konnte, da der Schiedsrichter auf Abseits entschied.

In der 18. Minute hatten die Gäste erneut eine Möglichkeit, als ein Stanglpass von Tödling bei Manuel Mock landete, der den Ball jedoch nicht traf. Bad Blumau antwortete in der 29. Minute mit einem Freistoß von Patrick Schellnast, der knapp über das Tor ging. Drei Minuten später setzte sich Oliver Mock für den FC Oberes Feistritztal durch, doch sein Schuss verfehlte das Ziel.

Die Gäste belohnten sich schließlich in der 36. Minute: Patrick Riegler schickte Samuel Krapfenbauer in die Tiefe, der souverän zum 0:1 einschob. Bis zur Halbzeit blieb es bei dieser knappen Führung, obwohl beide Teams weitere Chancen hatten, das Ergebnis zu verändern. Der Halbzeitstand lautete 0:1 zugunsten des FC Oberes Feistritztal.

Entscheidung in Minute 78

Die zweite Halbzeit begann mit einer deutlichen Leistungssteigerung der Heimmannschaft. In der 49. Minute gelang Tobias Maier der Ausgleich zum 1:1, als er nach einem Pass in die Tiefe allein vor dem Torwart stand und sicher einschob. Der USC Bad Blumau nutzte den Schwung und setzte die Gäste weiter unter Druck.

Oberes Feistritztal fand jedoch wieder ins Spiel zurück. In der 69. Minute gab es eine große Chance für die Gäste, als eine schöne Kombination von Windhaber und Johannes Töglhofer nur knapp nicht zum Tor führte. Die Entscheidung fiel schließlich in der 78. Minute, als ein hoher Ball in die Tiefe die Abwehr der Blumauer überraschte und Johannes Töglhofer zur erneuten Führung traf.

Die Schlussphase war geprägt von intensiven Angriffen der Heimmannschaft. In der 89. Minute jubelten die Gäste bereits über ein vermeintliches 3:1 durch Bastian Kandlbauer, doch der Schiedsrichter entschied auf Abseits. Bad Blumau hatte in der 90. Minute gleich zwei große Chancen auf den Ausgleich: Zunächst ging ein Abschluss nach einer Flanke über das Tor, kurz darauf verfehlte Jan Reisinger das Tor aus kurzer Distanz.

Nach fünf Minuten Nachspielzeit endete das Spiel mit einem 2:1-Sieg für den FC Oberes Feistritztal, der damit drei wichtige Punkte mit nach Hause nahm. Ein hart umkämpftes Spiel, das den Fans beider Teams spannende 95 Minuten bot.

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mathias Almer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.