Spannender Sieg für Tus Vorau gegen USV Dechantskirchen

Details Samstag, 24. August 2024 23:22

In einem umkämpften Spiel der Unterliga Ost setzte sich der Tus Vorau knapp mit 2:1 gegen USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen durch. Vor heimischem Publikum gelang es Vorau, eine frühe Führung auszubauen, bevor Dechantskirchen in der zweiten Halbzeit zurückschlug. Besonders in den letzten Minuten hielt die Spannung auf dem Platz die über 300 Zuschauer in Atem, als Dechantskirchen alles daransetzte, den Ausgleich zu erzielen.

Starke erste Halbzeit von Tus Vorau - zur Pause führt die Haas-Truppe mit 2:0

Das Spiel begann energisch, und bereits in der 17. Minute gelang Tus Vorau der erste Treffer. Rainer Romirer nutzte eine Ecke perfekt aus und köpfte den Ball unhaltbar ins Netz. Dechantskirchens Torwart Kaltenbacher hatte keine Chance bei diesem präzisen Kopfball.

Nur wenige Minuten später, in der 25. Minute, legte Peter Gyepes nach. Nach einer unübersichtlichen Situation vor dem Tor der Gäste blieb Gyepes ruhig und platzierte den Ball sicher ins Netz. Diese Führung brachte Tus Vorau in eine komfortable Position und setzte Dechantskirchen unter Druck, die nun unbedingt eine Antwort finden mussten. Es sah nach einer halben Stunde nach sicheren Punkten für die Heimmannschaft aus.

Dechantskirchen hatte in der ersten Halbzeit Schwierigkeiten, gefährliche Chancen zu kreieren. Eine der wenigen Ausnahmen war Raphael Hammer, der kurz vor der Halbzeitpause eine vielversprechende Möglichkeit hatte. Sein Schuss ging jedoch knapp am Tor vorbei. Dennoch hinterließ Hammer einen starken Eindruck und zeigte, dass Dechantskirchen noch nicht aufgegeben hatte.

Spannung bis zur letzten Minute - die Punkte bleiben in Vorau

Nach der Halbzeitpause kam Dechantskirchen entschlossen zurück auf den Platz und belohnte sich in der 53. Minute. Daniel Putz fasste sich ein Herz und erzielte mit einem wunderschönen Schuss aus der Distanz den Anschlusstreffer. Dieser Treffer setzte neue Energie frei und machte das Spiel wieder offen.

Dechantskirchen erhöhte den Druck und Tus Vorau geriet immer mehr in die Defensive. In der 66. Minute rettete der Torwart von Dechantskirchen, Marcel, seine Mannschaft vor einem weiteren Rückstand, als er einen gefährlichen Schuss noch gerade so an die Latte lenkte. Nur vier Minuten später folgte eine weitere herausragende Parade von Marcel, die Dechantskirchen weiterhin im Spiel hielt.

In den letzten Minuten der regulären Spielzeit schien Dechantskirchen dem Ausgleich immer näher zu kommen. Doch trotz aller Bemühungen und einer fünfminütigen Nachspielzeit blieb Tus Vorau standhaft. Der Schlusspfiff ertönte in der 91. Minute und besiegelte den hart erkämpften Sieg für die Gastgeber.

Mit diesem Sieg sichert sich Tus Vorau wichtige Punkte in der Unterliga Ost, während USV Dechantskirchen trotz einer starken zweiten Halbzeit ohne Punkte nach Hause fahren muss. Die Begegnung bot den Zuschauern alles, was das Fußballherz begehrt: Tore, Spannung und großartige Einzelaktionen.

Aufstellungen:

TuS SPITZER ENGINEERING VORAU: Michael Pfeffer - Mathias Kolb, Markus Kolb, Mark Megyesi - Michael Scherbichler, Johannes Stachl, Mate Kozma-Bognar, Rainer Romirer (K), Tobias Kolb - Peter Gyepes, Markus Zarnhofer

Ersatzspieler: Daniel Koller, Thomas Ebner, Jannik Haas, Alexander Feiner, Felix Teichert

Trainer: Stefan Haas

- Dechantskirchen: Marcel Kaltenbacher, Daniel Putz (K), Andreas Kogler, Michael Kogler, Michael Fabry, Raphael Franz Hammer, Laurenz Schabauer, Kevin Edenhöfer, Sebastian Höller, Patrick Oswald, Patrick Hofer

Ersatzspieler: Bastian-Christoph Prenner, Matthias Kaltenbacher, Marco Glatz, Julian Pfeffer, Lukas Zinggl, Franz Zinggl

Trainer: Christian Weinig Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: Vorau : Dechantskirchen - 2:1 (2:0)

53 Daniel Putz 2:1

25 Peter Gyepes 2:0

17 Rainer Romirer 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.