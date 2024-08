Pircha holt drei Punkte in Großsteinbach und startet mit sechs Zählern in die Saison

Details Samstag, 24. August 2024 23:36

In der zweiten Runde der Unterliga Ost trafen Union Gross Steinbach und USV BT-Group Pircha aufeinander. Die Gäste aus Pircha sicherten sich mit einem 2:1-Auswärtssieg die drei Punkte. Trotz eines Treffers von Gross Steinbachs Georg Voit reichte es nicht mehr für die Heimmannschaft, um das Spiel zu drehen. Die Partie war geprägt von intensiven Zweikämpfen und so sah man eine umkämpfte Unterliga-Begegnung.

Blitzstart von Pircha- wieder trifft Muratha zum 1:0

Das Spiel begann rasant, und bereits nach zehn Minuten konnte USV Pircha den ersten Treffer verzeichnen. Pascal Murata zeigte seine Klasse und ließ dem Torwart Attila Soos von Gross Steinbach keine Chance, als er den Ball eiskalt ins Netz schob. Schon beim ersten Spiel hatte der Neuzugang das 1:0 für Pircha erzielt.

In der Folgezeit drückten die Gäste weiter und kamen zu einigen guten Chancen. In der 21. Minute hatte Abdelaziz Darouich Pech, als sein Schuss nur die Latte traf. Die Überlegenheit von USV Pircha war in dieser Phase des Spiels deutlich spürbar.

In der 27. Minute gelang USV Pircha dann der zweite Treffer. Thomas Kollmann nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr von Gross Steinbach aus und erhöhte auf 2:0. Nur eine Minute später hatte Kollmann erneut eine Topchance, die er jedoch nicht verwerten konnte. Die Heimmannschaft zeigte in der ersten Halbzeit wenig Gegenwehr und kam kaum zu nennenswerten Chancen. Ein Abseitstor in der 13. Minute war das einzige offensive Lebenszeichen von Gross Steinbach in der ersten Hälfte.

Mit einem klaren 2:0-Vorsprung für USV Pircha ging es in die Halbzeitpause. Die Gäste hätten sogar noch höher führen können, doch der Heimkepper zeigte einige gute Paraden und hielt sein Team im Spiel.

Gross Steinbachs späte Aufholjagd - die Punkte gehen nach Pircha

In der zweiten Halbzeit zeigte sich ein etwas anderes Bild. Die Heimmannschaft kam mit mehr Elan aus der Kabine und versuchte, das Spiel zu drehen. Trotzdem blieb USV Pircha gefährlich. In der 51. Minute zeigte Teo Razpotnik seine technische Klasse und setzte einen strammen Schuss aufs Tor, der jedoch nicht zum Erfolg führte. Auch Manuel Kamper, der in der 65. Minute alle Gegenspieler im Mittelfeld austanzte, konnte seine Aktion nicht in einen Treffer ummünzen.

In der 67. Minute keimte dann Hoffnung bei den Fans von Gross Steinbach auf. Georg Voit erzielte mit einem sehenswerten Freistoß den Anschlusstreffer zum 1:2. Der Ball schlug unhaltbar im Winkel ein und ließ dem Torwart von USV Pircha keine Chance. Jetzt war das Spiel wieder offen, und Gross Steinbach drängte auf den Ausgleich.

Die Schlussphase war geprägt von hektischen Aktionen - es war nun echt was los bei diesem Mazch. In der 78. Minute setzte Angelo Skof eine gute Flanke in den Strafraum, doch Albunit Berbatovciköpfte knapp vorbei. Kurz vor Schluss forderte der Gast einen Elfmeter, den sie aber nicht bekamen.

Nach insgesamt 93 Minuten endete das Spiel mit einem 2:1-Sieg für USV BT-Group Pircha. Trotz einer starken zweiten Halbzeit und einem sehenswerten Freistoßtor von Georg Voit konnte Gross Steinbach das Spiel nicht mehr drehen. Die Gäste aus Pircha zeigten vor allem in der ersten Halbzeit eine überzeugende Leistung und holten sich somit die drei Punkte auswärts ab.

Aufstellungen:

Gross Steinbach: Attila Soos, Richard Ertl, Andras Molnar, Leo Kovacic, Kajetan Florkowski, Luca Markus Rechling, Michael Voit, Georg Maier, Claudio Azola, Georg Voit (K), Florian-Johannes Welser

Ersatzspieler: Moritz Käfer, Sebastian Ramminger, Michael Klinger, Luca Goldschmidt

Trainer: Markus Rechling

- USV BT-GROUP Pircha: David Sitar - Christian Almer, Florian Zöhrer, David Hofer (K) - Sascha Petz, Manuel Kamper, Teo Razpotnik, Florian Maurer - Pascal Muratha, Abdelaziz Darouich, Thomas Kollmann

Ersatzspieler: Andreas Ottacher, Albunit Berbatovci, Matic Pusnik, Angelo Skof, Paul Sattler, Alexander Stößl

Trainer: Mario Paar Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: Gr. Steinbach : Pircha - 1:2 (0:2)

67 Georg Voit 1:2

27 Thomas Kollmann 0:2

10 Pascal Muratha 0:1

