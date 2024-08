SC Burgau holt die ersten Punkte im zweiten Spiel - 4:2 gegen St.Johann

Details Sonntag, 25. August 2024 00:45

Der SC Profi Max Burgau setzte sich in einem torreichenSpiel der Unterliga Ost gegen den Aufsteiger SV Teubl St. Johann/Haide mit 4:2 durch. Bereits zur Halbzeit führte die Heimmannschaft mit 3:1 und konnte in der Nachspielzeit das Ergebnis endgültig sichern. Die Partie bot den Zuschauern zahlreiche Höhepunkte und plötzlich wieder Spannung in der Endphase.

Frühe Führung für SC Profi Max Burgau - nach einer halben Stunde führte die Krammer-Truppe mit 2:0

Von Beginn an zeigte der SC Profi Max Burgau seinen Siegeswillen. In der 10. Minute war es Cosmin-Adrian Luput, der nach einem Eckball zum 1:0 einköpfte. Kurz darauf, in der 32. Minute, legte Mario Krammer nach. Krammer verwandelte einen präzisen Schuss von außerhalb des Strafraums und baute die Führung auf 2:0 aus.

Der SV Teubl St. Johann/Haide hatte jedoch auch seine Momente. In der 42. Minute nutzte Zsolt Csaba Hegyesi eine kuriose Szene, in der sich der Torwart und ein Innenverteidiger von SC Profi Max Burgau uneinig waren. Hegyesi stürmte heran und spitzelte den Ball geschickt am Torwart vorbei zum 2:1.

Doch die Gastgeber ließen sich davon nicht beirren und stellten noch vor der Halbzeit den alten Abstand wieder her. In der 45. Minute erzielte Lukas Kummer nach einem Eckball das 3:1. Er köpfte den Ball nach einer präzisen Hereingabe auf die zweite Stange unhaltbar ins Tor. Mit diesem Zwischenstand ging es bei sommerlichen Temperaturen in die Kabinen.

Spannung in der zweiten Halbzeit - am Ende wurde es tatsächlich noch knapp

Das Spiel war weiterhin umkämpft - in der 78. Minute brachte ein perfekter Pass von Adam Balla auf die Seite erneut Zsolt Csaba Hegyesi in eine hervorragende Position. Hegyesi war zu schnell für die Abwehr und netzte souverän zum 3:2 ein. Das Spiel war wieder offen, und die Spannung stieg.

Nur eine Minute später hatte SC Profi Max Burgau die Chance, die Führung auszubauen. Ein Schuss der Heimmannschaft traf jedoch nur die Latte. Die Partie blieb eng und umkämpft, und beide Teams suchten weiterhin nach Möglichkeiten, das Spiel für sich zu entscheiden.

In der Schlussphase setzte der SC Profi Max Burgau nochmals alles daran, den Sieg endgültig zu sichern. Nach einem Freistoß in der 90. Minute stand Pascal Weinzettl richtig und schob den Ball ins leere Tor zum 4:2-Endstand. Die Nachspielzeit von acht Minuten brachte keine weiteren Tore mehr, und so endete das Spiel mit einem verdienten Sieg für die Heimmannschaft.

Der SC Profi Max Burgau zeigte insgesamt eine starke Leistung und konnte sich dank einer effizienten Chancenverwertung und einer soliden Abwehrarbeit durchsetzen. St. Johann/Haide kämpfte tapfer und konnte durch Zsolt Csaba Hegyesi zwei Tore erzielen, doch am Ende reichte es nicht, um die Niederlage abzuwenden.

Aufstellungen: SC ProfiMax Burgau: Tarik Sivic - Cosmin-Adrian Luput, Franjo Pintaric, Tobias Kirisits - Martin Schalk, Janik Laschet, Bruno Piskac, Mateo Supljika - Mario Krammer, Lukas Kummer (K), Daniel Fekete

Ersatzspieler: Pascal Weinzettl, Maximilian Paugger, Dominik Krammer, Ben Taucher

Trainer: Mario Krammer

- SV Teubl St.Johann/Haide: Elias Ferstl, Markus Reiterer, Zsolt Csaba Hegyesi, Jonas Kneissl (K), Michael Polzhofer, Jaka Kuhar, Alexander Freitag, Thomas Reisinger, Paul Sommer, Adam Balla, Tobias Freitag

Ersatzspieler: Christoph Goger, Dominik Kernbichler, Marcel Mogg, Maximilian Resch, Tobias Fuchs, Thomas Handler

Trainer: Ewald Frey Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: SC Burgau : St. Johann/H. - 4:2 (3:1)

92 Pascal Weinzettl 4:2

78 Zsolt Csaba Hegyesi 3:2

45 Lukas Kummer 3:1

42 Zsolt Csaba Hegyesi 2:1

32 Mario Krammer 2:0

10 Cosmin-Adrian Luput 1:0

