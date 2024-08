Spitzenspiel endet Unentschieden - Greinbach-Rohrbach 1:1

Details Sonntag, 25. August 2024 09:04

Im Spitzenspiel der Unterliga Ost trafen Tus Greinbach und SV Rohrbach aufeinander. Beide Mannschaften zeigten von Beginn an, dass sie entschlossen waren, die drei Punkte für sich zu beanspruchen. Trotz intensiver Bemühungen auf beiden Seiten endete das Spiel letztlich mit einem 1:1-Unentschieden, bei dem sowohl Julian Konrad für die Gastgeber als auch Kevin Zsifkovits für die Gäste die Treffer erzielten.

Elfmeter gehalten, Führung durch Tus Greinbach, Ausgleich vor der Pause

Die Partie begann mit viel Tempo und Engagement. Bereits in der 18. Minute hatten die Gastgeber aus Greinbach eine große Chance, als Gerald Gleichweit einen Elfmeter in die linke Ecke zielte, jedoch scheiterte er am stark reagierenden Torwart der Gäste, Raphael Siedl, der den Ball zur Ecke parierte. Doch die Hausherren ließen sich davon nicht entmutigen und setzten ihre Angriffsbemühungen fort.

In der 25. Minute wurden die Anstrengungen der Heimmannschaft belohnt. Julian Konrad gelang es, einen gut platzierten Schuss im Netz unterzubringen und somit Tus Greinbach mit 1:0 in Führung zu bringen. Dieser Treffer sorgte für großen Jubel unter den über 300 Fans und gab der Mannschaft zusätzlichen Auftrieb.

SV Rohrbach zeigte sich jedoch unbeeindruckt und antwortete nur wenige Minuten später mit erhöhtem Druck und einer klaren Zielstrebigkeit. In der 31. Minute war es dann Kevin Zsifkovits, der für den Ausgleich sorgte. Sein präziser Schuss ließ dem Torhüter von Tus Greinbach keine Chance und brachte den Spielstand auf 1:1. Mit diesem Ergebnis ging es schließlich in die Halbzeitpause.

Spannung und Dramatik in der zweiten Halbzeit - am Ende bleibt es bei der Punkteteilung

Nach dem Wiederanpfiff setzten beide Mannschaften ihre intensive Spielweise fort. Sowohl Tus Greinbach als auch SV Rohrbach hatten ihre Chancen, konnten jedoch zunächst keine weiteren Treffer erzielen. Die Zuschauer sahen ein kämpferisches und spannendes Spiel, in dem sich beide Teams nichts schenkten.

Ein Wendepunkt im Spiel ereignete sich in der 71. Minute, als Julian Konrad von Tus Greinbach die Gelb-Rote Karte sah und somit vom Platz gestellt wurde. Diese Unterzahl brachte die Gastgeber in eine schwierige Situation, da sie die verbleibenden Minuten mit einem Mann weniger bestreiten mussten. SV Rohrbach versuchte, die numerische Überlegenheit auszunutzen und drängte auf den Führungstreffer.

Die Defensivleistung von Tus Greinbach war jedoch bemerkenswert. Trotz der Unterzahl schafften sie es, die Angriffe der Gäste abzuwehren und keine weiteren Gegentreffer zuzulassen. Die Schlussphase des Spiels war geprägt von hohen Emotionen und einem ständigen Hin und Her, doch letztlich konnte kein Team den entscheidenden Treffer erzielen.

So endete das Spiel nach 90 Minuten mit einem 1:1-Unentschieden, das wohl den gezeigten Leistungen beider Mannschaften gerecht wurde. Beide Teams zeigten, dass sie zur absoluten Elite in der Unterliga Ost gehören - der Kampf um den Titel wird an diesen beiden Mannschaften nicht vorbei gehen.

Auftstellungen:

Greinbach: Christian Pötz - Maximilian Zisser, Leander Lengheim, Luka Jakopovic, Gerald Gleichweit (K) - Julian Konrad, Lukas Mogg, Florian Fuchs, Manuel Lechner, Oliver Grandits - Vid Kovacec

Ersatzspieler: Lorenz Ferstl, Elvis Mehmeti, Lukas Pfleger, Lukas Roland, Andreas Gruber, Kilian Hirtreiter

Trainer: Martin Korherr

- SV-SCHERMANN Erdbau- Wirtschaft Rohrbach: Raphael Siedl (K), Martin Rodler, Gasper Trdan, Christopher Feiner-Hammer, Peter Schermann, Fabian Peinthor, Kevin Zsifkovits, Nico Resch, Jannik Andiel, Enes Rujović, Marco Wieser

Ersatzspieler: Gabor Sipos, Felix Glatz, Philipp Josef Lechner, Jan Rosenzopf, Mario Schieder, Kevin Jürgen Bonstingl

Trainer: Peter Pfeifer Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: Greinbach : Rohrbach - 1:1 (1:1)

31 Kevin Zsifkovits 1:1

25 Julian Konrad 1:0

