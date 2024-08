USV Grafendorf ist nach dem Sieg bei Pöllauberg Tabellenführer

Details Sonntag, 25. August 2024 18:02

Im umkämpften Aufeinandertreffen der Unterliga Ost zwischen USV Pöllauberg und USV Grafendorf konnte sich letztendlich das Auswärtsteam durchsetzen. Trotz einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der keine Tore fielen, war es Fabian Konrad von USV Grafendorf, der in der 71. Minute das entscheidende Tor erzielte und seinem Team den 0:1-Sieg bescherte. Eine späte rote Karte für Pöllaubergs Philipp Almbauer in der 90. Minute besiegelte das Schicksal des Heimteams dann edgültig.

Torlose erste Halbzeit - von der Taktik geprägt

Das Spiel zwischen USV Pöllauberg und USV Grafendorf begann mit einem intensiven Mittelfeldkampf, bei dem sich beide Teams nicht viele Torchancen erarbeiten konnten. Die Defensivreihen standen stabil und ließen kaum Raum für gefährliche Aktionen zu. Die Heim-Mannschaft, USV Pöllauberg, versuchte, das Tempo zu diktieren, doch USV Grafendorf hielt gut dagegen. Beide Mannschaften zeigten taktische Disziplin, was dazu führte, dass die ersten 45 Minuten ohne nennenswerte Highlights blieben.

Der Halbzeitstand von 0:0 spiegelte die ausgeglichene Natur des Spiels wider. Die Fans beider Teams warteten gespannt darauf, ob sich in der zweiten Halbzeit eine der Mannschaften durchsetzen könnte.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause nahmen beide Teams einige taktische Anpassungen vor, was zu einem offeneren Spiel führte. USV Grafendorf begann, etwas mutiger nach vorne zu spielen, und versuchte, die Abwehr von USV Pöllauberg zu durchbrechen. Die Gäste fanden schließlich in der 71. Minute ihren Durchbruch: Fabian Konrad nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Gastgeber und traf zum 0:1. Der Jubel bei USV Grafendorf war groß, denn dieses Tor brachte sie in eine vielversprechende Position.

USV Pöllauberg reagierte auf das Gegentor mit einer verstärkten Offensivbemühung. Sie setzten alles daran, den Ausgleich zu erzielen, doch die Defensive von USV Grafendorf blieb standhaft. Je näher das Spielende rückte, desto hektischer wurden die Angriffe der Heimmannschaft.

In der 90. Minute ereignete sich dann ein weiterer Schlüsselmoment des Spiels: Philipp Almbauer von USV Pöllauberg sah die rote Karte und musste den Platz verlassen. Diese späte Schwächung machte es für die Gastgeber noch schwieriger, den Rückstand aufzuholen. Trotz einer Nachspielzeit von sechs Minuten und verzweifelter Versuche, das Blatt noch zu wenden, blieb es beim 0:1 für USV Grafendorf.

Als der Schlusspfiff ertönte, war die Freude bei den Gästen groß, während USV Pöllauberg enttäuscht das Feld verließ. Dieses knappe und hart umkämpfte Spiel zeigte einmal mehr, wie eng es in der Unterliga Ost zugehen kann.

Mit diesem Sieg sichert sich USV Grafendorf drei wertvolle Punkte und stärkt seine Position in der Liga - man führt die Tabelle punktgleich mit Pircha und Oberes Feistritztal an.

Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: Pöllauberg : Grafendorf - 0:1 (0:0)

71 Fabian Konrad 0:1

