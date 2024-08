Bloders Doppelpack führt St. Ruprecht zum Sieg gegen Pinggau-Friedberg

Details Montag, 26. August 2024 14:23

Ein spannendes Duell in der Unterliga Ost endete mit einem verdienten 2:0-Heimsieg für SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab gegen den FC Pinggau-Friedberg. Sebastian Bloder war der Mann des Abends, als er mit zwei Treffern seine Mannschaft zum Sieg führte. Die Gäste aus Pinggau-Friedberg hatten dem entschlossenen Spiel der Hausherren wenig entgegenzusetzen und mussten sich schließlich geschlagen geben.

Blitzstart für die Gastgeber - St.Ruprecht wollte den ersten Dreier der Saison

Die Partie begann mit einem schnellen und intensiven Start von SC St. Ruprecht/R. Schon früh zeigten die Gastgeber ihren offensiven Drang und setzten die Gäste aus Pinggau-Friedberg unter Druck. In der 10. Minute wurde diese offensive Einstellung belohnt. Ein präziser Pass von Voit fand Sebastian Bloder, der sich eiskalt zeigte und den Ball souverän im Netz versenkte. Damit ging SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab früh mit 1:0 in Führung.

Der frühe Treffer gab den Gastgebern zusätzlichen Auftrieb und sie kontrollierten weiterhin das Spielgeschehen. Pinggau-Friedberg bemühte sich zwar um den Ausgleich, fand jedoch keine Mittel, um die gut organisierte Defensive von St. Ruprecht/R. zu durchbrechen. Die Hausherren blieben stets gefährlich bei Kontern und Standardsituationen. Pinggau-Friedberg war jedoch stets zu jeder Zeit selbst gefährlich und es entwickelte sich ein flottes Spiel bei sommerlichen Temperaturen.

Bloder schnürt den Doppelpack - frühe Form des Torschützen in der Liga

Kurz vor der Halbzeitpause dann der nächste Nackenschlag für die Gäste: Erneut war es Sebastian Bloder, der sich in Szene setzen konnte. Nach einem schnellen Angriff und einem präzisen Zuspiel bewies Bloder erneut seine Klasse vor dem Tor. In der 45. Minute erhöhte er auf 2:0 und sorgte damit für eine beruhigende Pausenführung für SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab.

Die zweite Halbzeit begann mit einem ähnlich dominanten Auftritt der Gastgeber. St. Ruprecht/R. ließ den Ball geschickt in den eigenen Reihen zirkulieren und hielt Pinggau-Friedberg vom eigenen Tor fern. Die Gäste versuchten zwar, durch einige offensive Wechsel und taktische Anpassungen wieder ins Spiel zu finden, doch die Defensive der Gastgeber blieb stabil und ließ kaum Chancen zu.

In der Schlussphase des Spiels verwaltete St. Ruprecht geschickt die Führung. Pinggau-Friedberg gelang es nicht mehr, den Druck auf die Defensive der Gastgeber zu erhöhen, und so blieb es beim verdienten 2:0. Als der Schiedsrichter die Partie nach 90 Minuten beendete, jubelten die Spieler von SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab über einen wichtigen Heimsieg.

Insgesamt war es eine souveräne Leistung von SC St. Ruprecht/R., die sich durch eine solide Defensive und effiziente Chancenverwertung auszeichneten. Sebastian Bloder avancierte mit seinen beiden Treffern zum Mann des Spiels und war der entscheidende Faktor für den Erfolg seiner Mannschaft.

Fazit zu einem guten Spiel am Wochenende

Mit diesem Sieg sichert sich SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab wertvolle Punkte und setzt sich in der Tabelle der Unterliga Ost auf den 5.Platz. Die Gäste aus Pinggau-Friedberg müssen hingegen die Niederlage verdauen und sich auf die kommenden Aufgaben konzentrieren - Bange muss dem Team nicht sein, denn sie waren am Samtag ein guter Gegner in einem unterhaltsamen und ausgezeichneten Ostliga-Spiel.

Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: St. Ruprecht : Pinggau-F. - 2:0 (2:0)

45 Sebastian Bloder 2:0

10 Sebastian Bloder 1:0

