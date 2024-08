St. Johann/Haide mit Heimsieg gegen Groß Steinbach - Rot für Keeper Soos

Details Freitag, 30. August 2024 21:10

Der SV Teubl St. Johann/Haide triumphierte in einem torreichen Match gegen Union Gross Steinbach mit 4:1. Trotz eines Unentschieden nach den ersten 45 Minuten, konnte die Heimmannschaft sich letztlich durchsetzen und ihren Gegner klar besiegen. Vor allem die zweite Halbzeit zeigte die Dominanz von St. Johann/Haide, das durch gezielte Angriffe und eine starke Mannschaftsleistung überzeugte.

Zwei Tore, ein Platzverweis und ein 1:1 im ersten Durchgang

Die erste halben Stunde war in diesem Spiel das Vorspiel - denn in der letzten Viertelstunde ging es richtig los zwischen dem Aufsteiger und dem Gast, der noch ohne Punkte ist.

In der 34. Minute erlitt Gross Steinbach einen schweren Rückschlag: Torhüter Attila Soos wurde wegen Torraubs mit einer roten Karte vom Platz gestellt. Diese Entscheidung brachte die Gäste in eine schwierige Position, war man nun doch für eine Stunde in der Unterzahl.

Ein präziser Freistoß brachte die Heimmannschaft durch Polzhofer in Führung und setzte den Grundstein für das weitere Spielgeschehen (36.)

Trotz des Rückschlags gelang es Union Gross Steinbach, sich nicht entmutigen zu lassen. In der 39. Minute erzielte Leo Kovacic den Ausgleich per Elfmeter zum 1:1. Es war ein überraschender Treffer, der das Spiel wieder offen erscheinen ließ.

Die erste Halbzeit endete mit einem 1:1-Unentschieden, was auf eine spannende zweite Halbzeit hoffen ließ.

Starke zweite Halbzeit von St. Johann/Haide - am Ende steht ein 4:1

Die zweite Halbzeit begann mit einem weiteren schnellen Tor für die Heimmannschaft. In der 49. Minute brachte Thomas Schützenhöfer St. Johann/Haide mit 2:1 in Führung. Diesmal konnten die Gäste nicht mehr zurückschlagen. Das Heimteam dominierte das Spielgeschehen zunehmend und setzte Gross Steinbach unter Druck.

In der 80. Minute erhielt St. Johann/Haide einen Elfmeter, der jedoch vom Torhüter der Gäste gehalten wurde. Trotzdem ließen die Hausherren nicht locker und drängten weiter auf das nächste Tor. Dies zahlte sich schließlich in der 83. Minute aus, als Zsolt Csaba Hegyesi das 3:1 erzielte. Dieser Treffer war ein deutlicher Hinweis darauf, dass St. Johann/Haide das Spiel endgültig unter Kontrolle hatte.

Der Schlusspunkt der Partie wurde in der Nachspielzeit gesetzt. In der 90. Minute erhöhte Marcel Mogg nach einer hervorragenden Vorlage von Jaka Kuhar auf 4:1. Dies war das letzte Tor des Spiels und besiegelte den klaren Sieg des Aufsteigers

Fazit und Aussicht

Mit diesem überzeugenden 4:1-Erfolg zeigte der SV Teubl St. Johann/Haide seine Stärke und setzte ein deutliches Zeichen in der Unterliga Ost. Union Gross Steinbach hingegen musste nach einem tapferen Kampf eine bittere Niederlage hinnehmen. Die zweite Halbzeit des Spiels war besonders bemerkenswert, da die Heimmannschaft ihre Überlegenheit klar demonstrierte und die Gäste keine Chance mehr hatten, zurückzukommen - man spielte aber auch mit einem Mann weniger.

Das Spiel endete nach 96 Minuten mit einem klaren 4:1-Sieg für St. Johann/Haide. Die knapp 250 Zuschauer erlebten eine torreiche Partie, die vor allem durch die zahlreichen Tore und die spielerische Überlegenheit der Heimmannschaft geprägt war.

Nächste Woche empfängt Gross Steinbach die Mannschaft aus Dechantskirchen. Der Gastgeber reist zum schweren Spiel nach Greinbach.

Statement von Ewald Frey, Trainer von St. Johann:

„Der 4:1-Sieg mag auf den ersten Blick deutlich erscheinen, aber das Ergebnis täuscht ein wenig über den tatsächlichen Spielverlauf hinweg. Spielerisch war das heute sicherlich keine überragende Partie. Wir haben uns zu Beginn schwer getan, unser Spiel aufzuziehen. Was jedoch nicht zu übersehen war, ist der enorme kämpferische Einsatz, den beide Mannschaften auf den Platz gebracht haben.

Ich muss meiner Mannschaft ein großes Lob aussprechen. Die Jungs haben heute unglaublich viel Willen und Einsatzbereitschaft gezeigt. Es war nicht einfach, aber sie haben sich immer wieder reingehängt und am Ende den verdienten Lohn dafür eingefahren. Ein besonderes Kompliment geht auch an Groß Steinbach. Sie haben eine Stunde lang mit einem Mann weniger gespielt und uns trotzdem enorm gefordert. Das zeigt, dass dies eine gute Truppe eine ist, und ich ziehe den Hut vor ihrer Leistung.

Dass wir am Ende mit 4:1 gewonnen haben, ist natürlich erfreulich. Mit sechs Punkten aus den ersten Spielen stehen wir gut da, aber das bedeutet auch, dass wir jetzt nicht nachlassen dürfen. Wir werden weiterhin hart arbeiten und uns Schritt für Schritt verbessern."

Aufstellungen: SV Teubl St.Johann/Haide: Elias Ferstl, Kevin Gremsl (K), Zsolt Csaba Hegyesi, Jonas Kneissl, Michael Polzhofer, Tamas Baliko, Alexander Freitag, Thomas Reisinger, Paul Sommer, Adam Balla, Jaka Kuhar

Ersatzspieler: Christoph Goger, Thomas Schützenhöfer, Thomas Handler, Marcel Mogg, Maximilian Resch, Tobias Freitag

Trainer: Ewald Frey

- Gross Steinbach: Attila Soos, Moritz Käfer, Richard Ertl, Andras Molnar, Leo Kovacic, Kajetan Florkowski, Michael Voit, Georg Maier, Georg Voit (K), Luca Goldschmidt, Florian-Johannes Welser

Ersatzspieler: Felix Mayer, Luca Markus Rechling, Sebastian Ramminger, Claudio Azola, Emir Reisenhofer

Trainer: Markus Rechling Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: St. Johann/H. : Gr. Steinbach - 4:1 (1:1)

95 Marcel Mogg 4:1

83 Zsolt Csaba Hegyesi 3:1

49 Thomas Schützenhöfer 2:1

39 Leo Kovacic 1:1

36 Michael Polzhofer 1:0

Details

