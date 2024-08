FC Oberes Feistritztal effektiv gegen USV Pöllauberg - neun Punkte aus drei Spielen

Details Freitag, 30. August 2024 23:07

In einem umkämpften Duell in der Unterliga Ost konnte sich der FC Oberes Feistritztal mit einem knappen 1:0-Sieg gegen USV Pöllauberg durchsetzen. Trotz dominanter Spielanteile der Gäste aus Pöllauberg vor der Pause, gelang es den Hausherren, ihre Chancen effizient zu nutzen und somit den dritten Sieg in Folge einzufahren. Matchwinner des Abends war Samuel Krapfenbauer, der mit seinem Treffer in der 36. Minute den Unterschied machte.

Drei Spiele, drei Siege - da kann man schon mal feiern!

Dominanz der Gäste zu Beginn - Pöllauberg mit ausgezeichneter erster Halbzeit

Schon in der Anfangsphase des Spiels versuchte der USV Pöllauberg dominant zu sein und hatte in der ersten Viertelstunde zwei Halbchancen, konnte diese jedoch nicht verwerten. Trotz der höheren Spielanteile und dem besseren Start, blieben die Pöllauberger ohne zählbaren Erfolg. Dies änderte sich auch in den folgenden Minuten nicht, da es ihnen an klaren Torchancen mangelte. Das Team aus Pöllauberg konnte seine Spielstärke nicht in zwingende Aktionen umwandeln und ließ die Gastgeber somit im Spiel.

Der FC Oberes Feistritztal hingegen fand nur langsam ins Spiel und kam in der 32. Minute zu seiner ersten guten Chance. Patrick Riegler legte den Ball geschickt auf Samuel Krapfenbauer ab, dessen Abschluss aus 16 Metern jedoch von Torwart Kitting über das Tor gelenkt wurde. Die Gastgeber kamen nun besser in die Partie und suchten zunehmend den Weg nach vorne.

Krapfenbauer trifft und die Gastgeber führen zur Pause mit 1:0

In der 36. Minute war es dann soweit: Michael Windhaber spielte einen präzisen Pass auf Samuel Krapfenbauer, der sich diese Gelegenheit nicht entgehen ließ und den Ball eiskalt am Torwart vorbei zum 1:0 ins Netz schoss.

Kurz vor der Halbzeitpause bot sich Krapfenbauer erneut eine Riesenchance, als er allein im Sechzehner zum Abschluss kam. Doch dieses Mal scheiterte er am gut reagierenden Torwart von USV Pöllauberg. Somit ging es mit einer knappen 1:0-Führung für den FC Oberes Feistritztal in die Pause.

Die Führung des FC Oberes Feistritztal kommt durchaus überraschend, Pöllauberg mit mehr Spielanteilen aber nur einigen Halbchancen, die erste richtig gute Chance der Gastgeber nutze aber Samuel Krapfenbauer dann eiskalt aus. Kurz vor der Pause dann aber wieder Krapfenbauer, der die Chance aufs 2:0 hatte, jedoch am Torwart scheiterte. Mathias Almer, Ticker-Reporter

Zweite Halbzeit ohne weitere Tore - es bleibt beim Heimsieg

In der zweiten Halbzeit zeigte sich ein ähnliches Bild: Die Gäste aus Pöllauberg hatten weiterhin mehr Spielanteile, konnten jedoch keine klaren Chancen kreieren. In der 72. Minute bot sich dem FC Oberes Feistritztal die Möglichkeit, den Sack zuzumachen, doch zweimal scheiterten die Angreifer am Torwart der Gäste. Diese vergebenen Chancen hielten die Spannung im Spiel hoch und gaben den Gästen weiterhin die Hoffnung auf einen möglichen Ausgleich.

Die letzten Minuten der Partie verstrichen ohne weitere nennenswerte Ereignisse. Pöllauberg konnte trotz aller Bemühungen keinen Treffer mehr erzielen und musste sich letztlich mit der knappen Niederlage abfinden. Der FC Oberes Feistritztal hingegen freute sich über den hart erkämpften Sieg und die damit verbundene Fortsetzung ihrer Erfolgsserie.

So steht es um die beiden Teams

Mit diesem Sieg festigt der FC Oberes Feistritztal seinen Platz in der oberen Tabellenregion und zeigt, dass sie auch in engen Spielen die nötige Effizienz besitzen-am Freitagabend übernahm man mit drei Siegen aus den bisherigen Partien die Tabellenführung.

Für USV Pöllauberg hingegen bedeutet diese Niederlage, dass sie weiterhin auf ihren ersten Saisonsieg warten müssen und sich in der unteren Tabellenhälfte wiederfinden. Lediglich ein Tor konnte die Spörck-Truppe bisher in den drei Spielen erzielen.

Stimme zum Spiel, Trainer Lukas Wurm - FC Oberes Feistritztal

"Ich bin richtig stolz auf die Mannschaft, es ziehen alle an einen Strang und jeder kämpft für jeden. In der ersten Halbzeit war es eine ausgeglichene Partie mit vielen Zweikämpfen. Mit einem Top Spielzug machen wir das 1:0.

Nach der Pause war es auch spielerisch eine sehr gute Leistung von uns, leider ist es uns nicht gelungen das 2:0 zu erzielen und den Sack zu zu machen. Trotzdem brachten wir das 1:0 über die Zeit und sind sehr froh über den Heimsieg.

Ab Montag liegt der Fokus auf Pinggau, wo wir wieder alles geben werden!

Gratulation an die Mannschaft und den Verein!"

Aufstellungen: FC Oberes Feistritztal: Sascha Harrer (K) - Adam Brunnhofer, Stefan Tödling, Nicolas Hutter, Simon Dornhofer, Daniel Windhaber - Michael Windhaber, Samuel Krapfenbauer - Patrick Riegler, Oliver Mock, Johannes Töglhofer

Ersatzspieler: Simon Gaulhofer, Gregor Doppelreiter, Matthias Doppelreiter, Anton Pfandl, Bastian Kandlbauer, Manuel Mock

Trainer: Lukas Wurm

- Pöllauberg: Lukas Kitting, Robin Wiesenhofer, Julian Goger, Erik Kalman Szabo, Mano Gabor Miskei, Kornél Khiesz, Michael Massing, Dominik Maierhofer, Raphael Terler (K), Venczel Zsolt Bence, Christian Jokesch

Ersatzspieler: Matias Kielnhofer, Alexander Mayrhofer, Mario Schweighofer, Hannes Rechberger, Thomas Schloffer, Fabian Rother

Trainer: Wolfgang Spörk Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: Oberes Feistritztal : Pöllauberg - 1:0 (1:0)

36 Samuel Krapfenbauer 1:0

