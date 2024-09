SC St. Ruprecht/Raab mit einem 3:0 gegen Tus Vorau - weiterhin unbesiegt!

Details Sonntag, 01. September 2024 18:51

In einem packenden Spiel der Unterliga Ost setzte sich der SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab klar mit 3:0 gegen den TuS Spitzer Engineering Vorau durch. Bereits zur Halbzeit führten die Gastgeber mit 1:0, doch erst in der zweiten Hälfte machten sie alles klar. Vor allem die Torschützen Daniel Schlemmer, Sebastian Bloder und Matthias Pieber glänzten mit ihren Treffern und sicherten dem SC St. Ruprecht einen verdienten Sieg.

St. Ruprecht geht kurz vor der Pause in Führung

Von Beginn an war die Heimmannschaft bestrebt, das Spiel zu kontrollieren und ihre Dominanz zu zeigen. Schon in der ersten Minute zeigte sich das Bemühen der Mannschaften und beide Teams begannen konzentriert. Doch es dauerte bis zur 45. Minute, bis der SC St. Ruprecht den ersten Durchbruch schaffte. Daniel Schlemmer traf per Elfmeter zum 1:0 und ließ die über 200 heimischen Fans jubeln. Mit dieser Führung im Rücken gingen die Gastgeber in die Halbzeitpause.

Bloder und Pieber machen alles klar

Nach dem Seitenwechsel agierte der SC St. Ruprecht weiterhin überlegen, aber entschieden war das Spiel noch lange nicht, denn auch die Gäste kamen zu ihren Chancen.

In der 73. Minute baute Sebastian Bloder die Führung aus. Mit seinem Tor zum 2:0 brachte er sein Team auf die Siegerstraße und ließ die Hoffnungen der Gäste auf eine Wende schwinden. Die Gastgeber blieben am Drücker und dominierten nun das Spielgeschehen endgültig.

In der 90. Minute setzte Matthias Pieber mit seinem Treffer zum 3:0 den Schlusspunkt. Damit war der Sieg endgültig besiegelt und die Freude bei den Spielern und Anhängern des SC St. Ruprecht/R. groß. Mit diesem klaren Erfolg konnten sie einen weiteren Sieg in der dritten Runde der Unterliga Ost einfahren.

Nach vierminütiger Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter das Spiel, und der SC St. Ruprecht konnte drei wichtige Punkte auf ihrem Konto verbuchen. Tus Vorau hingegen musste eine bittere Niederlage hinnehmen und wird in den kommenden Spielen auf Wiedergutmachung aus sein. Ruprecht steht nun bei sieben Punkten und auf dem dritten Platz in der Liga. Vorau hält bei drei Punkten nach drei Spielen.

Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: St. Ruprecht : Vorau - 3:0 (1:0)

91 Matthias Pieber 3:0

73 Sebastian Bloder 2:0

46 Daniel Schlemmer 1:0

