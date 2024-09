SV Rohrbach besiegt USC Bad Blumau 4:2 - drei Tore in den letzten sieben Minuten

Details Sonntag, 01. September 2024 19:21

Im torreichen Duell der Unterliga Ost setzte sich der SV Rohrbach gegen den USC Bad Blumau mit einem 4:2-Sieg durch. Die Partie blieb bis zur letzten Minute spannend, wobei beide Mannschaften zahlreiche Chancen hatten und den Fans ein aufregendes Spiel boten. Trotz eines torlosen Unentschiedens zur Halbzeit entwickelte sich die zweite Spielhälfte zu einem wahren Krimi, in dem SV Rohrbach am Ende die Oberhand behielt.

Letzte Woche schenkte man der Vereinslegende Franz Weghofer ein eigenes Dress zum Geburtstag, am Wochenende dann drei Punkte

Erste Halbzeit: Chancen auf beiden Seiten, aber keine Tore

Das Spiel begann mit hohem Tempo, als der Schiedsrichter Pintscher die Partie anpfiff. Schon in der 7. Minute hatte Lechner die erste Chance für den SV Rohrbach, konnte diese jedoch nicht verwerten. Auf der anderen Seite erhielt USC Bad Blumau in der 12. Minute einen Eckball, der jedoch ebenfalls nicht zum Erfolg führte.

SV Rohrbach hatte in der 22. Minute eine gute Freistoßmöglichkeit aus rund 23 Metern, doch der Ball ging über das Tor. Nur zwei Minuten später, in der 24. Minute, vergab Lechner eine weitere Top-Chance für die Heim-Mannschaft. Der USC Bad Blumau zeigte sich ebenfalls aktiv und hatte bis zur Halbzeit einige gefährliche Vorstöße, konnte jedoch kein Tor erzielen.

Die Schlussphase der ersten Halbzeit bot weiterhin spannende Momente, besonders für den SV Rohrbach. In der 41. Minute setzte Schermann eine gute Gelegenheit neben das Tor, und kurz vor dem Pausenpfiff vergab Lechner eine weitere Möglichkeit. So ging es mit einem 0:0 in die Kabinen. Es hätte also durchwegs schon Treffer geben können.

Torreiche zweite Halbzeit: Vier Tore in den letzten 30 Minuten

Die zweite Halbzeit begann und bald folgte der erste Paukenschlag. In der 52. Minute brachte Sebastian Rauer den USC Bad Blumau mit 1:0 in Führung, indem er gegen seinen Ex-Klub traf. Doch die Antwort des SV Rohrbach ließ nicht lange auf sich warten. Bereits in der 55. Minute glich Kevin Zsifkovits für die Gastgeber aus.

Der SV Rohrbach drückte weiter und wurde in der 64. Minute mit einem Elfmeter belohnt, den Peter Schermann souverän verwandelte, um seine Mannschaft mit 2:1 in Führung zu bringen. Die Gäste aus Bad Blumau hatten jedoch ebenfalls Chancen, das Spiel zu drehen, wie in der 59. Minute, als sie knapp das Tor verfehlten, und in der 71. Minute, als der SVR-Torwart in einer Eins-gegen-Eins-Situation glänzte.

Was für einen Schlussphase - die Punkte bleiben in Rohrbach

In der 85. Minute gelang Tobias Eduard Maier der Ausgleich für USC Bad Blumau, was das Spiel erneut spannend machte. Doch der SV Rohrbach ließ sich nicht beirren und antwortete in den letzten Minuten des Spiels eindrucksvoll. Martin Rodler köpfte in der 89. Minute zur 3:2-Führung für die Hausherren ein.

Nur eine Minute später, in der 90. Minute, sorgte Thomas Viktor Zingl mit einem weiteren Kopfballtor für den 4:2-Endstand und damit die Entscheidung zugunsten des SV Rohrbach.

Das Spiel endete nach einer Minute Nachspielzeit mit einem 4:2-Sieg für den SV Rohrbach. Beide Mannschaften zeigten großen Einsatz und boten den Zuschauern ein packendes und unterhaltsames Spiel, das erst in den letzten Minuten entschieden wurde.

Statement "Wir gewinnen unser erstes Liga-Heimspiel mit 4:2 gegen Bad Blumau.

Für unsere Tore sorgten Kevin Zsifkovits, Peter Schermann, Martin Rodler und Thomas Zingl!

BRAVO, Mannschaft! " - Aussendung SV Rohrbach

Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: Rohrbach : Bad Blumau - 4:2 (0:0)

92 Thomas Viktor Zingl 4:2

89 Martin Rodler 3:2

85 Tobias Eduard Maier 2:2

64 Peter Schermann 2:1

55 Kevin Zsifkovits 1:1

52 Sebastian Rauer 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.