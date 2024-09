Pircha läuft in ein historisches Debakel gegen Greinbach - 0:7 zu Hause!

Details Sonntag, 01. September 2024 21:44

In der dritten Runde der Unterliga Ost traf der USV BT-Group Pircha auf Tus Greinbach. Die Gäste aus Greinbach zeigten eine dominante Vorstellung und ließen den Hausherren keine Chance. Mit einem eindrucksvollen 7:0-Erfolg setzte sich Tus Greinbach klar durch und bestätigte seine Ambitionen in der Liga. Besonders Florian Fuchs und Oliver Grandits waren die prägenden Figuren des Spiels.

Greinbach legt den Grundstein in der ersten Halbzeit - knappe Führung mit 1:0

Schon früh in der ersten Hälfte zeichnete sich ab, dass Tus Greinbach die spielbestimmende Mannschaft sein würde. In der 37. Minute war es dann Oliver Grandits, der die Gäste verdient mit 1:0 in Führung brachte. Die Abwehrreihe von USV Pircha sah in dieser Situation nicht gut aus, was Grandits eiskalt ausnutzte.

Mit diesem knappen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause, doch der Eindruck täuschte: Greinbach hatte bis dahin bereits mehrere Chancen, die sie allerdings nicht nutzen konnten. USV Pircha konnte in der Offensive kaum Akzente setzen und beschränkte sich weitgehend auf Defensivarbeit.

Torflut in der zweiten Halbzeit - Pircha bricht auseinander

Die zweite Halbzeit begann denkbar schlecht für den USV Pircha. Bereits in der 46. Minute erhöhte ein Eigentor von David Hofer auf 2:0 für Tus Greinbach. Hofer wollte einen gefährlichen Ball klären, lenkte diesen aber unglücklich ins eigene Tor. Diese Szene war der Beginn einer wahren Torflut.

Nur drei Minuten später, in der 49. Minute, sorgte Florian Fuchs mit seinem ersten Treffer des Abends für das 3:0. Die Gäste erhöhten den Druck und ließen dem Gastgeber keine Zeit zum Durchatmen. Wiederum nur zwei Minuten später war es Manuel Lechner, der per Elfmeter auf 4:0 stellte. Greinbach kombinierte sich mühelos durch die Reihen von USV Pircha und zeigte dabei beeindruckende Effizienz.

Der Torhunger von Tus Greinbach war noch lange nicht gestillt. In der 65. Minute trug sich Lukas Pfleger in die Torschützenliste ein und erhöhte auf 5:0. Die Defensive von USV Pircha wirkte in dieser Phase völlig überfordert und konnte dem schnellen Kombinationsspiel der Gäste nichts entgegensetzen.

Nur fünf Minuten später, in der 70. Minute, war es Kilian Hirtreiter, der den sechsten Treffer für die Gäste markierte. Es war ein weiterer Beleg für die Überlegenheit von Tus Greinbach, die in allen Belangen überlegen waren.

Den Schlusspunkt setzte Florian Fuchs mit seinem zweiten Tor des Abends in der 73. Minute. Mit dem 7:0 sorgte er vor knapp 200 Zuschauern endgültig für klare Verhältnisse und machte das Debakel für USV Pircha perfekt. Bis zum Abpfiff in der 90. Minute passierte nicht mehr viel, und Tus Greinbach konnte einen hochverdienten Sieg feiern.

So steht es um die beiden Teams

Für USV Pircha war es ein Abend zum Vergessen. Die Mannschaft konnte zu keinem Zeitpunkt des Spiels an die Leistungen der vorherigen Partien anknüpfen und muss nun die richtigen Schlüsse aus dieser herben Niederlage ziehen. Tus Greinbach hingegen bestätigte seine aufsteigende Form und schickte mit diesem Kantersieg ein deutliches Signal an die Konkurrenz in der Unterliga Ost. Im dritten Spiel gelang der erste Sieg für den Absteiger. Man darf vermuten, dass nun einige Erfolgen kommen werden.

Aufstellungen: USV BT-GROUP Pircha: David Sitar - Jan Peter Rodler, Christian Almer, Florian Zöhrer, David Hofer (K) - Sascha Petz, Manuel Kamper, Alexander Stößl, Teo Razpotnik, Florian Maurer - Thomas Kollmann

Ersatzspieler: Andreas Ottacher, Benjamin Smajic, Albunit Berbatovci, Matic Pusnik, Angelo Skof, Paul Sattler

Trainer: Mario Paar

- Greinbach: Lorenz Ferstl - Maximilian Zisser, Leander Lengheim, Luka Jakopovic, Lukas Roland - Lukas Pfleger, Lukas Mogg, Florian Fuchs, Manuel Lechner (K), Oliver Grandits - Vid Kovacec

Ersatzspieler: Christian Pötz, Elvis Mehmeti, Nico Gigl, Andreas Gruber, Kilian Hirtreiter, Elias Pöltl

Trainer: Martin Korherr Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: Pircha : Greinbach - 0:7 (0:1)

73 Florian Fuchs 0:7

70 Kilian Hirtreiter 0:6

65 Lukas Pfleger 0:5

51 Manuel Lechner 0:4

49 Florian Fuchs 0:3

46 Eigentor durch David Hofer 0:2

37 Oliver Grandits 0:1

