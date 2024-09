USC Bad Blumau dreht das Spiel gegen USV Pircha - Jörger mit Doppelpack

Details Freitag, 06. September 2024 22:24

Der USC Bad Blumau hat in einem umkämpften Spiel der Unterliga Ost einen 2:1-Sieg gegen den USV Pircha errungen. Nach einem Rückstand in der ersten Halbzeit konnte das Heimteam das Blatt in der zweiten Hälfte wenden und beide Tore durch Felix Jörger erzielen. Diese Begegnung, geprägt von Chancen, Toren und einer Gelb-Roten Karte, hielt die Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem.

Spannende erste Halbzeit mit Führung für USV Pircha durch Muratha

Das Spiel begann mit viel Einsatz von beiden Seiten. Bereits in der 10. Minute konnte der USC Bad Blumau einen guten Torschuss verzeichnen, der jedoch an Präzision vermissen ließ. In der 15. Minute vergab das Heimteam eine zweite sehr gute Chance, doch der Torwart von USV Pircha hielt den Ball sicher. USC Bad Blumau hatte weitere Möglichkeiten, aber ein Freistoß in der 21. Minute landete in der Mauer.

Bist du deppert, 3 Nachschüsse aufs Tor, aber er will einfach nicht rein Underground_cc, Ticker-Reporter

Der USV Pircha hatte seinerseits ebenfalls einige Gelegenheiten. Es ging hin und her, und kurz vor der Halbzeitpause, in der 39. Minute, erzielte Pascal Muratha das Führungstor für USV Pircha. Dieser Treffer setzte das Heimteam unter Druck, doch es blieb beim 0:1 zur Halbzeit.

Felix Jörger schießt USC Bad Blumau zum Sieg - 2:1 am Ende

Nach dem Seitenwechsel trat der USC Bad Blumau entschlossen auf, den Rückstand wettzumachen. Dies gelang in der 56. Minute, als Felix Jörger den Ausgleich zum 1:1 erzielte. Der Jubel war groß, und die Spieler von USC Bad Blumau waren sichtbar motiviert, das Spiel zu drehen.

In der 75. Minute war es erneut Felix Jörger, der zum 2:1 traf und somit das Spiel zugunsten von USC Bad Blumau entschied. Der Treffer kam nach einem intensiven Drängen und einigen erfolglosen Versuchen, die Abwehr von USV Pircha zu durchbrechen. Der Doppelschlag von Jörger war eine enorme Erleichterung für das Heimteam und seine Fans.

Kurz vor Schluss, in der 81. Minute, sah der Trainer von USV Pircha, Mario Paar, die Gelb-Rote Karte. Es gab keine nennenswerten Gelegenheiten mehr für USV Pircha, das Ergebnis zu ändern, und das Spiel endete schließlich mit 2:1 für USC Bad Blumau.

Die Partie war geprägt von viel Emotion und Chancen auf beiden Seiten. USC Bad Blumau zeigte nach dem Rückstand in der ersten Halbzeit eine beeindruckende Moral und entschied das Spiel verdient für sich. USV Pircha hingegen konnte die frühe Führung nicht halten und musste sich trotz eines starken Starts geschlagen geben.

Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: Bad Blumau : Pircha - 2:1 (0:1)

75 Felix Jörger 2:1

56 Felix Jörger 1:1

39 Pascal Muratha 0:1

