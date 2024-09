USV Dechantskirchen bezwingt Gross Steinbach mit 3:2 - Siegtreffer kurz vor dem Abpfiff

Details Samstag, 07. September 2024 14:45

Ein torreiches Spiel in der Unterliga Ost endete mit einem knappen 3:2-Sieg für USV Dechantskirchen bei Union Gross Steinbach. In einer Partie, die bis zur letzten Minute fesselnd blieb, erzielten beide Teams ihre Tore und sorgten für zahlreiche unterhaltsame Momente. Trotz des Heimvorteils gelang es Gross Steinbach nicht, den Sieg davonzutragen. Stattdessen sicherte sich Dechantskirchen in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer und damit drei wichtige Punkte.

Der Verein feierte im Sommer seinen 50. Geburtstag - der Start in die neue Saison war schwierig

Frühe Führung und schneller Ausgleich - nervöse Teams am Platz

Schon zu Beginn der Begegnung wurde klar, dass beide Mannschaften offensiv ausgerichtet sind. Bereits in der dritten Spielminute durfte der heimische Anhang jubeln, als Georg Voit für Gross Steinbach das 1:0 erzielte. Es lief nach Plan für den noch punktelosen Gastgeber.

Ein vielversprechender Start für die Gastgeber, der jedoch nicht lange Bestand hatte. Nur elf Minuten später gelang Patrick Oswald der Ausgleich für USV Dechantskirchen. Sein Treffer in der 14. Minute sorgte dafür, dass das Spiel wieder völlig offen war. Auch der Gast kam ja ohne Punkte zu diesem Duell. Man merkte vor allem in der 1. Halbzeit, dass beide Teams nach dem verpatzten Start in die Saison unsicher waren. Es fehlt nach drei Niederlagen einfach an Selbstvertrauen.

Die erste Halbzeit gestaltete sich trotzdem weiterhin spannend und kämpferisch. Beide Teams hatten ihre Chancen, doch es blieb zunächst beim 1:1.

Wechselhafte zweite Halbzeit und dramatische Schlussphase

Nach der Pause nahmen die Ereignisse an Fahrt auf. In der 59. Minute war es Raphael Hammer, der USV Dechantskirchen in Führung brachte. Sein Treffer zum 1:2 stellte die Weichen zunächst auf Auswärtssieg. Doch Gross Steinbach gab sich nicht geschlagen und drängte auf den Ausgleich. Beide Teams legten nun ihre Nervosität ab und es entwickelte sich ein passables Unterliga Spiel.

Voit, der bereits den ersten Treffer für Gross Steinbach erzielt hatte, sorgte in der 81. Minute mit einem Freistoßtor für das 2:2. Die Freude bei den Heimfans war groß, und die Spannung stieg in den verbleibenden Minuten des Spiels noch einmal erheblich. Als sich das Spiel der Nachspielzeit näherte, deutete vieles auf ein Unentschieden hin. Doch USV Dechantskirchen zeigte sich hartnäckig und wollte den Sieg unbedingt.

In der dramatischen Schlussphase gelang es schließlich Kapitän Daniel Putz, den entscheidenden Treffer zu setzen. In der 91. Minute nutzte er eine der zahlreichen Chancen, die sich seinem Team boten, und erzielte das 2:3 im Nachschuss, nachdem zuvor Keeper Maier die Kugel noch abwehren konnte. Dies nach zahlreichen ungenutzten Torchancen der Weinig Truppe, was die ständige Offensivgefahr des Teams unterstrich.

Mit diesem Last-Minute-Tor sicherte sich USV Dechantskirchen einen hart umkämpften Sieg und setzte sich in der Tabelle der Unterliga Ost aus den tiefsten Niederungen des Tabellenkellers ab.

Das Spiel endete nach insgesamt 96 Minuten, inklusive sechs Minuten Nachspielzeit, mit einem 3:2-Erfolg für die Gäste.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Dieses knapp Duell zeigte einmal mehr, wie knapp es heuer in der Unterliga Ost zugehen wird und auch schon zugeht. Die Ostliga ist ungewöhnlich ausgeglichen und es werden viele Punkte über die Tagesverfassung verteilt werden. Nächste Woche reist Groß Steinbach zum schweren Auswärtsspiel nach Burgau. Dechantskirchen steht ebenso vor einer großen Aufgabe, das Team empfängt den Absteiger aus Greinbach.

Christian Weinig, Trainer USV Dechantskirchen, nach dem ersten Punktgewinn:

"Endlich konnten wir die ersten Punkte einfahren, auch wenn es wirklich knapp war. Über das gesamte Spiel hinweg waren wir die bessere Mannschaft, aber es hat lange gedauert, bis wir dafür belohnt wurden. Die Chancenverwertung bleibt bei uns jedoch ein großes Thema – wir müssen einfach kaltschnäuziger vor dem Tor sein.

Man hat in vielen Phasen deutlich gemerkt, dass das Selbstvertrauen nach den drei Niederlagen nicht vollständig da ist. Das betrifft nicht nur uns, sondern auch den Gegner – beide Teams waren gestern sichtlich verunsichert. Es gibt Momente, in denen wir noch zögern, obwohl wir eigentlich die bessere Leistung abrufen könnten.

Nächste Woche treffen wir auf Greinbach, und da sind wir klarer Außenseiter. Für mich ist Greinbach der klare Favorit in der Liga, sie haben eine extrem starke Mannschaft. Danach kommen aber wieder Spiele, in denen wir auf Augenhöhe sind. Wenn wir weiter an uns arbeiten und unser Selbstvertrauen Stück für Stück zurückgewinnen, bin ich zuversichtlich, dass wir bald auch wieder mehr Erfolgserlebnisse feiern können."

Aufstellungen:

Gross Steinbach: Manuel Maier, Moritz Käfer, Richard Ertl, Andras Molnar, Leo Kovacic, Kajetan Florkowski, Michael Voit, Sebastian Ramminger, Georg Maier, Georg Voit (K), Luca Goldschmidt

Ersatzspieler: Felix Mayer, Illya Yarema, Luca Markus Rechling, Claudio Azola, Florian-Johannes Welser

Trainer: Markus Rechling

- Dechantskirchen: Marcel Kaltenbacher, Daniel Putz (K), Andreas Kogler, Michael Kogler, Raphael Franz Hammer, Georg Kogler, Sebastian Höller, Patrick Oswald, Peter Jeitler, Lukas Zinggl, Franz Zinggl

Ersatzspieler: Marcel Gruber, Richard Putz, Michael Fabry, Julian Pfeffer, Patrick Hofer

Trainer: Stefan Pichlbauer Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: Gr. Steinbach : Dechantskirchen - 2:3 (1:1)

91 Daniel Putz 2:3

81 Georg Voit 2:2

59 Raphael Franz Hammer 1:2

14 Patrick Oswald 1:1

3 Georg Voit 1:0

