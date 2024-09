Heimsieg für Vorau gegen Burgau - Gyepes mit Siegtreffer in der Schlussphase

Details Samstag, 07. September 2024 16:42

In einem spannenden Match in der Unterliga Ost konnte sich Tus Vorau gegen SC Profi Max Burgau mit 2:1 durchsetzen. Nachdem die Gäste zunächst in Führung gingen, gelang es den Gastgebern, das Spiel zu drehen und am Ende als Sieger vom Platz zu gehen. Der Siegtreffer fiel erst kurz vor Schluss, nachdem ein dramatisches Spiel gute Szenen und spannende Momente bereithielt.

Führung für SC Profi Max Burgau - nach einer halben Stunde ist Burgau im Vorteil

Nach einem ausgeglichenen Beginn beider Mannschaften, in dem Vorau die ersten kleineren Chancen verbuchen konnte, so kam Kolb zu einer Gelegenheit, kam jedoch nicht erfolgreich zum Abschluss. Ín der 22. Minute forderte Burgau einen Elfmeter, dieser wurde jedoch nicht gepfiffen. Kurze Zeit später scheiterte Fekete mit einem Freistoß für die Gäste. Vorau konnte in der ersten halben Stunde mehr Akzente setzen, geriet aber trotzdem in Rückstand.

In der 31. Minute gelang Martin Schalk der Führungstreffer für die Gäste, als er eine Vorlage von Fabian Fuchs verwandelte. Dieser Treffer ließ die Anhänger von SC Profi Max Burgau jubeln und sorgte für eine Verlagerung des Spielgeschehens zugunsten der Gäste.

Doch Tus Vorau ließ sich von dem Rückstand nicht beirren. Die Mannschaft spielte weiter mutig nach vorne und wurde kurz vor der Halbzeitpause belohnt. In der 43. Minute erzielte Rainer Romirer den Ausgleichstreffer für die Gastgeber, der durch einen Handelfer im gegnerischen Tor landete.

Tor, Toor, Tooor für TuS Spitzer Engineering Vorau zum 1:1 Nr 14 Reinhard Ramiréz - Eiskalt zum Ausgleich Kevin Die Seegurke, Ticker-Reporter

Mit diesem Tor zum 1:1 ging es in die Halbzeitpause. Kurz vor dem Abpfiff vergab Kirisits eine gute Möglichkeit zur Führung für Burgau.

Entscheidung durch Gyepes - die Punkte bleiben in Vorau

In der zweiten Hälfte entwickelte sich das Spiel zu einem offenen Schlagabtausch, wobei beide Teams Chancen hatten, in Führung zu gehen. Burgau verstärkte nun die Offensivbemühungen.

Eine dieser Chancen vergab Burgau in der 70. Minute, als Mario Krammer eine 100%ige Möglichkeit nicht verwerten konnte. Vorau hatte ebenfalls Gelegenheiten, besonders als in der 60. Minute ein Schuss erst auf der Linie geklärt wurde.

In der 82. Minute kam es zu einer kontroversen Szene, als Janik Laschet von SC Profi Max Burgau nach einem Pressball mit dem Torwart von Vorau die Rote Karte sah. Diese Entscheidung des Schiedsrichters sorgte für Diskussionen - es blieb jedoch dabei.

Mit einem Mann weniger auf dem Feld versuchte Burgau, das Unentschieden zu halten, doch die Gastgeber drängten auf den Sieg. In der 84. Minute war es schließlich Peter Gyepes, der das erlösende 2:1 für Tus Vorau erzielte. Sein Treffer war der Höhepunkt einer starken Schlussphase der Heimmannschaft und sicherte ihnen am Ende die drei Punkte.

Nach insgesamt 93 Minuten, inklusive drei Minuten Nachspielzeit, endete das Spiel mit einem hart umkämpften 2:1-Sieg für Tus Vorau. Dieses Ergebnis ließ die knapp 300 Fans der Gastgeber jubeln und bescherte dem Team einen wichtigen Erfolg in der laufenden Saison - denn nun orientiert sich das Team wieder ins obere Mittelfeld der Tabelle. Beide Teams halten nun bei sechs Punkten nach vier Begegnungen.

Stimme zum Spiel

Stefan Haas - Trainer Vorau

"Nach den dominanten ersten 30 Minuten mussten wir ein gut heraus gespieltes Tor hinnehmen und uns erst wieder finden. Kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit wurden wir aber mit einem eindeutigen Hand Elfmeter belohnt und gingen so in die Pause. In der zweiten Halbzeit spielte sich fast alles in der Hälfte der Burgauer ab, die sich aber geschickt mit Händen und Füßen wehrten. Trotzdem hätte die Gäste durch zweite Torchancen in Führung gehen müssen aber das Glück blieb auf unserer Seite.

Durch ein ungeschicktes Tormann-Foul von Laschet, schwächten sich die Gegner zusätzlich und im darauf folgenden Gegenangriff belohnten wir uns mit dem 2:1. Kreatives und offensives Spiel meiner Mannschaft war der Schlüssel zum Erfolg!"

Aufstellungen: TuS SPITZER ENGINEERING VORAU: Daniel Koller - Mathias Kolb, Mate Kozma-Bognar, Markus Kolb, Mark Megyesi - Michael Scherbichler, Johannes Stachl, Rainer Romirer (K), Tobias Kolb - Peter Gyepes, Jan Luca Hofer

Ersatzspieler: Christoph Schaunigg, Thomas Ebner, Jannik Haas, Alexander Feiner, Markus Zarnhofer, Felix Teichert

Trainer: Stefan Haas

- SC ProfiMax Burgau: Tarik Sivic - Cosmin-Adrian Luput, Tobias Kirisits - Martin Schalk, Janik Laschet, Bruno Piskac, Mateo Supljika, Ben Taucher - Mario Krammer, Lukas Kummer (K), Daniel Fekete

Ersatzspieler: Alex Zsifkovits, Pascal Weinzettl, Dominik Krammer, Sebastian Fritz

Trainer: Mario Krammer Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: Vorau : SC Burgau - 2:1 (1:1)

84 Peter Gyepes 2:1

43 Rainer Romirer 1:1

31 Martin Schalk 0:1

